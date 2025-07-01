В России задержали двух лидеров азербайджанской диаспоры. Что известно

В Екатеринбурге силу применили не только к главе диаспоры, но и к его сыну Источник: читатель Е1.RU

Вечером 1 июля в Екатеринбурге и Воронеже задержали глав азербайджанских диаспор. Рассказываем, что известно.

В Екатеринбурге силовики съехались к торговому центру «Баку Плаза». В здании находится ресторан, принадлежащий Шахину Шыхлински — главе уральской диаспоры. Спецназ разбил стекла в машине Шыхлински и уложил его лицом в пол. Также оказался задержан его сын, Мутвала Шыхлински.

Источник РБК сообщает, что Шахин находится на допросе.

Силовики разбили стекла в машине Источник: читатель E1.RU

В Свердловском СК нашим коллегам из E1.RU сообщили, что не причастны к произошедшему. Комментариев от полиции не поступало.

По данным источника E1.RU задержания могут быть связаны с убийствами в 2001 и 2011 годах. Силовики ищут заказчика, и к Шыхлински появились вопросы. По нашим данным, Мутвалы отпустили после опроса, а его отца задержали.

Телеграм-канал Baza пишет, что в Воронеже группа спецназа ворвалась домой к бизнесмену Юсифу Халилову, которого называют «смотрящим» от азербайджанской диаспоры по области. Он также является совладельцем крупнейшего в регионе Алексеевского рынка.

К Халилову силовики ворвались домой Источник: Baza / Telegram

Официальной информации о его задержании нет.

Массовые задержания азербайджанцев начались в Екатеринбурге 27 июня. Всего в отдел доставили свыше 50 человек. Двое ключевых подозреваемых скончались, когда к ним ворвались полиция и спецназ. Это братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. Еще двое фигурантов — Азиз Абасов и Камал Сафаров — находятся в больнице в тяжелом состоянии.