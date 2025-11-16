В Москве по частям нашли тело шестилетнего мальчика. Что известно о его убийстве

В квартире работают следователи и криминалисты Источник: Следком / Telegram

В воскресенье, 16 ноября, в Гольяновском пруду Москвы выловили рюкзак с частями тела. Оказалось, что останки принадлежат ребенку 7–10 лет. Фрагменты трупа завернули в пакет, спрятали в рюкзаке и выкинули в воду.

Водолазы обследовали водоем — однако остальные фрагменты тела нашли не там. Предварительно, другие останки обнаружили в одной из квартир в городе Балашихе. Оказалось, что погибший был шестилетним мальчиком. По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело.

Телеграм-канал Baza предполагает, что мальчика убили родители — мать и отчим. По их данным, мать имела проблемы с психикой, увлекалась «экспериментами с сознанием». Вероятно, тело расчленили в попытке скрыть следы убийства.

«Предварительно, Гольяновский пруд был выбран специально, чтобы запутать следствие. Рядом с домом, где жили мать с отчимом ребенка, также есть большой пруд — Алексеевский, но решили, что он слишком близко», — пишет телеграм-канал.

Московская прокуратура сообщила, что за мальчика беспокоилась его бабушка. Подробности о жуткой находке писали наши коллеги из MSK1.RU.