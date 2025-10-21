НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Криминал Вышел покурить и не вернулся. В Москве зарезали оператора, снимавшего «Закрытую школу», — рассказываем, что известно

Вышел покурить и не вернулся. В Москве зарезали оператора, снимавшего «Закрытую школу», — рассказываем, что известно

За 10 дней до гибели Сергей Политик отметил свое 56-летие

282
Сергею Политику было 56 лет | Источник: Сергей Политик / Vk.comСергею Политику было 56 лет | Источник: Сергей Политик / Vk.com

Сергею Политику было 56 лет

Источник:

Сергей Политик / Vk.com

Российского кинорежиссера и кинооператора Сергея Политика зарезали возле его дома на востоке Москвы. Информацию подтвердили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

Трагедия произошла вечером 18 октября на улице Сталеваров в районе Ивановское. Как рассказал «Аргументам и фактам» один из его друзей, мужчина вышел покурить и сделал замечание незнакомому человеку. В ответ тот накинулся на Сергея с ножом.

«Фигурант в ходе внезапно возникшего конфликта на бытовой почве нанес ранее незнакомому мужчине не менее одного удара, причинив проникающее колото-резаное ранение груди, а после скрылся с места происшествия», — сообщили в СК.

Режиссера госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Преступник скрылся, сейчас его разыскивает полиция, ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным Telegram-канала Baza, под подозрение попал 33-летний гражданин Армении — мужчина якобы неадекватно себя вел во дворе жилого дома.

У Сергея Политика осталась дочь Анастасия, сейчас ей 28 лет. Девушка получила образование в сфере кинематографии и сейчас работает режиссером монтажа. Сейчас близкие Сергея Политика собирают деньги на его похороны, пишет MSK1.RU.

«Спасибо всем за соболезнования и помощь, ваши слова и поддержка очень ценны для семьи», — написала Анастасия в соцсетях.

Сергей Политик родился 8 октября 1969 года, образование получил во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК). Оператор стал обладателем премии The Sound of Russia от студии MA.JA.DE в Германии, приза «Лавр» (2003 год), специального приза «Святой Анны», приза зрительских симпатий «Пересекая границы» и не только.

Первым проектом Политика как оператора стал сериал «Следствие» в 1997 году. Также он участвовал в проектах «Щит Минервы» (2003 год), «Новогодние сваты» (2010 год), «Закрытая школа» (2011–2012 годы), а также других фильмах и сериалах.

Арина МайороваАрина Майорова
Арина Майорова
Корреспондент
А что в России делают неадекватные граждане Армении с ножами?
Все ... ходят с ножами
