«Я хочу, чтобы отец забрал сына в Израиль». Внучка убитого экс-мэра Самары впервые попросила оставить ее в СИЗО

Екатерина Тархова сделала два неожиданных заявления в суде — про СИЗО и про сына Источник: Роман Данилкин / 63.RU

1 декабря 2025 года в Самарском районном суде продлили арест Екатерине Тарховой — внучке экс-мэра Самары Виктора Тархова. 30-летнюю самарчанку обвиняют в двойном убийстве своих бабушки и дедушки. Неожиданностью процесса стало то, что 30-летняя обвиняемая сама поддержала это решение. А также сделала важное заявление о судьбе своего сына. Журналисты 63.RU побывали на заседании. Хронология убийства Напомним, по версии следствия, Екатерина Тархова вместе со своими подельниками из Грузии сначала отравила 77-летних Виктора и Наталью Тарховых, затем тела заморозили жидким азотом, расчленили, а останки раскидали по городским мусорным контейнерам. Об исчезновении бывшего мэра Самары и его супруги стало известно в феврале этого года, однако есть предположение, что убийство произошло еще до Нового года. После ареста Екатерина на протяжении месяца молчала, не давая вообще никаких показаний следователю. Но в итоге она всё-таки заговорила и сдала своих сообщников. Как выяснилось, всем руководила из-за рубежа некая Светлана Метревели, а в Самаре непосредственно находился ее племянник Дмитрий. По словам Екатерины, именно молодой человек убивал ее бабушку и деда, а сама внучка лишь ездила по магазинам за инструментами и выносила останки родных, перемешанные с гречкой. В настоящее время местонахождение Светланы и Дмитрия Метревели неизвестно. Они объявлены в федеральный розыск.

Виктор Тархов руководил городом-миллионником с 2006 по 2010 годы Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Новые обвинения На прошедшем заседании следствие вновь попросило суд продлить меру пресечения для Екатерины Тарховой. На этот раз следователь сообщила, что помимо основного обвинения в убийстве в отношении Екатерины Тарховой было возбуждено еще несколько уголовных дел по фактам: хищения предметов одежды Натальи Ивановны Тарховой;

хищения денежных средств с банковского счета Виктора Александровича Тархова;

хищения у потерпевших путем обмана 30 декабря 2024 года денежных средств в крупном размере;

подделки официального документа;

хищения путем обмана 3 февраля 2025 года денежных средств с банковских карт потерпевших в крупном размере;

подделки доверенности от имени Виктора Александровича Тархова, удостоверенной нотариусом Самары.

Сторона обвинения настояла на продлении ареста Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Изоляция как единственное решение «В рамках дела проведен большой комплекс мероприятий: допросы, осмотры, обыски и различные экспертизы. Мы получили часть заключений, например, генетических и криминалистических. Однако до сих пор ожидаем результаты товароведческих и некоторых других экспертиз. Без них завершить расследование невозможно», — пояснила следователь. Кроме того, следователи повторно опросили дочь погибших и мать Екатерины Людмилу Тархову, которая отбывает наказание за вымогательство 200 миллионов рублей у самарского депутата.

Людмила Тархова сейчас находится в колонии Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Следователи также провели дополнительные обыски в квартире Виктора и Натальи Тарховых, осмотрели еще 11 предметов и документов. Ответы на поручения от органов дознания получены еще не все. «Без результатов экспертиз, которые мы ждем, и без дополнительных проверок мы не можем закончить расследование и оценить вину всех подозреваемых. На эту работу нужно время», — высказала свою позицию следователь СУ СКР по Самарской области. Прокурор поддержал ходатайство следствия о продлении ареста для обвиняемой. «Екатерина Тархова должна остаться в СИЗО. Она обвиняется в двойном убийстве, за которое грозит до 20 лет тюрьмы. Находясь на свободе, она может попытаться скрыть улики — например, окончательно замести следы, связаться с другими фигурантами дела или помешать следствию. Основания для ее ареста никуда не исчезли, поэтому единственный способ гарантировать ее участие в расследовании — это изоляция», — высказался прокурор. Екатерина Тархова согласилась остаться в СИЗО Далее слово предоставили самой Екатерине. Неожиданно для всех присутствующих она не стала в очередной раз плакать и проситься к сыну. Вместо этого обвиняемая совершенно серьезно и отчетливо согласилась с тем, что ей необходимо оставаться в СИЗО. «Я хочу, чтобы следствие полностью разобралось в моем деле», — спокойно сказала она судье. Адвокат Игорь Верховский однако напомнил, что у Екатерины Тарховой есть малолетний ребенок, который находится по доверенности на воспитании у подруги семьи Елены Б. Кроме того, защитник выступил против заявления следователя, что Екатерина может скрыться от органов следствия за рубежом, так как загранпаспорт у нее изъяли еще во время ареста.

В этот раз Екатерина Тархова сделала макияж, но всё же не сдержала слез Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Новое неожиданное заявление Судья выслушал мнения всех сторон и удалился в совещательную комнату для принятия решения. В это время присутствующие журналисты смогли задать вопросы внучке Тарховых. И она сделала неожиданное заявление: «Да, я хочу, чтобы родной отец забрал сына к себе в Израиль», — ответила Екатерина на вопрос о будущем своего ребенка.

В Самару из Израиля приехала бывшая свекровь Екатерины — Лариса Пасек Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Если раньше Катя была категорически против того, чтобы бывший муж забрал мальчика в другую страну, то сейчас обвиняемая в двойном убийстве поменяла свою точку зрения. Как объяснила журналисту 63.RU подруга семьи Елена Б., это сейчас единственно правильное решение, которое обеспечит мальчику спокойную жизнь. «Вы представляете, каково ему будет жить здесь дальше?» — говорит женщина. Сейчас Елена воспитывает сына Екатерины Тарховой одна, параллельно идут суды с Владиславом Пасеком — родным отцом ребенка — за определение места жительства мальчика. Заседания проходят в закрытом режиме, а сам Владислав подключается по видеосвязи из Израиля. С сыном он также общается по телефону. Елена Б. рассказала корреспонденту 63.RU, что мальчик сейчас ходит в подготовительную группу в частном детском саду, активно готовится к школе, а также занимается в различных кружках и секциях: шахматы, рисование, футбол. Женщина очень переживает за его психику в связи со всей этой страшной историей и на все занятия записывает ребенка под своей фамилией, чтобы у окружающих не было вопросов. «Он очень любит маму, скучает по ней. Вот, даже рисунок ей нарисовал ко Дню матери. Я принесла ей сегодня», — сказала Елена Б. и продемонстрировала журналистам творение ребенка.

Семилетний сын решил порадовать Екатерину Тархову на День матери Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Продлили арест на 2 месяца После небольшого перерыва судья вернулась и огласила решение: Екатерине Тарховой продлили арест на время предварительного следствия — до 2 февраля 2026 года. Быть может, за это время все экспертизы будут готовы и уголовное дело передадут в суд. Редакция 63.RU продолжает следить за развитием событий.