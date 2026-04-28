«Согласна». Последнее слово внучки экс-мэра Самары перед большим судом о двойном убийстве — фото и видео

Екатерина Тархова сама подписала себе еще месяц в СИЗО и отказалась от борьбы за свободу Источник: Роман Данилкин / 63.ru

Наталья Артякова криминальный журналист ТГ-канал

Я смотрела на серую фигуру на скамье подсудимых и не верила своим глазам. Та самая Екатерина Тархова, чьи фото в бриллиантах и золоте полтора года назад облетели все российские каналы, сейчас не могла вспомнить адрес, где жила. Она перепутала номер квартиры и дома, отвечала односложно, как робот. А когда следователь попросил оставить ее в СИЗО еще на месяц, Катя даже не попыталась сослаться на шестилетнего сына и попросить домашний арест.

«Согласна», — сказала она. Только и всего.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Это было последнее заседание о продлении меры пресечения. 27 апреля 2026 года СК передал дело в прокуратуру. Уже совсем скоро обвинительное заключение подпишут и в Самарском областном суде начнется тот самый процесс по существу. Ведь внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова обвиняют не просто в двойном убийстве. Ей добавили статью о надругательстве над телами умерших. За то, что останки собственных деда и бабушки перемалывали в мясорубке вместе с гречкой. Подробности — в материале 63.RU.

Екатерина не стала спорить со следствием Источник: Роман Данилкин / 63.ru

Почему это заседание последнее?

Мы пришли в областной суд в назначенное время. В коридоре уже толпились другие журналисты с камерами и телефонами наготове. Ждали, когда из конвойного помещения выведут Екатерину.

Рядом со мной на скамейку садится ее крестная — Елена Б. Именно у нее уже полтора года живет маленький сын Тарховой. Женщина достает телефон, проверяет сообщения. У ребенка сегодня тренировка, нужно успеть отвести. Она не смотрит в сторону двери, за которой скоро появится ее крестница.

От «блондинки» остался только грубо обрезанный кончик Источник: Роман Данилкин / 63.ru

Это заседание обещало быть формальностью. Очередное продление ареста, каких было уже много. Но атмосфера была тяжелая, ведь все уже знали, что это последняя такая «формальность». Следственный комитет по Самарской области в тот же день, 27 апреля, передал в прокуратуру завершенное уголовное дело.

Уже совсем скоро прокурор подпишет обвинительное заключение и начнется судебное следствие по существу Источник: Роман Данилкин / 63.ru

Лицо без эмоций

Екатерину ввели в зал с небольшим опозданием. Первое, что я заметила, — она похудела еще больше. Волосы были стянуты в небрежный хвост, а от «блондинки» остался только небольшой кончик.

Так она выглядит сейчас Источник: Роман Данилкин / 63.ru

Она не смотрела на журналистов, не оглядывала зал в поисках знакомых лиц, ее взгляд застыл на столе судьи. Она села на скамью подсудимых прямо, не горбясь, положила руки перед собой и замерла.

Судья начал заседание с формальностей. Проверка личности — ФИО, дата рождения, место регистрации.

— Назовите ваш адрес регистрации в Самаре, — попросила судья.

Катя назвала улицу, но запнулась на номере дома, а потом и на квартире. Она перепутала цифры.

— Семь? Четыре? — неуверенно переспросила она саму себя.

Судья подсказала. Катя кивнула, извинилась и замолчала.

Она старалась не смотреть в сторону журналистов Источник: Роман Данилкин / 63.ru

Ходатайство, которое никто не оспаривал

Следователь зачитала ходатайство. Прозвучало привычное: оставить Екатерину Тархову в СИЗО. Но если раньше сроки продлевали на два-три месяца, то теперь попросили меньше — до 26 мая 2026 года.

Почему так мало? Потому что дело готово. Прокуратуре нужно 14 дней на утверждение обвинительного заключения. Плюс майские праздники. Вот и набралось до 26 числа.

Следователь зачитывает ходатайство Источник: Роман Данилкин / 63.ru

Судья повернулась к Екатерине.

— Подсудимая, ваше мнение по ходатайству?

Обычно в этот момент начинались слезы, просьбы отпустить под домашний арест ради ребенка, клятвы, что никуда не уедет и не спрячется. Но Катя ответила неожиданно сразу, не задумываясь и даже не советуясь с адвокатом:

— Да, я согласна с мнением следователя.

Она уже говорила журналистам на одном из прошлых заседаний: «Я устала просить поблажек. Хочу, чтобы быстрее начался суд».

Екатерина согласилась с продлением ареста Источник: Роман Данилкин / 63.ru

Новая статья, от которой мороз по коже

Пока судья оформляла определение, я пролистала сводку обвинений. На последнем заседании список пополнился. Екатерине Тарховой предъявили статью 244 УК РФ — надругательство над телами умерших.

Следствие считает надругательством то, что она вместе с сообщниками воспользовалась мясорубкой для уничтожения останков. Тела ее деда и бабушки перемалывали вместе с гречневой крупой.

Останки Натальи и Виктора Тарховых так и не найдены Источник: Евгений Мелехин

Почему гречка? Версий две. Первая — маскировка. В черном пакете с крупой никто не увидит человеческие останки. Подумаешь, испорченный ужин выбросили. Вторая — бытовая. Гречка хорошо впитывает влагу. Запах разложения она перебивает не хуже химии. Рис тоже подошел бы, но гречка дешевле. И на темном фоне кровь не так бросается в глаза.

Куда делись сообщники?

Следователь сегодня обронила фразу, которую я записала дословно:

— Обвинение будет выдвинуто в отношении двух лиц. Екатерины Тарховой и Таисии Киселевой.

Таисия Киселева — это мать Светланы Метревели. Пожилая женщина, которая сейчас находится под домашним арестом. Ее обвиняют в мошенничестве. Она помогала продавать машину Натальи Ивановны Тарховой.

Таисии Киселевой (Метревели) 78 лет, ее тоже уличали в связях с криминалом Источник: 112 / T.me

А где же главные фигуранты — Светлана Метревели, которую Катя называет организатором всего преступления, и ее племянник Дмитрий, который, по словам Тарховой, привозил яд, командовал расчленением и изнасиловал ее прямо рядом с трупами?

— Они до сих пор в федеральном розыске, — сказала следователь.

По неподтвержденным данным, Метревели скрываются на территории Грузии.

Дмитрий и Светлана Метревели уже полгода числятся в международном розыске Источник: «Следком» / T.me

Ребенок, который ждет

Когда заседание закончилось и Екатерину увели, я вышла в коридор. Там стояла Елена Б., крестная. Мы перекинулись парой слов. Меня интересовало, как живет маленький сын Тарховой, пока его мать в СИЗО. В прошлый раз Елена рассказывала, как тяжело проходит адаптация.

Сегодня она говорила спокойнее. Сын ходит в детский сад, который оплачивает родной отец — гражданин Израиля Владислав Пасек. Деньги он переводит напрямую в учреждение, минуя Елену. Сам отец в Самару не приезжает. Но через суд доказал свое отцовство и теперь формально имеет право претендовать на ребенка.

Брак Екатерины и Владислава был недолгим Источник: «МАЛАХОВ» / Smotrim.ru

Сейчас мальчик занимается рисованием, плаванием и футболом. Недавно были первые соревнования.

— Ребенок был счастлив. Эти занятия отвлекают его… Но не до конца. Вечерами иногда на него находит грусть и тоска по маме, — говорит Елена.

Месяц назад сыну разрешили приехать к маме в СИЗО. Елена рассказывала, как готовила его к свиданию с Катей. Целую неделю она объясняла мальчику, как себя вести, уговаривала не плакать. Встреча прошла хорошо, но в конце ребенок спросил:

— А можно мне обнять маму?

Нельзя. Не положено.

В следующем месяце им снова разрешили свидание. Елена надеется, что это хоть немного согревает Катю.