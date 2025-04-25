НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

сев.

 758мм 44%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,65
EUR 94,36
Где собирать грибы
Разбор противника «Локо»
Гуляем по необычной окраине
Стройка на набережной Волги
Оценки за поведение
Погода на майские
Ярославль на старых снимках
В Ярославле вернут отопление
Дайджест ко Дню Победы
Криминал «Проведены обыски»: в Ярославле по подозрению в получении взятки задержан чиновник

«Проведены обыски»: в Ярославле по подозрению в получении взятки задержан чиновник

Его отправили в СИЗО на два месяца

6 281
25 комментариев
По подозрению во взятке задержали чиновника | Источник: СУ СК России по Ярославской области / TelegramПо подозрению во взятке задержали чиновника | Источник: СУ СК России по Ярославской области / Telegram

По подозрению во взятке задержали чиновника

Источник:

СУ СК России по Ярославской области / Telegram

В Ярославле по подозрению во взятке задержали заместителя начальника одного из подразделений Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. По данным источника 76.RU, речь идет о 49-летнем Андрее Шумилове.

«По версии следствия, обвиняемый получил через посредника денежные средства в сумме 490 тысяч рублей за совершение действий в пользу руководства коммерческого заведения, выразившихся в не включении его в план проверок контролирующего органа, а также уведомлении о предстоящих проверках на наличие лицензии розничной продажи алкогольной продукции», — сообщили в пресс-службе ярославского управления СК России 25 апреля.

Задержание проводили следователи совместно с сотрудниками ФСБ.

«По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски», — добавили в СК.

В Ярославле по подозрению во взятке задержали чиновника

Источник:

СУ СК России по Ярославской области

Андрей Шумилов обвиняется в получении должностным лицом лично взятки за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц в крупном размере.

По данным СК, это произошло в период с марта 2020 по октябрь 2022 годов, когда он занимал руководящую должность одного из подразделений областного департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

По пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ может грозить штраф от двух до четырех миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

По информации следователей, чиновника отправили в СИЗО на два месяца.

Прокуратура Ярославской области поставила ход и результаты расследования на контроль.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Взятка Обвинение Следственный комитет АПК
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
280808018
25 апреля, 22:18
мелковатый попался, кто повыше все на местах!!
Гость
25 апреля, 21:25
Едросы Едросы кругом одни едросы!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Подъемные 50 тысяч были каплей в море»: молодая учительница рассказала, сколько зарабатывает и как живет
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Мнение
Заклеил кариес и пошел дальше? Стоматолог рассказала правду о пломбах: 4 мифа, в которые пора перестать верить
Виктория Мордвинцева
Мнение
Все снимали — никто не помог. Пропавший пожилой человек погиб, хотя спасти его могли многие. История от волонтера «ЛизаАлерт»
Никита Кифорук
Журналист 72.RU
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление