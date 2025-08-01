Остался от родителей: жителю Ярославской области помогли приватизировать дом

Жителю Ярославской области помогли оформить в собственность дом Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Жителю деревни Момотово Борисоглебского района Ярославской области помогли приватизировать дом, где он жил с самого детства. Устав от бюрократических проволочек, за помощью 37-летний мужчина обратился к прокурору области Клименту Юрздицкому.

Дом у семьи появился благодаря родителям мужчины. В 1985 году им выделили служебное жилье по решению общего собрания правления колхоза. В 2015–2016 году родители мужчины умерли, а он до сих пор живет в этом доме.

Мужчина поблагодарил правоохранителей за помощь Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В феврале 2018 года дому присвили адрес, но собственника у него не было. Колхоз, которому раньше принадлежало жилье, неоднократно реорганизовывался, а в 2020 году был ликвидирован.

«При этом жилье в муниципальную собственность не передавалось. Отсутствие оформленных прав на жилое помещение препятствовало семье заявителя в реализации права на его приватизацию», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.