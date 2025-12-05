Компанию в Ярославской области оштрафовали за взятку главе района

В Ярославле коммерческую компанию оштрафовали за участие в коррупционной схеме. По версии правоохранителей, в декабре 2023 года заместитель директора ООО «Формат С» через посредника передал взятку в размере более 180 тысяч рублей главе администрации Гаврилов-Ямского района Дмитрию Сергеичеву.
«Деньги передавались за общее покровительство при заключении контракта на поставку, сборку и установку хоккейного корта в Гаврилов-Яме», — пояснили в прокуратуре Ярославской области.
Дело в отношении компании «Формат С» возбудили по административной статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
«Постановлением мирового судьи юридическому лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей», — добавили в прокуратуре.
По информации 76.RU, тем самым заместителем директора ООО «Формат С», которого подозревают в передаче взятки, является Александр Сергеев. Сейчас, по информации сервиса «Контур.Фокус», он возглавляет данную компанию.
По информации сервиса «Контур. Фокус», компания ООО «Формат С» была образована в 2014 году, зарегистрирована в Рыбинске. Учредитель и директор — Александр Сергеев. Также он владеет рыбинскими компаниями «Восток торг» (занимается оптовой торговлей оборудованием), «Формат Спорт» (производство строительных металлических конструкций), «Форспорт» (строительство). Кроме того, он является президентом «Федерация городошного спорта Ярославской области». Компания «Формат С» занимается строительством зданий, инженерных сооружений, производством металлических изделий и пр. До августа 2025 года владельцем компании был Сергей Сергеев. На конец 2024 года компания имела чистый убыток в размере 1,7 миллиона рублей.
По информации с сайта Госуслуг, контракт на оборудование катка между компанией «Формат С» и Управлением жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования администрации Гаврилов-Ямского района был заключен 29 ноября 2023 года. Стоимость работ составила 3,1 миллиона рублей. Имеется пометка, что на торги на поиск подрядчика была подана только одна заявка на участие. Кстати, в 2023 году компания выиграла торги на обустройство катков также в Пошехонском районе, Любиме, Веретейском сельском поселении Ярославской области, в Тверской и Ленинградской областях.
Напомним, экс-главу Гаврилов-Ямского района Ярославской области Дмитрия Сергеичева задержали в апреле 2025 года по подозрению во взяточничестве. По информации ярославского управления СК России, ущерб бюджету от действий экс-чиновника составил не менее 8 миллионов рублей. Средства были выведены на счета подконтрольных юридических и физических лиц.
По информации 76.RU, в деле фигурирует несколько эпизодов. Дела в отношении экс-главы района и взяткодателей сейчас расследуются.
Так, известно, что вместе с Сергеичевым был задержан директор коммерческой организации Андрей Голицын, который был депутатом муниципального совета Гаврилов-Ямского округа, а также руководителем компании «Стройкоммунэнерго». По версии следствия, в 2023 году глава района обеспечил создание благоприятных условий для победы подконтрольных фирм в закупках на выполнение строительных, монтажных и иных работ в социально значимых, спортивных и образовательных учреждениях района. В конкурсную документацию включались заведомо невыполнимые условия контрактов, препятствующие участию других претендентов, что предопределяло признание победителями подконтрольных фигурантам организаций и лиц и последующее заключение с ними контрактов, содержащих завышенную стоимость подлежащих выполнению работ.
Также ранее ярославский Следственный комитет сообщал, что посредником в коррупционной схеме выступал первый заместитель главы. Он также был взят под стражу.