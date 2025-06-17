Повелась на доставщика цветов: в Ярославле мошенники обобрали студентку на 9 млн рублей

Студентка сняла деньги и отдала их мошенников Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











В Ярославле мошенники обманули студентку на девять миллионов рублей. 22-летней девушке позвонил «курьер» из доставки цветов и попросил назвать код из СМС уведомления, чтобы передать букет.

Затем с ней связалась неизвестная, представившаяся сотрудником Роскомнадзора. Она сообщила, что мошенники получили доступ к идентификатору студентки в мобильном банковском приложении. Собеседница предложили для безопасности снять сбережения со счёта и передать им.

«Студентка пришла в назначенное ей место в парк и передала неизвестной женщине сумку с наличными денежными средствами в сумме более семи миллионов рублей», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Позже студентке позвонил якобы полицейский и убедил ее продать иномарку за два миллиона, а деньги передать той же незнакомке. После того как пострадавшая обратилась в настоящий отдел полиции, правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Филипп Сапегин / E1.RU Источник: Что делать, если взломали мошенники

По УК РФ ответственность за мошенничество по ч. 4 ст. 159 УК РФ — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Напомним, аферисты оставляют людей не только без денег, но и без недвижимости. Недавно мы рассказывали про ярославну Оксану Ямпольскую, которая купила квартиру у бабушки, продавшей недвижимость по указанию мошенников. Теперь Оксана может остаться без жилья и с огромным долгом по ипотеке. Ее историю мы рассказывали тут.