«Самый богатый силовик» отправится в колонию. Сколько лет суд назначил бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову

Тимур Иванов отправится в колонию на 13 лет за хищения Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мосгорсуд вынес приговор экс-замминистра обороны Тимуру Иванову. Именно с него в прошлом году в военном ведомстве начались масштабные перестановки и «посадки», а его прямой начальник — Сергей Шойгу — потерял министерское кресло. Во вторник, 1 июля, Иванову назначили 13 лет в колонии общего режима по делу о миллиардных хищениях, передает корреспондент MSK1.RU.

«Кроме того, запретить управленческую деятельность на 4 года и назначить ограничение свободы на 2 года, а также лишить награды ордена за заслуги перед Отечеством», — провозгласил приговор судья.

Ему также назначили штраф в размере 100 млн рублей по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Все арестованные ранее активы Иванова и членов его семьи обращены в доход государства. Защита бывшего замминистра обороны намерена обжаловать его приговор.

Его бывшего подчиненного Антона Филатова приговорили к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн рублей по делу о растрате. Его имущество и активы конфискованы.

Судебный процесс шел с конца марта — слушания закрыли от прессы и зрителей из-за наличия в деле государственной тайны. Прокуратура требовала приговорить Тимура Иванова к 14,5 года колонии.

Бывший заместитель Сергея Шойгу провел в СИЗО больше года. Иванова задержали 23 апреля прямо на рабочем месте. Почти сразу его отстранили от должности, а суд арестовал имущество и деньги чиновника. Как рассказывали источники РБК, на время следствия заблокировали счета его родителей, детей и бывших жен, среди которых светская львица и ведущая программы «Снимите это немедленно!» Светлана Захарова.

Самого Шойгу отправили в отставку 12 мая и в тот же день назначили секретарем Совета безопасности РФ. Минобороны возглавил Андрей Белоусов.

В чем обвиняют Тимура Иванова

В деле бывшего замминистра обороны несколько коррупционных эпизодов. Первый касается двух морских паромов для Керченской переправы. Его обвиняют в растрате более 200 млн рублей при их закупке. Тимур Иванов в последнем слове заявил, что за приобретение этих паромов он получил госнаграду, а теперь его действие назвали преступными.

Другой эпизод связан с выводом свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». По этим обвинениям также проходит Антон Филатов, которого называют бывшим подчиненным Иванова. Последний до работы в Минобороны возглавлял АО «Оборонстрой», Филатов тогда был главой «дочки» этой компании — «Оборонлогистики».

Третье обвинение выделили в отдельное производство. Оно касается получения взяток на сумму 1,3 млрд рублей. По этому делу задержаны директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин и совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин.

Как писал «Коммерсант» со ссылкой на материалы следствия, фирмы Бородина и Фомина строили и реставрировали усадьбы, принадлежащие Тимуру Иванову, в обмен на выгодные заказы от Минобороны. Оба фигуранта дали признательные показания и сотрудничают со следствием.

21 июня этого года стало известно, что в отношении Иванова возбуждено еще одно уголовное дело — речь идет о получении взятки на сумму более 152 млн рублей от Фомина.