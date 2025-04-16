Задержанного главу района из Ярославской области отправили под стражу. Видео

По информации ярославского управления СК России, ущерб бюджету составил не менее 8 миллионов рублей. Средства были выведены на счета подконтрольных юридических и физических лиц.

«По версии следствия, в 2023 году глава района совместно со вторым фигурантом обеспечили создание благоприятных условий для победы подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности в проводимых закупках на выполнение строительных, монтажных и иных работ в социально значимых, спортивных и образовательных учреждениях района. Так, в конкурсную документацию включались заведомо невыполнимые условия контрактов, препятствующие участию других претендентов, что предопределяло признание победителями подконтрольных фигурантам организаций и лиц и последующее заключение с ними контрактов, содержащих завышенную стоимость подлежащих выполнению работ», — сообщают в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.