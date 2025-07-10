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Криминал Пожар в «Сквере» Эксклюзив Пострадавшая в пожаре в ресторане «Сквер» встала на защиту экс-депутата: «Будут осуждать мое мнение»

Пострадавшая в пожаре в ресторане «Сквер» встала на защиту экс-депутата: «Будут осуждать мое мнение»

Она считает, что Дмитрий Соколов получил слишком суровый срок

667
9 комментариев
Пострадавшая во время пожара в ресторане «Сквер» встала на сторону поджигателя | Источник: ГАУЗ ЯО Клиническая больница им. Н.&nbsp;В.&nbsp;Соловьева / Vk.com, Кристина Геворкян 76.RUПострадавшая во время пожара в ресторане «Сквер» встала на сторону поджигателя | Источник: ГАУЗ ЯО Клиническая больница им. Н.&nbsp;В.&nbsp;Соловьева / Vk.com, Кристина Геворкян 76.RU

Пострадавшая во время пожара в ресторане «Сквер» встала на сторону поджигателя

Источник:

ГАУЗ ЯО Клиническая больница им. Н. В. Соловьева / Vk.com, Кристина Геворкян 76.RU

Пострадавшая во время пожара в ресторане «Сквер 20/10» в 2023 году 38-летняя Анна высказалась о приговоре экс-депутату муниципалитета Дмитрию Соколову. Его судили за поджог заведения. Утром 10 июля отец двоих детей услышал приговор — семь лет в колонии общего режима.

Во время пожара в «Сквере» Анна была внутри. Брошенная Соколовым бутылка с горючей жидкостью попала ей в спину. Как итог — ожоги различной степени до 23% поверхности тела и долгая реабилитация. Анна до сих пор восстанавливается, но признается — Дмитрия давно простила. И считает, что бывшему депутату вынесли слишком суровый приговор. Публикуем ее мнение от первого лица:

«Я только что узнала [о приговоре]. Прочитала в новостях.

Мысль только одна: почему человеку не дали шанс исправиться? Я давно его простила, потому что понимаю: все было по неосторожности и в пьяном состоянии. Он меня не увидел.

Думаю, была цель посадить его и убедить всех, что он сделал это умышленно. Во время суда мне задавали странные вопросы, намекая окружающим, что, якобы, мне заплатили, чтобы я молчала и выгораживала Соколова. Были разговоры, что я живу в Сочи, хотя я там прохожу реабилитацию. Там давно все было решено за всех… Меняли адвоката, меня следователей, тянули. Меня впервые опросили в суде через 1,5 года. Почему?

Я верю в то, что Дмитрий Соколов уже давно понял все свои ошибки и вряд ли бы он хотел повторить этот путь вновь.

Я жива и восстанавливаюсь! Меня поддерживает моя семья. А семья Дмитрия Соколова помогает в реабилитации и всегда на связи.

Приговорив на семь лет, забирают надежду на все…

Многие будут читать и вновь осуждать мое мнение, но мне уже все равно! Я в душе простила Дмитрия Соколова и искренне желаю ему вернуться к семье, начать свою жизнь с чистого листа, продолжать помогать людям и совершать добрые дела!

Каждый из нас может оступиться. Но прощать дано не каждому!».

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Вполне соответствует содеянному
Слишком мягкий
Слишком суровый
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Ранее мы рассказывали, что думает о приговоре сам Соколов. Его защитники утверждают, что он выплатил компенсацию и владельцам ресторана, и Анне.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Сгорел ресторан Поджог Экс-депутат Дмитрий Соколов
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Комментарии
9
с++
49 минут
Всё как в рассказе Юрия Мамлеева. Отношения между полами...
Гость
19 минут
Соколов за Палестинцов !
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