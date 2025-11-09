Просят «подтвердить личность»: мошенники придумали новую схему, чтобы получить ваши данные

Мошенники придумали новую схему, чтобы заполучить ваши паспортные данные. На этот раз они под видом потенциального работодателя начали запрашивать фото паспорта у кандидата якобы под предлогом «подтверждения личности».
«Злоумышленники ведут переписки с кандидатами в мессенджере, а для „подтверждения личности“ просят отправить фотографию паспорта», — сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
Как отметили в МВД, чтобы завлечь больше жертв, мошенники публикуют различных чатах объявления о вакансиях. Они обещают гибкий график и не сообщают о реальных условиях работы.
Недавно мошенник внедрили новую схему. Под ударом оказались владельцы смартфонов с операционной системой Android. Злоумышленники крадут данные банковских карт с помощью NFC-технологии.
Мошеннических схем огромное множество. Злоумышленники изучают соцсети, чтобы манипулировать детьми, притворяются школьными психологами или представителями приемной комиссии. В любом случае их конечная цель — завладеть вашими личными данными и деньгами.