От продавца мороженого до влиятельного вора в законе: кто такой Гия Свердловский — преемник Деда Хасана

Гия Свердловский — одна из ключевых фигур воровского мира на Урале Источник: Евгений Кошек / E1.RU

В Екатеринбурге 52-летнего авторитета Гию Свердловского (настоящее имя Георгий Акоев) задержали и судят по «воровской» статье (ст. 210.1 УК РФ). Сам он заявил, что ничего о преступных сообществах не знает, а честь и репутация ему дороже всего. Акоева называют одним из самых влиятельных людей в криминальном мире. Он провел в колониях немало лет, а его освобождение в 2017 году освещали в прессе. В этой статье наши коллеги из Е1.RU рассказывают, как загорелась и почему погасла криминальная звезда Гии Свердловского, о его семье, войне с грузинскими ворами в законе, покушениях, задержаниях, конфликте с «Уралмашем» и противоборстве с Марселем Гасановым. Вы узнаете, чем он занимался в своем офисе, будучи безработным, и что заявил судье о своем статусе. Детство, юность, первая разборка Георгий (Гия) Акоев родился 25 июня 1973 года в Тбилиси в семье езидов. Отец его, бизнесмен Шалва Акоев, приходился племянником известному криминальному авторитету езидского происхождения Деду Хасану (Аслану Усояну), соответственно, Гия являлся внучатым племянником Усояна.

Езиды, или солнцепоклонники, — это группа курдов, проживающая в основном на северо-западе Ирака, севере и северо-востоке Сирии. Их религия, езидизм, сочетает элементы ислама, христианства, иудаизма и зороастризма. Ее последователи верят в существование единого бога и его семи ангелов. По словам представителей диаспоры, в Свердловской области проживает около пяти тысяч езидов. Хотя, по данным переписи, число езидов в России не превышает 0,03% от всего населения, среди воров в законе их почти 7%. Объяснить этот статистический феномен пока не удается.

Будучи ребенком в Грузии, Георгий помогал своему отцу, стоял за прилавком и продавал мороженое. Впоследствии этот факт использовали против него грузинские воры в законе, пытаясь оспорить статус Гии в криминальном мире. Через некоторое время семья переехала в город Советский в Ханты-Мансийском автономном округе. В начале нулевых на Урале начало нарастать противостояние между «дедовскими», то есть занимающими сторону Деда Хасана, и уральскими ворами в законе. «У Акоевых в Советском была гостиница. В начале 2000-х уральские воры в законе Трофа (Андрей Трофимов) и Каро (Кароглы Мамедов) и с ними авторитет Штакет из Краснотурьинска вошли в конфликт с „дедовскими“. Люди Трофы и Каро приехали, чтобы забрать гостиницу за долг, случилась потасовка. Тогда Гию первый раз пырнули ножом, он сбежал. В то время он еще не имел имени в воровском мире, был далек от криминала», — рассказал E1.RU осведомленный источник.

Гия Свердловский недавно вновь оказался за решеткой Источник: Евгений Кошек / E1.RU

Вскоре после этого семья Гии перебралась в Свердловскую область, под крыло к еще одному родственнику Деда Хасана, вору в законе Темури Мирзоеву (Тимуру Свердловскому).

В 2004 году Аслан Усоян раскороновал уральских воров в законе Каро и Трофу, взамен прислал Темури Мирзоева и поставил его смотрящим за Свердловской областью. Тот должен был собирать с уральцев деньги в воровской общак (казну), расставив своих людей по городам. Однако перехватить финансовые потоки его племяннику не удалось. Лидер бывшего ОПС «Уралмаш» и депутат городской думы Александр Хабаров призвал местные группировки дать отпор иногородним ворам. После ареста и смерти в СИЗО Хабарова Мирзоев активно пытался закрепиться на Урале, но так же не смог. Его авторитет то и дело ставили под сомнение. 30 января 2014 года Тимур Свердловский скончался в больнице.

Арест и коронация 27 октября 2006 года Гию задержали. Его подозревали в налете на риелтора Правотворова. На последнего прямо в квартире напали трое мужчин кавказской внешности. Избитый мужчина (ему сломали ногу битой) сумел выпрыгнуть в окно и позвать милицию.

Гия Свердловский приходится внучатым племянником широко известному в криминальных кругах Деду Хасану (Аслану Усояну) Источник: Primecrime.ru

Акоев вину не признал, и в 2008 году за соучастие в групповом разбойном нападении (ст. 33, ч. 4 ст. 162 УК РФ) Ленинский районный суд приговорил его к 11 годам колонии. Осенью этого же года его «короновали». Война с грузинским кланом «Пока Тимур Мирзоев был жив, он везде договаривался за Гию, чтобы его не обижали. По его протекции Акоева увезли на больничку на ИК-2. Первое время он сидел в „красной“ зоне, где не было блатных. В 2008-м его короновали по телефону. Отправили прогоны (сообщение от воровской верхушки с важной информацией. — Прим. ред.) по лагерям от Деда Хасана. По сути, короновали как родственника, никаких заслуг тогда у него не было», — рассказал E1.RU осведомленный источник. Получив титул, Гия, чтобы оправдать доверие влиятельного родственника, сам начал писать прогоны, объявляя «гадами» всех, кто был против «дедовских». Так, считалось, что он остановил в Кемеровской области прогон грузинских воров в поддержку Тариэла Ониани (грузинский вор в законе по кличке Таро, противник «Деда Хасана». — Прим. ред.), а смотрящего за его колонией объявил вне воровского закона. В свою очередь грузинские воры объявили прогон, где Гию назвали «приспособленцем», намекая на его сотрудничество с администрацией колонии. Его называли недостойным высшего криминального звания. В вину ему также ставили самоубийство грузинского «вора в законе» Александра Гогладзе (Курка), якобы он не вынес издевательств сокамерников, после того как его лишил статуса Акоев. Покушение в колонии После смерти Аслана Усояна от пули снайпера в январе 2013 года грузинские воры попытались дотянуться до Георгия Акоева. 9 марта марта этого же года года он был ранен на территории Мурмашинской колонии строгого режима № 18 (Мурманская область). «Три человека проникли в камеру, чтобы зарезать его. Подкупили охрану. Это были не воры, а просто блатные. Избили и пырнули его ножом. Подняли руку на вора. По понятиям, он должен был отомстить им, но так и не сделал этого. Сейчас один из нападавших, Зулхан, сам стал „вором в законе“. За нападение ему дали „шапку“, то есть короновали», — рассказал E1.RU осведомленный источник. Как писало ИА «Прайм Крайм», на Акоева напали Зулхан Мжавия (Георгий Двалишвили, он же Жора Кутаисский), Кублашвили и Вашакмадзе по приказу Мераба Джангвеладзе (грузинский вор в законе, близкий к Тариэлу Ониани. — Прим. ред.). Якобы перед избиением Гие вручили телефон, на который позвонил сам Мераб. После разговора началась расправа. За это клан Деда Хасана назвал нападавших «суками» и вынес им смертный приговор (так и не был приведен в исполнение. — Прим. ред.). Грузинский клан, наоборот, чествовал их как героев, а самого Зулхана позже и вовсе короновали. Большую часть оставшегося срока Гия Свердловский досиживал в исправительной колонии особого режима № 3 «Полярный волк», находящейся в поселке Харп (ЯНАО) за полярным кругом. В 2017 году он освободился. Как писали СМИ, его встречал только отец. Кто обращался к Гие Свердловскому и для чего Приехав в Екатеринбург, Гия вел себя очень осторожно, никак не афишируя свой статус. В отличие от других «воров в законе», он не скрывался за границей, что дало повод оппонентам обвинять его в связи с органами. «Он был единственным, кого не трогали. У него была целая команда. За общак и зоны отвечал Александр по прозвищу Промот, за внешние контакты — Гасоян. Ему платили коммерсанты за решение вопросов. Обращались за помощью в выбивании долгов, чтобы какие-то вопросы порешать на зоне и так далее. Он лично звонил в тюрьму. Оттуда ему выгоняли деньги», — рассказал E1.RU осведомленный источник. В основном к Гие обращались его соотечественники и другие этнические меньшинства, среди которых он имел влияние: езиды, таджики и т. д. Русских было меньшинство.

После освобождения Гия Свердловский обосновался в Екатеринбурге. На фото он крайний справа Источник: Primecrime.ru

Хотя официально Гия Свердловский числился безработным, у него был офис в элитном ЖК «Федерация» на Щорса, 53. Жил он в этом же доме. Те, кто был внутри, рассказывают, что принимать гостей и просителей Акоев любил на кресле, возвышавшемся как трон, справа и слева от него находились стульчики пониже. «Вел он себя надменно, напускал пафосу, этакий уральский Дон Корлеоне», — рассказал E1.RU житель «Федерации». Передвигался авторитет на бронированном черном Land Cruiser, вкруг обвешанном камерами, с номером 002. Конфликт с «уралмашевскими» Через несколько лет после освобождения у Гии Свердловского случился конфликт с «уралмашевскими». Исторически они и так относились к нему неприязненно, из-за связи с Дедом Хасаном и смерти Александра Хабарова. Акоев поссорился на дискотеке с сыном Анатолия Глухова («похоронного короля», связанного с «Уралмашем»). Молодой человек оскорбил авторитета, и тот не стерпел. «Слово за слово, Гия пообещал, что толиковский сын будет извиняться, а тот пообещал, что посадит его. В итоге стороны в сопровождении охраны встретились в ресторане „Конкиста“ и договорились, что претензий не имеют», — рассказал E1.RU осведомленный источник. Также в оппозиции к Гие были Гера ЖБИ (Герман Гардт, скончался в сентябре 2021 года), Марсель Гасанов, Фартовый (Александр Дисков), вор в законе Цезарь. «Цезарь, отбывающий наказание в ИК-5 Свердловской области, просто не признавал его. Когда он попытался полезть с вопросами туда, Цезарь его послал», — рассказал E1.RU осведомленный источник. Поддерживали с Гией дружеские или нейтральные отношения Султан по прозвищу Борода и Валерий Я. Война с Марселем Гасановым Тем временем в криминальном мире появилась новая фигура — Марсель Гасанов, протеже московских воров в законе Шакро Молодого и Бадри Кутаисского. По версии следствия, в сентябре 2024 года они короновали Гасанова и сделали смотрящим за Свердловской областью. У Марселя и Гии возник конфликт интересов, урегулировать его мирно не получилось. По версии источников, близких к околокриминальным кругам, спор разгорелся из-за желания Гасанова возвыситься в криминальной иерархии и сместить других воров в законе. «У Гии был близкий родственник, он убежал к Марселю и начал рассказывать, что тот ездит к ментам и платит им деньги. И Марсель зацепился за это, стал развивать тему. Говорить, что Гия — это не вор. На Марселя начали нападать со стороны Гии», — рассказал E1.RU осведомленный источник. Сам Гасанов в интервью E1.RU подтверждал, что он, мягко говоря, «не дружит» с Акоевым, но о причинах ссоры высказывался завуалировано. «Группировки меня ненавидят за то, что у меня свое мнение. А когда так живешь, не по правилам, не с Гией и не с другими, возникает злость. Есть коллективы, кому мы дали просраться по определенным моментам. Они же все с „погонами“ дружат. В нашей среде не принято за глаза говорить про кого-то. Если в двух словах, то нет, мы не дружили. Он хотел, чтобы мы с ним рядом находились, на что я ответил ему отказом. После этого он сказал: «Марсель негодяй». Объявил меня официально на весь город. Часть группировок его поддерживать стала. Но мы за себя постояли. В итоге ушли от него многие. Вот поэтому [они] все злы на меня. У меня нет статуса вора. А есть люди, езиды, у которых он есть. И все об этом знают. И они смело передвигаются, в центре живут. Люди в погонах их не закрывают. Потому что, это мое предположение, они сотрудничают. Совместно проводят работы, загоняют коммерсантов под «крышу», — говорил Гасанов.

Марсель Гасанов на суде отрицал свой криминальный статус Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На Марселя Гасанова было несколько нападений. Одно из них, закончившееся погоней со стрельбой после разговора у автомойки «Бумер», попало в СМИ и якобы тоже было связано с конфликтом между авторитетами. Когда Гасанова начали судить за статус смотрящего по Свердловской области, вскрылись новые детали — борьба за финансовые потоки от общака. Эти данные озвучил засекреченный свидетель. «Люди хотели отправить 500 тысяч рублей Гие Свердловскому в общак как авторитету. Позвонил Гасанов и сказал: „Кто он такой? Это я тут смотрящий“. Заявил, что Гия себя скомпрометировал тем, что общается с полицейскими, сам уже стал как сотрудник полиции и никакого статуса в криминальном мире у него нет, хотя некоторые считают его вором в законе. Для придания веса своим словам Гасанов подключил по конференцсвязи вора в законе Ахмеда Сутулого (Евлоева)», — сообщил свидетель. Еще одно заочное противостояние авторитетов случилось во время криминальной сходки на Юмашева. Марсель вступил в конфликт с Валерой Я (лидер «Визовских», дружественный Гие Свердловскому), и тот объявил его «гадом». На этой сходке Гия лично не присутствовал, от его лица был уже упоминавшийся Александр по прозвищу Промот. Задержание на Рублевке В ночь на 1 февраля 2022 года Гию Свердловского задержали в ресторане «Дворянское гнездо» на Рублевском шоссе. Операцию провели сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД РФ. Операция была профилактической на фоне участившихся криминальных разборок. После задержания оперативники спросили Гию, является ли он вором в законе. Он отшутился.

Георгия Акоева допросили и отпустили Источник: Primecrime.ru

— Вором в законе себя считаете? — Не понял вопрос. — Ну вор, не вор? — Депутатом Государственной думы не являюсь.

По воровским понятиям, когда сотрудник полиции просит представиться, «авторитет» обязан сообщить тому, что он — вор в законе. После введения в Уголовный кодекс статьи за занятие высшего положения в преступной иерархии воры стали скрывать свой статус.

Кома, смерть наставника и потеря влияния В апреле 2023 года Гию Свердловского на скорой увезли в реанимацию в бессознательном состоянии. Его откачали. По одной из версий, причиной ухудшения здоровья могла стать передозировка веществами. На этом проблемы у наследника Деда Хасана не закончились. В сентябре 2023 года в Екатеринбурге после продолжительной болезни скончался 60-летний авторитетный бизнесмен езидского происхождения Жора Гасоян, которого считали наставником Гии Свердловского. Причиной смерти Гасояна называли онкологическое заболевание. Прощание и поминальный обед состоялись 11 сентября в кафе «Междуречье» (бывший «Чарли»).

Попрощаться с Гасояном пришло несколько десятков человек Источник: читатель E1.RU

Жора Гасоян когда-то владел знаковым рестораном «Чарли», который находился на Декабристов, 30. Имел бизнес-интересы в строительной сфере. В частности, хотел поучаствовать в разделе скандального элитного недостроя на Метеогорке.

Гасояна называли серым кардиналом и теневым лидером в команде Гии. Именно Гасоян чаще всего выступал от лица Акоева на переговорах с диаспорами и бизнесменами. Сам при этом предпочитал держаться в тени. Его смерть стала серьезным ударом по команде Гии. Влияние авторитета в Свердловской области начало постепенно угасать. Задержание 31 октября 2025 года оперативники при поддержке СОБР ворвались в офис и квартиру Георгия Акоева в ЖК «Федерация» на Щорса, 53. Обыски проходили больше трех часов. В спецоперации участвовали сотрудники ФСБ.

Визит силовиков застал Акоева врасплох Источник: читатель E1.RU

Чуть позже ему предъявили обвинение: «Занятие высшего положения в преступной иерархии» (статья 210.1 УК РФ). На прямой вопрос, вор он или не вор, Георгий Акоев опять ответил уклончиво. — Вором в законе являетесь? — Я уже отвечал вашим коллегам: к законотворчеству отношения никакого не имею. — К преступной иерархии имеете какое-то отношение? — Я на все вопросы ответил.

Георгий Акоев вновь уклонился от ответа Источник: ИА Prime Crime

«Мне моя честь дороже» В суде 52-летний Георгий Акоев сначала прятал лицо за папкой, но потом перестал. Свою вину он не признал. На заседании говорил, что не понимает, о чем идет речь. Он просил о домашнем аресте из-за проблем со здоровьем и необходимости помогать родственникам. По его словам, обвинения основаны на старых видео и публикациях.

Георгий Акоев пытался скрывать лицо, но потом перестал это делать Источник: Евгений Кошек / E1.RU

«Ваша честь, я прошу принять во внимание то, что я на свободе уже восемь лет, никаких действий не предпринимал с 2017 года. Ни о чем о таком понятия не имел никогда. И, честно говоря, понятия не имею, что мне вменяют, — сказал Гия Свердловский в суде. — Никаких преступных сообществ я не создавал. Прошу оставить меня под домашним арестом, я жил и не скрывался нигде. Более того, я намерен добиться оправдания своего, потому что ничего подобного я не совершал. У меня семья, дети, трое. У меня и здоровье, честно говоря, не позволяет, я элементарно дышать не могу в камерах».

Препятствовать суду не собираюсь. Конкретных преступлений за мной не имеется. Всё, что имеется, — это голословность на прошлых каких-то съемках и так далее, насколько я понял. Мне моя честь и репутация намного дороже. Георгий Акоев по версии следствия, вор в законе

Речь Гии Свердловского в суде Источник: Евгений Кошек / E1.RU

Следователь приобщил показания свидетелей, отбывающих наказание. А также результаты экспертизы, показавшей, что Акоев является приверженцем АУЕ* и занимает высшее положение. 2 ноября 2025 года Верх-Исетский районный суд арестовал его на два месяца. Когда приставы выводили Георгия из зала суда, он признался в любви своей жене, которая пришла поддержать его.

Гия Свердловский был задержан 31 октября, на следующие сутки ему предъявили обвинение Источник: Евгений Кошек / E1.RU

Супруга Георгия Акоева пришла поддержать его Источник: читатель E1.RU