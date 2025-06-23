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Криминал Теракт в Crocus City Hall СК завершил расследование теракта в «Крокус Сити Холле». Заказчиком назвали Украину

СК завершил расследование теракта в «Крокус Сити Холле». Заказчиком назвали Украину

Рассказываем об итогах расследования

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26 комментариев
Число погибших в теракте увеличилось | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUЧисло погибших в теракте увеличилось | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Число погибших в теракте увеличилось

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта 2024 года. Как заявили в ведомстве, он был совершен в интересах руководства Украины.

«Следствием установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Кроме этого, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено», — уточнили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, в трагедии погибли 149 человек, наши коллеги из MSK1.RU уточнили, что ранее речь шла о 145 погибших. Один человек пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609. Общий ущерб от нападения — около 6 млрд рублей.

19 обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» предстанут перед судом. Среди них: Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидокрами Муродали Рачабализоды, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоира Шарипзоды, Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, Умеджон и Мустаким Солиевы, Исроил Исломов, а также Диловар и Аминчон Исломовы.

По данным следствия, боевики входили в запрещенную в России террористическую организацию «Вилаят Хорасан».

Запрещенная в РФ «Вилаят Хорасан», также известная как «ИГИЛ-Хорасан» (признана террористической и запрещена в РФ), возникла в Афганистане в 2014–2015 годах. Организация была названа в честь исторической области Хорасан, расположенной на территории современных Афганистана, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Члены группировки исповедуют консервативное течение в исламе — салафизм. «Вилаят Хорасан» противостоит «Талибану» (признан террористической организацией)

«По данным следствия, подготовка к теракту в „Крокус Сити Холле“ началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Ряд лиц находились на территории РФ и осуществляли приискание средств и орудий для совершения преступления», — рассказали в СКР.

Другие фигуранты переделывали огнестрельное оружие и передавали его членам террористической организации. После этого оружие перевезли в Каспийск, откуда его доставили в Московский регион перед терактом.

Фигурантам уголовного дела предъявили обвинение по девяти статьям УК РФ.

«В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается», — добавили в СК.

Что случилось в «Крокус Сити Холле»

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта 2024 года. За несколько минут до выступления группы «Пикник» в здание ворвались несколько вооруженных мужчин. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание. Огонь охватил три верхних этажа.

В одном видео рассказываем всё, что известно о трагедии

Источник:

Городские медиа

В начале февраля расследование теракта официально завершилось. Всего, по заявлению СК, в деле — 27 фигурантов. Подробности о них читайте в материале MSK1.RU.

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Теракт в Крокусе Крокус Сити Холл Теракт Расследование СК
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Комментарии
26
Гость
9 часов
О как, исламисты не при делах?
Гость
9 часов
облизывание и обеливание муслимов, при этом обвиняя в их грехах тех же славян, ничем хорошим не кончится.
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