В Ярославле вступил в силу приговор наставнику олимпийцев. Подробности

Александр Понгильский — заслуженный тренер России. Он был старшим тренером сборной России по фристайлу в дисциплине «акробатика» с 2018 по 2023 год, готовил спортсменов к Олимпиаде в Корее и Пекине. Напомним, в дисциплине «фристайл» выступали пять ярославских спортсменов: Илья и Максим Буровы, Павел Кротов, Станислав и Любовь Никитины. По итогам состязаний в Корее воспитанник Понгильского Илья Буров взял бронзовую медаль.

В 2018 году тренеру указом президента России вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2023 году он был удостоен почетной грамоты Президента Российской Федерации.

В 2022 году на тот момент врио губернатора Михаил Евраев вручил Понгильскому медаль «За труды во благо земли Ярославской» I степени, а также сертификат на 3,2 миллиона рублей для приобретения или строительства жилья на территории региона.