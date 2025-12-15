НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -12

0 м/c,

 751мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Итоги войны УК и застройщика
«Умные решения»
Куда сдать ртутные лампы. Репортаж
Купить жилье без обмана
В Ярославле завершился ремонт ТЮЗа
Проверьте свои знания в географии
Прогноз погоды в Ярославле на следующую неделю
Где покататься на коньках в Ярославле
Криминал «Ущерб около 50 млн»: в Ярославле вынесли приговор экс-заместителю директора фонда капремонта

«Ущерб около 50 млн»: в Ярославле вынесли приговор экс-заместителю директора фонда капремонта

Суд рассмотрел уголовное дело о хищении

77
В Ярославле вынесли приговор по делу о хищении около 50 млн | Источник: Ярославский областной судВ Ярославле вынесли приговор по делу о хищении около 50 млн | Источник: Ярославский областной суд

В Ярославле вынесли приговор по делу о хищении около 50 млн

Источник:

Ярославский областной суд

В Красноперекопском суде Ярославля вынесли приговор экс-заместителю директора регионального фонда капремонта Ольге Исайчевой. Ее признали виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии обвинения, в 2020 году, за год до начала конкурсных процедур, Ольга Исайчева рассказала знакомой, возглавлявшей строительную компанию, что фонд планирует провести аукцион по обследованию лифтов и подготовку проектно-сметной документации на их замену, а также передала списки лифтов, подлежащих замене.

«В итоге часть предусмотренных аукционной документацией работ была выполнена заранее сотрудниками фонда и аффилированной организацией. При этом разницу в стоимости работ между ценой договора, установленной по итогам аукциона, и фактически понесенными фондом расходами осужденная присвоила», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

По версии следствия, в 2021–2023 годах Исайчева вместе с бывшим директором фонда Романом Гайнутдиновым по такой же схеме присвоила деньги, предназначенные для оплаты работ по разработке проектно-сметной документации по ремонту многоквартирных домов.

«В результате указанных действий фонду причинен ущерб на сумму около 50 млн рублей», — уточнили в Ярославской областной прокуратуре.

Суд приговорил Ольгу Исайчеву к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственный органах, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах на три года со штрафом в 600 тысяч рублей.

«Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с Исайчевой причиненного ущерба в сумме более 30 млн рублей», — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.

Ранее экс-директору фонда Роману Гайнутдинову назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Также ему запрещено в течение трех лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных и муниципальных учреждениях. С виновного было решено взыскать еще 19 млн рублей в счет возмещения ущерба. Защитники пытались обжаловать дело, но безуспешно.

Когда было возбуждено уголовное дело, Ольга Исайчева пыталась скрыться в Армении. Ее объявили в международный розыск, а затем по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации экстрадировали в Россию.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Фонд капремонта Хищение Уголовное дело Суд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Рекомендуем