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Криминал «Догнал его»: в Ярославле автомобилист напал на водителя автобуса. Видео

«Догнал его»: в Ярославле автомобилист напал на водителя автобуса. Видео

Мужчина устроил разборки на дороге

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26 комментариев
В Ярославле пострадал водитель автобуса | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramВ Ярославле пострадал водитель автобуса | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославле пострадал водитель автобуса

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославле 46-летнего автомобилиста будут судить за нападение на водителя автобуса. Правоохранители раскрыли подробности инцидента, который произошел в январе 2025 года.

По версии следствия, разборки начались так: автомобилист ехал по площади Ярославль-Главный. Он посчитал, что водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, когда совершал манёвр. По всей видимости, автомобилиста это возмутило. Да настолько, что он решил догнать автобус и устроить разборки с водителем.

«Он догнал автобус на остановке общественного транспорта „Полиграфкомбинат“, вышел из машины и распылил в лицо, сидящему в кабине водителю, с сильнодействующее вещество из перцового баллончика, причинив химический ожог глаз», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Произошедшее записали видеокамеры, установленные в салоне общественного транспорта. Видно, что после нападения с баллончиком водитель автобуса схватился за глаза, открыл двери и вышел из кабины.

Автомобилист напал на водителя автобуса

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Водитель обратился за помощью к медикам. Специалисты квалифицировали вред здоровью как легкий. Автомобилиста нашли и возбудили в его отношении уголовное дело по статье: «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Если в суде будет доказана его вина, мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Рассматривать дело будут в Кировском районном суде.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Водитель автобуса Автомобилист Прокуратура Суд Нападение
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Комментарии
26
Гость
22 мая, 13:37
Посадить на эти самые семь лет. Остальным будет наука как не надо себя вести, независимо прав или не прав.
Гость
22 мая, 14:24
Неадекватного " учителя" лишать прав управления, на дорогах будет спокойнее, ну а садить или нет решит суд.
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