«Ущерб около 50 млн»: в Ярославле вынесли приговор экс-заместителю директора фонда капремонта

В Ярославле вынесли приговор по делу о хищении около 50 млн Источник: Ярославский областной суд

В Красноперекопском суде Ярославля вынесли приговор экс-заместителю директора регионального фонда капремонта Ольге Исайчевой. Ее признали виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии обвинения, в 2020 году, за год до начала конкурсных процедур, Ольга Исайчева рассказала знакомой, возглавлявшей строительную компанию, что фонд планирует провести аукцион по обследованию лифтов и подготовку проектно-сметной документации на их замену, а также передала списки лифтов, подлежащих замене.

«В итоге часть предусмотренных аукционной документацией работ была выполнена заранее сотрудниками фонда и аффилированной организацией. При этом разницу в стоимости работ между ценой договора, установленной по итогам аукциона, и фактически понесенными фондом расходами осужденная присвоила», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

По версии следствия, в 2021–2023 годах Исайчева вместе с бывшим директором фонда Романом Гайнутдиновым по такой же схеме присвоила деньги, предназначенные для оплаты работ по разработке проектно-сметной документации по ремонту многоквартирных домов.

«В результате указанных действий фонду причинен ущерб на сумму около 50 млн рублей», — уточнили в Ярославской областной прокуратуре.

Суд приговорил Ольгу Исайчеву к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственный органах, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах на три года со штрафом в 600 тысяч рублей.

«Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с Исайчевой причиненного ущерба в сумме более 30 млн рублей», — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.

Ранее экс-директору фонда Роману Гайнутдинову назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Также ему запрещено в течение трех лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных и муниципальных учреждениях. С виновного было решено взыскать еще 19 млн рублей в счет возмещения ущерба. Защитники пытались обжаловать дело, но безуспешно.