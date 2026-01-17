«Поймали на девочке со спущенными штанами»: маньяк признался в десятке изнасилований и умер при странных обстоятельствах

Николай Прокудин признался в 16 изнасилованиях и погиб в СИЗО сразу после совершенного признания Источник: Дмитрий Гладышев

Серия нападений на маленьких девочек, юных девушек и взрослых женщин прокатилась по городам Заволжья Волгоградской области в начале нулевых. Насильник подстерегал жертв поздним вечером на улице, нападал средь бела дня и пробирался в квартиры по ночам, точно зная, что их жертвы в этот момент одни и беззащитны. Однажды он изнасиловал двух маленьких сестер в их спальне, в то время как тетя спала в соседней комнате.

Половину своих нападений он успел совершить, находясь в федеральном розыске. После задержания он сознался в 16 изнасилованиях, а на следующий день был найден мертвым в одиночной камере СИЗО. Историю Николая Прокудина, больше года державшего в страхе Заволжье, рассказывает V1.RU.

«Предположения о появлении серийного маньяка подтвердились»

Сперва изнасилования в Заволжье считали отдельными преступлениями. Они произошли в разных местах и со значительной разницей по времени. К тому же нельзя исключать, что случаев на самом деле было больше, просто запуганные жертвы не обращались в милицию. Официально первым в этой жестокой серии считается нападение на несовершеннолетнюю девочку в Средней Ахтубе, совершенное в ночь на 2 августа 2003 года.

Тогда в милицию поступило сообщение, что около двух часов ночи неизвестный мужчина напал на спешившую домой девочку-подростка. Уведя ее подальше от дороги, он повалил ее на землю, изнасиловал и скрылся в темноте. Установить личность насильника и задержать его тогда так и не удалось.

Следующее долго остававшееся нераскрытым изнасилование было совершено в Средней Ахтубе спустя почти полгода — в начале февраля 2004 года. Около полудня неизвестный мужчина пристал к девушке у школы-интерната на улице Воровского, утащил ее в рощу на окраине и надругался.

Спустя еще полгода в Средней Ахтубе — третья жертва, снова несовершеннолетняя. 14 августа 2004 года примерно около 23 часов неизвестный мужчина напал на девочку рядом со школой — затащил ее в кусты и изнасиловал.

«Всё началось с трех уголовных дел по изнасилованиям несовершеннолетних девочек в Средней Ахтубе, которые поначалу никто и не думал объединять в одно делопроизводство, — рассказывала корреспонденту V1.RU Ольга Кучерова, на тот момент занимавшая должность старшего следователя следственного управления прокуратуры по Волгоградской области. — Потом прокатилась волна подобных преступлений по Ленинску и Волжскому. Появились основания полагать, что это действия одного и того же насильника. Вскоре предположения о появлении серийного маньяка подтвердились».

«Надругался над сестрами при спящей тете»

Ольга Кучерова вела тогда дело сексуального маньяка Источник: Константин Завриков / V1.RU

Видимо, почувствовав свою безнаказанность, серийный насильник совершил следующее преступление уже через месяц, в сентябре 2004 года. И, явно получая удовольствие не только от самого насилия, но и от процесса подготовки к нападению, сменил и тактику. Теперь он начал проникать в дома своих жертв.

«Моральных принципов у него не было никаких, — рассказывала Ольга Кучерова. — Изнасилование двух сестер в одном из микрорайонов Ленинска, девятилетней и одиннадцатилетней девочек, он спланировал заранее. Выяснив расположение комнат в доме, где жили девочки, забрался между двумя и тремя часами ночи к ним через окно. Плотно закрыл дверь комнаты, в которой спала их тетя, а сам зашел в спальню девочек. Запугав их, он прямо на глазах старшей сестры изнасиловал младшую, а старшую потащил к расположенному неподалеку озеру Баклушка, где и надругался над ней.

Через месяц около Ленинска было совершено еще одно нападение. В этот раз на 12-летнюю девочку, средь бела дня. Ребенок отошел от дачи в садовом обществе «Шинник» на каких-то пару сотен метров в сторону ближайшей лесопосадки, чтобы выбросить мусор. Угрожая ножом, мужчина засунул ее в деревянный ящик, заменявший на его мотоцикле люльку, забросал сверху тряпками и вывез за железнодорожный переезд в степь. Там он надругался над девочкой, после чего бросил ее посреди поля и уехал.

Девочка запомнила особую примету мотоцикла — деревянный короб вместо коляски. Эта важная деталь помогла установить личность серийного насильника. Было проверено множество мотоциклов в соседних со Средней Ахтубой и Ленинском населенных пунктах, и один, из села Заплавного, оказался тем самым. Но задержать его владельца, 30-летнего Николая Прокудина, не удалось. Узнав, что по Заплавному ездит милиция, проверяя мотоциклы, он сбежал. При этом оказалось, что, когда он нападал на девочек, дома его ждала сожительница.

«Маньяк из теплотрассы у пивзавода»

Николая Прокудина объявили в федеральный розыск. Ориентировки распространили по отделам милиции, отрабатывали его немногочисленные семейные и дружеские связи, но все безрезультатно. Прокудин залег на дно, причем практически в буквальном смысле этого слова. Он поселился в камере теплотрассы на окраине Волжского, около пивоваренного завода. И оттуда уже выходил на охоту. Время от времени возвращался он и в Ленинск, где находил очередную жертву, насиловал и снова сбегал в Волжский.

— Прокудин жертв выбирал по-разному. Забирался в квартиры через незакрытые окна и форточки. Подстерегал на улице… Малолетних девочек он только насиловал, а взрослых женщин еще и грабил. А бывало, просто грабил. В основном — торговые павильоны Волжского, забирая выручку, но не домогаясь продавщиц, — рассказывала Ольга Кучерова. — Точное число его жертв того периода в Волжском так и осталось неустановленным.

Так, известно, что 17 ноября 2004 года около 21:00 он подстерег в Ленинске женщину, угрожая убийством, затащил ее за трансформаторную будку и изнасиловал. А спустя всего два дня, уже вернувшись в Волжский, около 18:00 он надругался над 10-летней девочкой, которая гуляла на территории школы.

Нападал ли на кого-либо маньяк-насильник в следующие два месяца, осталось неизвестно. Но 24 января 2005 года около трех часов ночи Прокудин залез в скромный одноэтажный дом в поселке Рабочем Волжского, точно зная, что молодая хозяйка будет дома одна. Он изнасиловал ее несколько раз и скрылся, прихватив с собой золотую цепочку и 20 рублей наличными.

Спустя два дня — еще одно нападение: отморозок забрался в дом на соседней улице и надругался над хозяйкой. Через два месяца — новая жертва. 19 марта около полуночи Прокудин затащил к свалке бытовых отходов 24-летнюю девушку, изнасиловал ее в извращенной форме и забрал у нее мобильник. Одна из жертв Прокудина в момент нападения была беременна, но его это не остановило.

Орудовал он не только в Рабочем. Так, в начале апреля Прокудин вернулся в Ленинск, где около полуночи залез в окно на первом этаже одного из домов по улице Ястребова, где, угрожая ножом, изнасиловал хозяйку, а потом забрал у нее золотые цепочку и сережки.

«Задержали со спущенными штанами»

Николая Прокудина задержали 16 мая — прямо со спущенными штанами перед рыдающей и почти раздетой 11-летней девочкой. Он подстерег ее у одного из домов в Волжском, зашел следом в подъезд, а когда она открыла входную дверь, втолкнул внутрь и ворвался в квартиру с ножом. Пригрозил: «Молчи, а то прирежу!» и потребовал, чтобы жертва разделась. К счастью для девочки, квартира стояла на сигнализации и сотрудники вневедомственной охраны ворвались в жилье, успев в самый последний момент.

— Как каждый взятый «на серии» насильник, он был подавлен и старался облегчить свою судьбу содействием следствию, — рассказывала Ольга Кучерова. — Он признавался в эпизодах, о которых мы даже были не в курсе. К сожалению, мы так и не успели провести в отношении него психиатрическую экспертизу. Тем более что, по его словам, когда ему было около пяти лет, неизвестный мужчина совершил с ним то, что называется «насильственными действиями сексуального характера».

В общей сложности удалось установить 16 жертв Николая Прокудина. Но было ясно, что на самом деле их гораздо больше.

— Мы успели отработать с ним практически все эпизоды по Ленинску, — говорила Ольга Кучерова. — В пятницу на допросе он дал явку с повинной сразу по трем различным эпизодам, показал всё на месте, провели процедуры опознания. Следующий допрос был назначен на вторник, 14 июня.