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Криминал На стоянке в Новосибирской области произошла стрельба — один человек погиб, ранена школьница

На стоянке в Новосибирской области произошла стрельба — один человек погиб, ранена школьница

Точные причины трагедии выясняют

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Причины смерти мужчины устанавливают | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПричины смерти мужчины устанавливают | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Причины смерти мужчины устанавливают

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В селе Усть-Тарка Новосибирской области произошла стрельба. На месте погиб молодой человек, школьница получила ранения, сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в ночь на 3 августа. По версии следствия, двое нетрезвых мужчин и женщина пришли на автостоянку. Там они начали стрелять, ранения получил 14-летний подросток.

«Девочка госпитализирована в медицинское учреждение. Кроме того, на месте происшествия погиб 19-летний молодой человек. Причина смерти устанавливается», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области добавили, что трагедия произошла на улице Лесной. Предварительно, между новосибирцами произошел словесный конфликт, в результате чего 21-летний мужчина открыл стрельбу.

Известно, что из-за происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры. В СУ СКР по региону уточнили, что подозреваемые задержаны.

«В ближайшее время следователями СК России им будет предъявлено обвинение в совершении преступления и направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения», — сказано в сообщении.

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Анастасия ХрипушинаАнастасия Хрипушина
Анастасия Хрипушина
Корреспондент
Убийство Покушение на убийство Новосибирская область Стрельба
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