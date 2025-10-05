НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, дождь

ощущается как +7

2 м/c,

ю-в.

 754мм 66%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Закрывали аэропорт
Что горело в Ярославле
Классы на карантине
Сэкономить время и нервы на врачах
145-летний памятник изнутри
Разбился насмерть в ДТП
Как избавиться от боли в шее
Пожар в девятиэтажке
Переехали из Бельгии в Ярославль
Афиша на октябрь
Криминал Задержали экс-директора «Ярдормоста» В Ярославле продлили арест экс-директору крупной дорожной компании

В Ярославле продлили арест экс-директору крупной дорожной компании

Дмитрия Драного обвиняют в получении взяток

355
Дмитрию Драному продлили арест | Источник: МЧС России по Ярославской областиДмитрию Драному продлили арест | Источник: МЧС России по Ярославской области

Дмитрию Драному продлили арест

Источник:

МЧС России по Ярославской области

Экс-директору ярославской дорожной компании «Ярдормост» Дмитрию Драному продлили арест. В июле 2025 года его задержали и отправили на два месяца в СИЗО по обвинению в получении взяток на сумму более 10 миллионов рублей. Как уточнили 76.RU в областном суде, срок ареста Драного продлили еще на три месяца.

«Постановлением Фрунзенского районного суда города Ярославля от 10 сентября 2025 года в отношении Дмитрия Драного, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, продлен срок содержания под стражей до 14 декабря 2025 года», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Что известно о компании «Ярдормост»

АО «Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 26 декабря 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечихе Ярославского района. По данным сервиса «Контур.Фокус», ее учредителем является Министерство имущественных отношений Ярославской области, то есть компания принадлежит региональному правительству.

Ежегодно компания «Ярдормост» через торги получала крупные дорожные проекты. По данным «Контур.Фокуса», в качестве исполнителя заключила госконтракты на сумму 37 миллиардов рублей. За 2024 год АО «Ярдормост» заработало 6,9 миллиарда рублей, из них чистая прибыль организации составила 5,2 миллиона рублей.

С 16 июля 2025 года исполняющим обязанности директора предприятия «Ярдормост» назначен руководитель Единой службы заказчика Ярославской области Артем Малышкин.

Напомним, с апреля 2023 года по июль 2025 года бывший мэр Кирова Дмитрий Драный занимал должность генерального директора компании «Ярдормост». 16 июля 2025 года его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с ноября 2023-го по март 2024 года 52-летний Дмитрий Драный получал деньги от предпринимателей за заключение выгодных для них контрактов и содействие в приемке поставленной продукции и выполненных работ.

Компания «Ярдормост» выполняла многие крупные проекты в Ярославле. Некоторые из них за последние два года сопровождались скандалами, срывами сроков и даже трагедиями. В этом материале рассказываем о пяти самых громких проектах, которые вело АО «Ярдормост» в период руководства Дмитрия Драного.

Все новости о задержании экс-главы дорожной компании публикуем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
СИЗО Уголовное дело
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
30 минут
Никогда такого не было, и вот опять (С)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Мнение
«Здесь ты забываешь о правилах приличия». Российская школьница переехала жить в Китай — что ее шокировало
Евгения Гливинская
Студентка из Березовского,
Мнение
Кому поют русские птицы и зачем нам новое военное кино? Почему в октябре не стоит пропускать «Август»
Надежда Губарь
Мнение
«Решил, что больше в школу никогда»: журналист рассказал, как работал учителем. Честная история молодого педагога
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Мнение
Экономят и дарят продуктовые наборы: флорист и мама школьниц — о том, почему родители перестали одаривать педагогов букетами
Наталья Кекало
Флористика, бизнес
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление