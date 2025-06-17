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Криминал Повелась на доставщика цветов: в Ярославле мошенники обобрали студентку на 9 млн рублей

Повелась на доставщика цветов: в Ярославле мошенники обобрали студентку на 9 млн рублей

Подробности схемы

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19 комментариев
Студентка сняла деньги и отдала их мошенников | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаСтудентка сняла деньги и отдала их мошенников | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Студентка сняла деньги и отдала их мошенников

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

В Ярославле мошенники обманули студентку на девять миллионов рублей. 22-летней девушке позвонил «курьер» из доставки цветов и попросил назвать код из СМС уведомления, чтобы передать букет.

Затем с ней связалась неизвестная, представившаяся сотрудником Роскомнадзора. Она сообщила, что мошенники получили доступ к идентификатору студентки в мобильном банковском приложении. Собеседница предложили для безопасности снять сбережения со счёта и передать им.

«Студентка пришла в назначенное ей место в парк и передала неизвестной женщине сумку с наличными денежными средствами в сумме более семи миллионов рублей», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Позже студентке позвонил якобы полицейский и убедил ее продать иномарку за два миллиона, а деньги передать той же незнакомке. После того как пострадавшая обратилась в настоящий отдел полиции, правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Филипп Сапегин / E1.RU | Источник: Что делать, если взломали мошенники Филипп Сапегин / E1.RU | Источник: Что делать, если взломали мошенники

Филипп Сапегин / E1.RU

Источник:

Что делать, если взломали мошенники

По УК РФ ответственность за мошенничество по ч. 4 ст. 159 УК РФ — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Напомним, аферисты оставляют людей не только без денег, но и без недвижимости. Недавно мы рассказывали про ярославну Оксану Ямпольскую, которая купила квартиру у бабушки, продавшей недвижимость по указанию мошенников. Теперь Оксана может остаться без жилья и с огромным долгом по ипотеке. Ее историю мы рассказывали тут.

Кстати, мошенники всё чаще используют аренду чужих аккаунтов в мессенджерах для обмана россиян. Все детали новой схемы читайте тут. Мы также публиковали инструкцию, что делать, если мошенникам удалось получить доступ к вашим данным.

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Лия НикифороваЛия Никифорова
Лия Никифорова
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Комментарии
19
280344857
10 часов
А цветы-то хоть отдали? Если получила букет, то потом и внукам расскажет, что ей подарили самые дорогие в мире цветы! Не бедная студенточка-то, не очень, поди, и расстроилась, папа или "папик" ещё подгонят, явно, что не тяжким трудом ей эти лямы достались.
Гость
10 часов
Хотелось бы узнать и откуда у нас такие богатые студенты
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