Ярославцы устроили стрельбу на пляже в соседней области. Есть погибший

В Вологодской области произошла стрельба на пляже Источник: СУ СК России по Вологодской области / Telegram











Двое жителей Ярославской области — 19-летний парень и 47-летний мужчина устроили стрельбу в соседней Вологодской области. Криминальное ЧП произошло 31 мая около 11 вечера, детали сообщили в вологодском СК.

Четверо мужчин отдыхали в двух разных компаниях на берегу реки Сухона, неподалеку от поселка Усть-Царева Тотемского округа. В какой-то момент, они начали выяснять друг с другом отношения. В итоге, по версии следствия, ярославцы схватились за огнестрелы.

Первый выстрел попал 20-летнему жителю Усть-Царева в живот. Парень скончался. В его 19-летнего друга тоже стреляли, но, по версии следствия, произошла осечка.

«Проведен осмотр места происшествия, изъяты улики, допрошены свидетели и подозреваемые», — рассказали в СУ СКР по Вологодской области.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Их объединили в одно производство.