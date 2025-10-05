В Ярославле продлили арест экс-директору крупной дорожной компании

Экс-директору ярославской дорожной компании «Ярдормост» Дмитрию Драному продлили арест. В июле 2025 года его задержали и отправили на два месяца в СИЗО по обвинению в получении взяток на сумму более 10 миллионов рублей. Как уточнили 76.RU в областном суде, срок ареста Драного продлили еще на три месяца.
«Постановлением Фрунзенского районного суда города Ярославля от 10 сентября 2025 года в отношении Дмитрия Драного, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, продлен срок содержания под стражей до 14 декабря 2025 года», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.
Что известно о компании «Ярдормост»
АО «Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 26 декабря 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечихе Ярославского района. По данным сервиса «Контур.Фокус», ее учредителем является Министерство имущественных отношений Ярославской области, то есть компания принадлежит региональному правительству.
Ежегодно компания «Ярдормост» через торги получала крупные дорожные проекты. По данным «Контур.Фокуса», в качестве исполнителя заключила госконтракты на сумму 37 миллиардов рублей. За 2024 год АО «Ярдормост» заработало 6,9 миллиарда рублей, из них чистая прибыль организации составила 5,2 миллиона рублей.
С 16 июля 2025 года исполняющим обязанности директора предприятия «Ярдормост» назначен руководитель Единой службы заказчика Ярославской области Артем Малышкин.
Напомним, с апреля 2023 года по июль 2025 года бывший мэр Кирова Дмитрий Драный занимал должность генерального директора компании «Ярдормост». 16 июля 2025 года его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, с ноября 2023-го по март 2024 года 52-летний Дмитрий Драный получал деньги от предпринимателей за заключение выгодных для них контрактов и содействие в приемке поставленной продукции и выполненных работ.
Компания «Ярдормост» выполняла многие крупные проекты в Ярославле. Некоторые из них за последние два года сопровождались скандалами, срывами сроков и даже трагедиями. В этом материале рассказываем о пяти самых громких проектах, которые вело АО «Ярдормост» в период руководства Дмитрия Драного.
