В Ярославле вступил в силу приговор наставнику олимпийцев. Подробности

В Ярославле вступил в силу приговор 56-летнему тренеру фристайлистов Александру Понгильскому. Напомним, наставник олимпийцев проходил по уголовному делу о получении взятки с вымогательством в крупном размере.
Приговор был озвучен еще в июне 2025 года. Тогда ему назначили условное наказание с испытательным сроком 5 лет. Спустя два месяца, 5 сентября, оно вступил в силу.
«На приговор была подана апелляционная жалоба защитника, в которой он просил приговор отменить с вынесением нового оправдательного приговора, и апелляционное представление прокурора, в котором сторона защиты просил приговор отменить, вынести новый обвинительный приговор с усилением наказания», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе Ярославского областного суда.
Оспорить решение суда пыталась и сторона защиты, и сторона обвинения.
«Суд апелляционной инстанции оставил квалификацию преступления и назначенное наказание без изменения», — добавили в суде.
Что известно о тренере Понгильском
Александр Понгильский — заслуженный тренер России. Он был старшим тренером сборной России по фристайлу в дисциплине «акробатика» с 2018 по 2023 год, готовил спортсменов к Олимпиаде в Корее и Пекине. Напомним, в дисциплине «фристайл» выступали пять ярославских спортсменов: Илья и Максим Буровы, Павел Кротов, Станислав и Любовь Никитины. По итогам состязаний в Корее воспитанник Понгильского Илья Буров взял бронзовую медаль.
В 2018 году тренеру указом президента России вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2023 году он был удостоен почетной грамоты Президента Российской Федерации.
В 2022 году на тот момент врио губернатора Михаил Евраев вручил Понгильскому медаль «За труды во благо земли Ярославской» I степени, а также сертификат на 3,2 миллиона рублей для приобретения или строительства жилья на территории региона.
Дело поступило в суд в июне 2024 года. Следствие установило три случая получения взятки в размерах 463 850 рублей, 308 500 рублей, 713 280 рублей. На общую сумму 1 миллион — 485 тысяч 630 рублей.
По совокупности преступлений Понгильскому назначено 7 лет 3 месяца лишения свободы условно со штрафом в размере 3 000 000 рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях на 5 лет.