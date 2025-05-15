Что делать, если вас взломали мошенники? Алгоритм действий от экспертов

Без паники! Даже если с вашего счета уже списали деньги, их можно вернуть Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Едешь на работу, как вдруг тебе начинают названивать все друзья и знакомые: «Что случилось? Тебя что, взломали?» Открываешь мессенджеры и видишь, что ты уже, сама того не подозревая, отправила всем контактам сообщения с просьбой срочно перевести деньги на чужой номер.

Знакомая ситуация? Даже если вы не становились жертвой подобных схем, то наверняка получали подобные письма. Эксперты рассказали нашим коллегам из E1.RU, что делать, если вас уже взломали мошенники.

Поменяйте пароль от мессенджера

Если у вас сохранился доступ к вашему аккаунту — срочно поменяйте пароль и установите двухфакторную аутентификацию (если это возможно), а также обратитесь в службу поддержки мессенджера.

«При этом мы рекомендуем всегда возвращать себе свои аккаунты, так как злоумышленники могут использовать украденные учетные записи в своих схемах», — посоветовал Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России.

Не забудьте про другие сервисы

Дело в том, что получив доступ к одному аккаунту, мошенники могут попытаться добраться и до других, по цепочке.

Проверьте активные сессии на устройстве

Если такие сессии есть — их нужно срочно завершить.

Запоминайте простой алгоритм действий (а лучше сохраните себе эту картинку и покажите ее родным и близким) Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Предупредите близких, что вас взломали

Злоумышленники могут использовать полученную информацию, чтобы попытаться обмануть ваших друзей и членов семьи.

Если от вашего имени отправили сообщения, напишите получателям рассылки, чтобы они никуда не переводили деньги и не переходили по ранее отправленным ссылкам (в том числе не участвовали в голосованиях «за любимую племяшку» и так далее).

Что делать, если вы ввели куда-то данные своей карты?

Если банк выявит подозрительную транзакцию по вашему счету, он приостановит перевод на срок до двух дней.

— За это время вы можете либо подтвердить эту операцию банку, либо отменить ее, — объяснил E1.RU Родион Яковлев, эксперт Уральского ГУ Банка России. — Это решение надо принять в течение 48 часов. Этого времени достаточно, чтобы хорошо всё обдумать и без спешки самостоятельно позвонить в банк. Если же вы ничего не сделаете, то через двое суток банк автоматически снимет блокировку и операция пройдет».

Чтобы обезопасить себя, установите на «Госуслугах» самозапрет на кредиты. Тогда мошенники не смогут набрать долгов на ваше имя.

Обращайтесь в полицию

Если мошенники всё-таки обманули вас — напишите заявление в полицию. В случае спорных ситуаций это поможет доказать, что преступные действия совершали не вы, а преступники.