Генерал-майора Попова обвинили в хищениях на 130 миллионов рублей: суд огласил приговор

В июле прошлого года суд отправил Попова из СИЗО под домашний арест Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Сегодня Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в мошенничестве и судебном подлоге.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Попову пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в приговоре судьи Дмитрия Летуновского.

Генерал-майор выступил с последним словом 22 апреля. После этого судья отправился в совещательную комнату для постановления приговора, который огласил уже сегодня. Ивана Попова по решению суда также лишили воинского звания и обязали заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей, передает ТАСС. Адвокат генерала сообщил, что они будут обжаловать этот приговор.

Второго фигуранта дела, бизнесмена Сергея Моисеева, суд признал виновным в особо крупном мошенничестве. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и назначили штраф 600 тысяч рублей.

Попова арестовали 17 мая 2024 года по подозрению в мошенничестве. Почти всё время до вынесения приговора он был под домашним арестом. Следствие утверждало, что в 2023 году Попов был замешан в хищении более 1700 тонн металлических изделий, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи. Эти материалы должны были использоваться для укрепления инженерных сооружений на линии фронта. Их общая стоимость превышала 130 миллионов рублей.

Генерал-майор родился 30 января 1975 года. В 1992 году он окончил Московское высшее военное командное училище. Вскоре после завершения учебы он стал командиром взвода в 56-м десантно-штурмовом полку Северо-Кавказского военного округа и принимал участие во Второй чеченской кампании.

В начале нулевых окончил Общевойсковую академию ВС РФ, а затем служил в штабе Северо-Кавказского военного округа. Участвовал в российско-грузинском конфликте 2008 года и работал в Национальном центре управления обороной. После завершения учебы в Военной академии Генерального штаба Попов стал командиром 33-й мотострелковой бригады в Адыгее, затем 20-й гвардейской бригады в Волгограде и начальником Волгоградского военного гарнизона.

Его считали одним из самых быстрорастущих командиров Сухопутных войск России — к маю 2018 года он занимал должность начальника штаба 22-го армейского корпуса Черноморского флота и одновременно начальника Симферопольского военного гарнизона.

К 2023 году Попов стал командиром 58-й гвардейской общевойсковой армией, ее управление находится во Владикавказе. Однако его достаточно быстро сняли с этой должности. 13 июля 2023 года в своем Telegram-канале депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев опубликовал обращение Ивана Попова, в котором генерал-майор рассказал о возникших у него проблемах со старшим руководством.

Попов отмечал, что тогда он поднял проблемные вопросы, в том числе связанные с обеспечением армии. По его предположениям, начальство, вероятно, осознало серьезность ситуации и в течение одного дня разработало приказ о снятии его с должности.