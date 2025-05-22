«Догнал его»: в Ярославле автомобилист напал на водителя автобуса. Видео

В Ярославле пострадал водитель автобуса Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram











В Ярославле 46-летнего автомобилиста будут судить за нападение на водителя автобуса. Правоохранители раскрыли подробности инцидента, который произошел в январе 2025 года.

По версии следствия, разборки начались так: автомобилист ехал по площади Ярославль-Главный. Он посчитал, что водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, когда совершал манёвр. По всей видимости, автомобилиста это возмутило. Да настолько, что он решил догнать автобус и устроить разборки с водителем.

«Он догнал автобус на остановке общественного транспорта „Полиграфкомбинат“, вышел из машины и распылил в лицо, сидящему в кабине водителю, с сильнодействующее вещество из перцового баллончика, причинив химический ожог глаз», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Произошедшее записали видеокамеры, установленные в салоне общественного транспорта. Видно, что после нападения с баллончиком водитель автобуса схватился за глаза, открыл двери и вышел из кабины.

Автомобилист напал на водителя автобуса Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Водитель обратился за помощью к медикам. Специалисты квалифицировали вред здоровью как легкий. Автомобилиста нашли и возбудили в его отношении уголовное дело по статье: «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».