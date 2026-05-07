В Москве задержан Александр Карабанов — адвокат бизнесмена Умара Джабраилова и семьи Жанны Фриске

Карабанова обвинили в мошенничестве Источник: karabanoff.ru

Следователи задержали Александра Карабанова — одного из самых знаменитых адвокатов Москвы. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Рассказываем, что известно на данный момент.

Карабанов возглавляет адвокатскую контору «Карабанов и партнеры». Себя он представляет как кандидата юридических наук, общественного деятеля, председателя коллегии и помощника депутата Госдумы.

Известно, что Карабанов десять лет проработал в органах следствия. Среди его известных клиентов — полковник полиции Дмитрий Захарченко (обвиненный в коррупции), бизнесмен Умар Джабраилов (дело о стрельбе в отеле в Москве), семья Жанны Фриске, продюсер Бари Алибасов и Юрий Белойван — владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба».

«Карабанов задержан, его допрашивают представители СК по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере», — сообщил представитель защиты Карабанова ТАСС.