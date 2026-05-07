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Криминал В Москве задержан Александр Карабанов — адвокат бизнесмена Умара Джабраилова и семьи Жанны Фриске

В Москве задержан Александр Карабанов — адвокат бизнесмена Умара Джабраилова и семьи Жанны Фриске

Карабанов — один из самых известных адвокатов столицы

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Карабанова обвинили в мошенничестве | Источник: karabanoff.ruКарабанова обвинили в мошенничестве | Источник: karabanoff.ru

Карабанова обвинили в мошенничестве

Источник:

karabanoff.ru

Следователи задержали Александра Карабанова — одного из самых знаменитых адвокатов Москвы. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Рассказываем, что известно на данный момент.

Карабанов возглавляет адвокатскую контору «Карабанов и партнеры». Себя он представляет как кандидата юридических наук, общественного деятеля, председателя коллегии и помощника депутата Госдумы.

Известно, что Карабанов десять лет проработал в органах следствия. Среди его известных клиентов — полковник полиции Дмитрий Захарченко (обвиненный в коррупции), бизнесмен Умар Джабраилов (дело о стрельбе в отеле в Москве), семья Жанны Фриске, продюсер Бари Алибасов и Юрий Белойван — владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба».

«Карабанов задержан, его допрашивают представители СК по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере», — сообщил представитель защиты Карабанова ТАСС.

Недавно московские адвокаты заявили о постоянном давлении силовиков. Защищать людей, по их словам, стало опасно.

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Василина БерезкинаВасилина Березкина
Василина Березкина
Корреспондент
Адвокат Следователь Дело Мошенничество
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Комментарии
2
Гость
7 мая, 14:21
А семью Фриске он от кого защищал?
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Гость
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