В Ярославле продлили арест экс-директору крупной дорожной компании

АО «Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 26 декабря 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечихе Ярославского района. По данным сервиса «Контур.Фокус», ее учредителем является Министерство имущественных отношений Ярославской области, то есть компания принадлежит региональному правительству.

Ежегодно компания «Ярдормост» через торги получала крупные дорожные проекты. По данным «Контур.Фокуса», в качестве исполнителя заключила госконтракты на сумму 37 миллиардов рублей. За 2024 год АО «Ярдормост» заработало 6,9 миллиарда рублей, из них чистая прибыль организации составила 5,2 миллиона рублей.

С 16 июля 2025 года исполняющим обязанности директора предприятия «Ярдормост» назначен руководитель Единой службы заказчика Ярославской области Артем Малышкин.