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Криминал Ярославцы устроили стрельбу на пляже в соседней области. Есть погибший

Ярославцы устроили стрельбу на пляже в соседней области. Есть погибший

Первые подробности инцидента

2 785
8 комментариев
В Вологодской области произошла стрельба на пляже | Источник: СУ СК России по Вологодской области / TelegramВ Вологодской области произошла стрельба на пляже | Источник: СУ СК России по Вологодской области / Telegram

В Вологодской области произошла стрельба на пляже

Источник:

СУ СК России по Вологодской области / Telegram

Двое жителей Ярославской области — 19-летний парень и 47-летний мужчина устроили стрельбу в соседней Вологодской области. Криминальное ЧП произошло 31 мая около 11 вечера, детали сообщили в вологодском СК.

Четверо мужчин отдыхали в двух разных компаниях на берегу реки Сухона, неподалеку от поселка Усть-Царева Тотемского округа. В какой-то момент, они начали выяснять друг с другом отношения. В итоге, по версии следствия, ярославцы схватились за огнестрелы.

Первый выстрел попал 20-летнему жителю Усть-Царева в живот. Парень скончался. В его 19-летнего друга тоже стреляли, но, по версии следствия, произошла осечка.

«Проведен осмотр места происшествия, изъяты улики, допрошены свидетели и подозреваемые», — рассказали в СУ СКР по Вологодской области.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Их объединили в одно производство.

Ярославцев уже задержали и отправили под стражу. Один из них пробудет в СИЗО до 31 июля 2025 года, а второй — до 1 августа 2025 года.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Стрельба Ярославцы СК Вологда
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Комментарии
8
Гость
2 часа
Алкашка до хорошего ни доводит
holdfast
44 минуты
ох уж эти ярославцы
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