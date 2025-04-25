«Проведены обыски»: в Ярославле по подозрению в получении взятки задержан чиновник

По подозрению во взятке задержали чиновника Источник: СУ СК России по Ярославской области / Telegram











В Ярославле по подозрению во взятке задержали заместителя начальника одного из подразделений Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. По данным источника 76.RU, речь идет о 49-летнем Андрее Шумилове.

«По версии следствия, обвиняемый получил через посредника денежные средства в сумме 490 тысяч рублей за совершение действий в пользу руководства коммерческого заведения, выразившихся в не включении его в план проверок контролирующего органа, а также уведомлении о предстоящих проверках на наличие лицензии розничной продажи алкогольной продукции», — сообщили в пресс-службе ярославского управления СК России 25 апреля.

Задержание проводили следователи совместно с сотрудниками ФСБ.

«По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски», — добавили в СК.

В Ярославле по подозрению во взятке задержали чиновника Источник: СУ СК России по Ярославской области

Андрей Шумилов обвиняется в получении должностным лицом лично взятки за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц в крупном размере.

По данным СК, это произошло в период с марта 2020 по октябрь 2022 годов, когда он занимал руководящую должность одного из подразделений областного департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

По пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ может грозить штраф от двух до четырех миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

По информации следователей, чиновника отправили в СИЗО на два месяца.