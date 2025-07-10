Надеялся на меньший срок: репортаж с заседания суда, где вынесли приговор экс-депутату Ярославля

Дмитрию Соколову вынесли приговор Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Утром 10 июля в Кировском районном суде Ярославля огласили приговор экс-депутату муниципалитета Дмитрию Соколову. Его признали виновным в поджоге ресторана «Сквер» на Первомайском бульваре, 5. ЧП произошло 30 октября 2023 года.

Корреспондент 76.RU присутствовала на заседании суда. В этом материале рассказываем, как прошло вынесение приговора экс-депутату, как он прокомментировал свой срок и будет ли сторона защиты обжаловать решение.

Сколько лет дали Дмитрию Соколову

Кадры, как Дмитрия Соколова завели в зал суда Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В 11 утра в коридоре Кировского районного суда толпились журналисты. С минуты на минуту по нему должны были в сопровождении конвоя привести Дмитрия Соколова. На приговор его доставили из СИЗО, в котором он находился 1 год 8 месяцев, с 31 октября 2023 года.

«Освободите проход, подсудимого уже поднимают», — предупредила сотрудница суда.

И вот — в сопровождении двух сотрудников, с наручниками на запястьях, в зал зашел Дмитрий Соколов.

«Всем добрый день», — спокойно поздоровался он с журналистами.

Коротко стриженный, в белом поло, светлых брюках и коричневых лоферах, он прошел в металлическую клетку, где сидят все подсудимые. После освобождения от наручников подошел поздороваться со своими адвокатами. Пожал им руки, и они о чем-то стали перешептываться.

Правда, Соколова защищали несколько адвокатов Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

«Всем встать, суд идет», — сказала помощник судьи. Повисло молчание. В зал вошел судья — Андрей Иванович Гасюков.

«Соколова Дмитрия Сергеевича признать виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 167 и п. „б“, „в“ ч. 2 ст. 111. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Срок наказания Соколова исчисляется со дня вступления приговора в законную силу», — огласил судья.

Поскольку до суда Дмитрий Соколов находился под стражей, один день в СИЗО засчитывается за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Дмитрий Соколов провел в СИЗО с 31 октября 2023 года по 10 июля 2025 года — всего 619 дней. При расчете день за полтора, срок в СИЗО пересчитывается в 928 дней лишения свободы. Именно столько будет вычтено из его приговора — это примерно 2 года и 198 дней. За вычетом времени, проведенного в следственном изоляторе, Соколову осталось отсидеть около 4,5 года.

Реакция экс-депутата на приговор

Дмитрий Соколов прокомментировал свой срок Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Во время суда Дмитрий Соколов держал себя сдержано. На оглашение приговора отреагировал спокойно. Уже после завершения суда в разговоре с журналистами признался, что рассчитывал на меньший срок.

«В какой-то части справедливо, в какой-то части многовато по срокам. Но в целом справедливый приговор. Что говорить?» — рассказал Дмитрий Соколов.

Я на шесть лет рассчитывал. Дмитрий Соколов экс-депутат муниципалитета, поджегший ресторан «Сквер» в Ярославле

Также подсудимый отметил, что возместил ущерб пострадавшей, которая получила травмы в пожаре.

Кроме того, в суд ранее поступил гражданский иск от юрлица ресторана ООО «Инвест-Фуд» с требованием взыскать с Соколова 9 млн 73 тысячи рублей. Однако суд отказал в удовлетворении иска.

«Арест, наложенный на принадлежащее Соколова имущество, отменить», — огласили в суде.

Ресторан «Сквер 20/10» работает как юрлицо ООО «Инвест-Фуд», его фактическим владельцем, по данным прокуратуры, является бизнесмен Леонид Климовицкий.

Комментарий адвоката

Сразу после оглашения приговора сторона защиты заявила о намерениях обжаловать его.

«Сторона защиты согласна с приговором в той части, что в действиях нашего доверителя, Соколова Дмитрия Сергеевича, нет состава покушения на убийство. Что касается 167 статьи ч. 2 „Уничтожение имущества путем поджога“, то вину в данной части всегда признавали. Стороной зашиты ущерб возмещался. А что касается умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, то защита в этой части с приговором не согласна. Мы предполагаем, что данный вред был причинен по неосторожности, это статья 118. В этой части приговор будет стороной защиты обжалован», — рассказал в беседе с журналистами адвокат Соколова Михаил Каплин.

К слову, неудовлетворением гражданского иска на более чем 9 млн рублей сторона защиты довольна.

Мы не знаем мотива отказа, но по крайней мере для этого нужно ознакомиться с приговором. Я полагаю, поскольку гражданский иск, суммы были выплачены, думаю, суд это учел. И второе, там некоторые требования были необоснованны, как мы полагаем, документально не подтверждены. Михаил Каплин адвокат

Кроме того, адвокат добавил, что Соколов выплачивал ущерб не только пострадавшей девушке, но и ООО «Инвест-Фуд». Правда, сумму компенсаций не назвал.

Через несколько часов после оглашения приговора высказалась потерпевшая — 38-летняя жительница Ярославля Анна. Во время пожара в «Сквере» она получила ожоги, затронувшие до 23% поверхности тела. В беседе с 76.RU Анна призналась, что не держит зла на Дмитрия Соколова.

Я давно его простила, потому что понимаю: всё было по неосторожности и в пьяном состоянии. Он меня не увидел. Анна пострадавшая в пожаре ярославна