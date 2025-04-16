НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +11

1 м/c,

ю-в.

 758мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,02
EUR 93,25
Сотни квартир без воды
Фигуранты по делу главы района
Дайджест ко Дню Победы
Грядет аномальная жара
Умер актер известного театра
Эвакуировали многоэтажку
Звезда «Дома-2» на СВО
Сколько зарабатывают ярославцы
Криминал онлайн-трансляция Задержанного главу района из Ярославской области отправили под стражу. Видео

Задержанного главу района из Ярославской области отправили под стражу. Видео

Собираем все подробности в онлайн-трансляции

6 468
16 комментариев

16 апреля в Ярославской области задержали главу Гаврилов-Ямского района Дмитрия Сергеичева. Его подозревают по статье о превышении должностных полномочий, совершенном организованной группой, из корыстной заинтересованности.

В этой онлайн-трансляции публикуем всё, что известно о деле главы.

Анастасия Вязигина

Операцию проводили Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области, прокуратура Ярославской области и следственное управление СК России по Ярославской области.

Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.

Обсудить
Анастасия Вязигина

В администрации Гаврилов-Ямского района отказались от комментариев после информации о задержании главы. Телефон Сергеичева отключен.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Момент задержания главы Гаврилов-Ямского района Ярославской области Дмитрия Сергеичева 16 апреля попал на видео. Кадры опубликовали в пресс-службе регионального МВД.

Сотрудников Гаврилов-Ямской администрации выстроили в коридоре

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram

Обсудить
Анастасия Вязигина

В чем обвиняют главу

Как сообщает прокуратура Ярославской области, вместе с Сергеичевым задержан также директор коммерческой организации.

«По версии следствия, глава района совместно с генеральным директором коммерческой организации и другими соучастниками организовали заключение муниципальных контрактов на производство строительно-монтажных и ремонтных работ с подконтрольными субъектами предпринимательской деятельности, ограничив участие в конкурентных процедурах иных лиц», — сообщили в пресс-службе.

Обсудить
Анастасия Вязигина

По части 3 статьи 286 УК РФ может грозить лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Заявление губернатора

Задержание главы Гаврилов-Ямского района прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев:

«Направили с проверкой контрольно-ревизионную инспекцию в Гаврилов-Ямский муниципальный округ. Со стороны главы Андрея Борисовича Сергеичева выявили серьезные злоупотребления полномочиями. Сейчас Сергеичев задержан. Идет следствие. Коррупцию на всех уровнях будем пресекать быстро и решительно».

Обсудить
Анастасия Вязигина

Версия следствия

По информации ярославского управления СК России, ущерб бюджету составил не менее 8 миллионов рублей. Средства были выведены на счета подконтрольных юридических и физических лиц.

«По версии следствия, в 2023 году глава района совместно со вторым фигурантом обеспечили создание благоприятных условий для победы подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности в проводимых закупках на выполнение строительных, монтажных и иных работ в социально значимых, спортивных и образовательных учреждениях района. Так, в конкурсную документацию включались заведомо невыполнимые условия контрактов, препятствующие участию других претендентов, что предопределяло признание победителями подконтрольных фигурантам организаций и лиц и последующее заключение с ними контрактов, содержащих завышенную стоимость подлежащих выполнению работ», — сообщают в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Обсудить
Анастасия Вязигина

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Кроме того, прорабатывается вопрос о наложении ареста на имущество в целях последующего обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Что известно о главе

Сергеичев Андрей Борисович родился 21 ноября 1969 года. По информации с сайта администрации, он имеет высшее профессиональное образование. В 2006 году окончил Институт управления по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» в Архангельске. В 2010 году — Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина по направлению «электроснабжение».

Главой Гаврилов-Ямского района он стал в октябре 2022 года. Андрея Сергеичева выбирали депутаты. По словам на тот момент и. о. главы района Андрея Забаева, решение было единогласным.

В ноябре прошлого года чиновник праздновал 55-летний юбилей | Источник: Андрей Сергеичев / Vk.comВ ноябре прошлого года чиновник праздновал 55-летний юбилей | Источник: Андрей Сергеичев / Vk.com

В ноябре прошлого года чиновник праздновал 55-летний юбилей

Источник:

Андрей Сергеичев / Vk.com

Обсудить
Анастасия Вязигина

Днем 16 апреля Андрея Сергеичева доставили в управление СК в Ярославле.

В СК опубликовали видео с задержанным главой Гаврилов-Ямского района

Источник:

Следком / Telegram

Обсудить
Анастасия Вязигина

Что известно о втором подозреваемом

По данным инсайдера 76.RU, вторым подозреваемым по делу проходит Андрей Голицын. Он является депутатом муниципального совета Гаврилов-Ямского округа, а также числится руководителем компании «Стройкоммунэнерго».

Вторым подозреваемым по делу проходит депутат муниципального совета Гаврилов-Ямского округа Андрей Голицын | Источник: Андрей Сергеичев / Vk.comВторым подозреваемым по делу проходит депутат муниципального совета Гаврилов-Ямского округа Андрей Голицын | Источник: Андрей Сергеичев / Vk.com

Вторым подозреваемым по делу проходит депутат муниципального совета Гаврилов-Ямского округа Андрей Голицын

Источник:

Андрей Сергеичев / Vk.com

ООО «Стройкоммунэнерго» было образовано в 2004 году в Гаврилов-Яме Ярославской области. Гендиректором указан Андрей Голицын. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году фирма заработала 34,8 миллиона рублей, убыток составил 65,6 миллиона рублей.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Обыски по делу Андрея Сергеичева прошли у него дома и на работе.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Отправили в СИЗО

Утром 17 апреля задержанного главу Гаврилов-Ямского района отправили под стражу на два месяца. Такое решение вынес Кировский районный суд.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 15 июня 2025 года», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Кадры из зала суда опубликовали в прокуратуре Ярославской области.

Сергеичева отправили в СИЗО до лета

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Задержание Глава района Полиция Прокуратура
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
281832383
23 часа
мой брат пригрел 80 литров саляры - 3 года дали , а тут всего 8 лямов.
282931387
23 часа
А может и не грозит… ?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Рынок повернулся на 90 градусов»: реально ли построить дом в ипотеку и почему это сложнее, чем купить квартиру
Екатерина Мишина
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление