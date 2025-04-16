Задержанного главу района из Ярославской области отправили под стражу. Видео

16 апреля в Ярославской области задержали главу Гаврилов-Ямского района Дмитрия Сергеичева. Его подозревают по статье о превышении должностных полномочий, совершенном организованной группой, из корыстной заинтересованности.
В этой онлайн-трансляции публикуем всё, что известно о деле главы.
Операцию проводили Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области, прокуратура Ярославской области и следственное управление СК России по Ярославской области.
Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.
В администрации Гаврилов-Ямского района отказались от комментариев после информации о задержании главы. Телефон Сергеичева отключен.
Момент задержания главы Гаврилов-Ямского района Ярославской области Дмитрия Сергеичева 16 апреля попал на видео. Кадры опубликовали в пресс-службе регионального МВД.
В чем обвиняют главу
Как сообщает прокуратура Ярославской области, вместе с Сергеичевым задержан также директор коммерческой организации.
«По версии следствия, глава района совместно с генеральным директором коммерческой организации и другими соучастниками организовали заключение муниципальных контрактов на производство строительно-монтажных и ремонтных работ с подконтрольными субъектами предпринимательской деятельности, ограничив участие в конкурентных процедурах иных лиц», — сообщили в пресс-службе.
По части 3 статьи 286 УК РФ может грозить лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Заявление губернатора
Задержание главы Гаврилов-Ямского района прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев:
«Направили с проверкой контрольно-ревизионную инспекцию в Гаврилов-Ямский муниципальный округ. Со стороны главы Андрея Борисовича Сергеичева выявили серьезные злоупотребления полномочиями. Сейчас Сергеичев задержан. Идет следствие. Коррупцию на всех уровнях будем пресекать быстро и решительно».
Версия следствия
По информации ярославского управления СК России, ущерб бюджету составил не менее 8 миллионов рублей. Средства были выведены на счета подконтрольных юридических и физических лиц.
«По версии следствия, в 2023 году глава района совместно со вторым фигурантом обеспечили создание благоприятных условий для победы подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности в проводимых закупках на выполнение строительных, монтажных и иных работ в социально значимых, спортивных и образовательных учреждениях района. Так, в конкурсную документацию включались заведомо невыполнимые условия контрактов, препятствующие участию других претендентов, что предопределяло признание победителями подконтрольных фигурантам организаций и лиц и последующее заключение с ними контрактов, содержащих завышенную стоимость подлежащих выполнению работ», — сообщают в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.
На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Кроме того, прорабатывается вопрос о наложении ареста на имущество в целях последующего обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.
Что известно о главе
Сергеичев Андрей Борисович родился 21 ноября 1969 года. По информации с сайта администрации, он имеет высшее профессиональное образование. В 2006 году окончил Институт управления по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» в Архангельске. В 2010 году — Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина по направлению «электроснабжение».
Главой Гаврилов-Ямского района он стал в октябре 2022 года. Андрея Сергеичева выбирали депутаты. По словам на тот момент и. о. главы района Андрея Забаева, решение было единогласным.
Днем 16 апреля Андрея Сергеичева доставили в управление СК в Ярославле.
Что известно о втором подозреваемом
По данным инсайдера 76.RU, вторым подозреваемым по делу проходит Андрей Голицын. Он является депутатом муниципального совета Гаврилов-Ямского округа, а также числится руководителем компании «Стройкоммунэнерго».
ООО «Стройкоммунэнерго» было образовано в 2004 году в Гаврилов-Яме Ярославской области. Гендиректором указан Андрей Голицын. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году фирма заработала 34,8 миллиона рублей, убыток составил 65,6 миллиона рублей.
Обыски по делу Андрея Сергеичева прошли у него дома и на работе.
Отправили в СИЗО
Утром 17 апреля задержанного главу Гаврилов-Ямского района отправили под стражу на два месяца. Такое решение вынес Кировский районный суд.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 15 июня 2025 года», — сообщили в пресс-службе областного суда.
Кадры из зала суда опубликовали в прокуратуре Ярославской области.