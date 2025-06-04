Ярославцы устроили стрельбу на пляже в соседней области. Есть погибший

Двое жителей Ярославской области — 19-летний парень и 47-летний мужчина устроили стрельбу в соседней Вологодской области. Криминальное ЧП произошло 31 мая около 11 вечера, детали сообщили в вологодском СК.
Четверо мужчин отдыхали в двух разных компаниях на берегу реки Сухона, неподалеку от поселка Усть-Царева Тотемского округа. В какой-то момент, они начали выяснять друг с другом отношения. В итоге, по версии следствия, ярославцы схватились за огнестрелы.
Первый выстрел попал 20-летнему жителю Усть-Царева в живот. Парень скончался. В его 19-летнего друга тоже стреляли, но, по версии следствия, произошла осечка.
«Проведен осмотр места происшествия, изъяты улики, допрошены свидетели и подозреваемые», — рассказали в СУ СКР по Вологодской области.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Их объединили в одно производство.
Ярославцев уже задержали и отправили под стражу. Один из них пробудет в СИЗО до 31 июля 2025 года, а второй — до 1 августа 2025 года.