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Криминал Остался от родителей: жителю Ярославской области помогли приватизировать дом

Остался от родителей: жителю Ярославской области помогли приватизировать дом

Он обратился за помощью в прокуратуру

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2 комментария
Жителю Ярославской области помогли оформить в собственность дом | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramЖителю Ярославской области помогли оформить в собственность дом | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Жителю Ярославской области помогли оформить в собственность дом

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Жителю деревни Момотово Борисоглебского района Ярославской области помогли приватизировать дом, где он жил с самого детства. Устав от бюрократических проволочек, за помощью 37-летний мужчина обратился к прокурору области Клименту Юрздицкому.

Дом у семьи появился благодаря родителям мужчины. В 1985 году им выделили служебное жилье по решению общего собрания правления колхоза. В 2015–2016 году родители мужчины умерли, а он до сих пор живет в этом доме.

Мужчина поблагодарил правоохранителей за помощь

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В феврале 2018 года дому присвили адрес, но собственника у него не было. Колхоз, которому раньше принадлежало жилье, неоднократно реорганизовывался, а в 2020 году был ликвидирован.

«При этом жилье в муниципальную собственность не передавалось. Отсутствие оформленных прав на жилое помещение препятствовало семье заявителя в реализации права на его приватизацию», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

После проверки правоохранители обратились в суд с иском о признании за мужчиной права собственности на жилое помещение в порядке приватизации. Ростовский районный суд удовлетворил требования. Теперь осталось дождаться, когда решение вступит в законную силу.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Дом Жилье Прокуратура Суд
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Комментарии
2
Гость
44 минуты
Полстраны так и живет в избах, которые остались от родителей, а тем от своих родителей, родовое гнездо надо приватизировать , оказывается. Желтая бумага с печатью от председателя колхоза нынче не котируется.
Гость
25 минут
Хибара, кому она нужна? Была бы трёшка в Центре, нипочём бы не отдали!🤡
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