Компанию в Ярославской области оштрафовали за взятку главе района

В Ярославле коммерческую компанию оштрафовали за участие в коррупционной схеме. По версии правоохранителей, в декабре 2023 года заместитель директора ООО «Формат С» через посредника передал взятку в размере более 180 тысяч рублей главе администрации Гаврилов-Ямского района Дмитрию Сергеичеву.

«Деньги передавались за общее покровительство при заключении контракта на поставку, сборку и установку хоккейного корта в Гаврилов-Яме», — пояснили в прокуратуре Ярославской области.

По информации 76.RU, тем самым заместителем директора ООО «Формат С», которого подозревают в передаче взятки, является Александр Сергеев. Сейчас, по информации сервиса «Контур.Фокус», он возглавляет данную компанию.

По информации сервиса «Контур. Фокус», компания ООО «Формат С» была образована в 2014 году, зарегистрирована в Рыбинске. Учредитель и директор — Александр Сергеев. Также он владеет рыбинскими компаниями «Восток торг» (занимается оптовой торговлей оборудованием), «Формат Спорт» (производство строительных металлических конструкций), «Форспорт» (строительство). Кроме того, он является президентом «Федерация городошного спорта Ярославской области». Компания «Формат С» занимается строительством зданий, инженерных сооружений, производством металлических изделий и пр. До августа 2025 года владельцем компании был Сергей Сергеев. На конец 2024 года компания имела чистый убыток в размере 1,7 миллиона рублей.

По информации с сайта Госуслуг, контракт на оборудование катка между компанией «Формат С» и Управлением жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования администрации Гаврилов-Ямского района был заключен 29 ноября 2023 года. Стоимость работ составила 3,1 миллиона рублей. Имеется пометка, что на торги на поиск подрядчика была подана только одна заявка на участие. Кстати, в 2023 году компания выиграла торги на обустройство катков также в Пошехонском районе, Любиме, Веретейском сельском поселении Ярославской области, в Тверской и Ленинградской областях.