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Криминал В России задержали двух лидеров азербайджанской диаспоры. Что известно

В России задержали двух лидеров азербайджанской диаспоры. Что известно

Собрали кадры из Екатеринбурга и Воронежа

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2 комментария
В Екатеринбурге силу применили не только к главе диаспоры, но и к его сыну | Источник: читатель Е1.RUВ Екатеринбурге силу применили не только к главе диаспоры, но и к его сыну | Источник: читатель Е1.RU

В Екатеринбурге силу применили не только к главе диаспоры, но и к его сыну

Источник:

читатель Е1.RU

Вечером 1 июля в Екатеринбурге и Воронеже задержали глав азербайджанских диаспор. Рассказываем, что известно.

В Екатеринбурге силовики съехались к торговому центру «Баку Плаза». В здании находится ресторан, принадлежащий Шахину Шыхлински — главе уральской диаспоры. Спецназ разбил стекла в машине Шыхлински и уложил его лицом в пол. Также оказался задержан его сын, Мутвала Шыхлински.

Источник РБК сообщает, что Шахин находится на допросе.

Силовики разбили стекла в машине

Источник:

читатель E1.RU

В Свердловском СК нашим коллегам из E1.RU сообщили, что не причастны к произошедшему. Комментариев от полиции не поступало.

По данным источника E1.RU задержания могут быть связаны с убийствами в 2001 и 2011 годах. Силовики ищут заказчика, и к Шыхлински появились вопросы. По нашим данным, Мутвалы отпустили после опроса, а его отца задержали.

Телеграм-канал Baza пишет, что в Воронеже группа спецназа ворвалась домой к бизнесмену Юсифу Халилову, которого называют «смотрящим» от азербайджанской диаспоры по области. Он также является совладельцем крупнейшего в регионе Алексеевского рынка.

К Халилову силовики ворвались домой

Источник:

Baza / Telegram

Официальной информации о его задержании нет.

Массовые задержания азербайджанцев начались в Екатеринбурге 27 июня. Всего в отдел доставили свыше 50 человек. Двое ключевых подозреваемых скончались, когда к ним ворвались полиция и спецназ. Это братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. Еще двое фигурантов — Азиз Абасов и Камал Сафаров — находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Делегация Азербайджана отказалась принимать участие в заседании по межпарламентскому сотрудничеству в Москве. До этого Азербайджан отменил в стране все российские культурные мероприятия. Представитель МИД России Мария Захарова ответила на претензии со стороны Азербайджана.

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Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Азербайджанская диаспора Екатеринбург Воронеж Задержания Спецназ Силовики
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Комментарии
2
Гость
8 минут
таких криминальных диаспор миллион а почему они здесь процветают? кто выдавал им деньги не считая? а гражданство? раньше не знали чем они на бэзбэдную жизнь зарабатывают э?
Гость
10 минут
ну вот и от свадьбы и часов за 28 лимонов ДОЛЛАРОВ отвлечёмся Перефокусировочка
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