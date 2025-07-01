В России задержали двух лидеров азербайджанской диаспоры. Что известно

Вечером 1 июля в Екатеринбурге и Воронеже задержали глав азербайджанских диаспор. Рассказываем, что известно.
В Екатеринбурге силовики съехались к торговому центру «Баку Плаза». В здании находится ресторан, принадлежащий Шахину Шыхлински — главе уральской диаспоры. Спецназ разбил стекла в машине Шыхлински и уложил его лицом в пол. Также оказался задержан его сын, Мутвала Шыхлински.
Источник РБК сообщает, что Шахин находится на допросе.
В Свердловском СК нашим коллегам из E1.RU сообщили, что не причастны к произошедшему. Комментариев от полиции не поступало.
По данным источника E1.RU задержания могут быть связаны с убийствами в 2001 и 2011 годах. Силовики ищут заказчика, и к Шыхлински появились вопросы. По нашим данным, Мутвалы отпустили после опроса, а его отца задержали.
Телеграм-канал Baza пишет, что в Воронеже группа спецназа ворвалась домой к бизнесмену Юсифу Халилову, которого называют «смотрящим» от азербайджанской диаспоры по области. Он также является совладельцем крупнейшего в регионе Алексеевского рынка.
Официальной информации о его задержании нет.
Массовые задержания азербайджанцев начались в Екатеринбурге 27 июня. Всего в отдел доставили свыше 50 человек. Двое ключевых подозреваемых скончались, когда к ним ворвались полиция и спецназ. Это братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. Еще двое фигурантов — Азиз Абасов и Камал Сафаров — находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Делегация Азербайджана отказалась принимать участие в заседании по межпарламентскому сотрудничеству в Москве. До этого Азербайджан отменил в стране все российские культурные мероприятия. Представитель МИД России Мария Захарова ответила на претензии со стороны Азербайджана.