«Она не жалуется»: адвокат Блиновской рассказала, где сейчас «королева марафонов» и с кем остались дети

Адвокат рассказал, кто остался с детьми Елены и Алексеях Блиновских Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Дети Елены Блиновской, которую суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы, сейчас находятся с бабушкой по матери, Ниной Останиной. Сама Блиновская — до сих пор в СИЗО № 6 в Печатниках (это единственный женский следственный изолятор в Москве, — Прим. ред.). Об этом рассказала ее адвокат Наталия Сальникова.

«Она не жалуется вообще. Ее условия [содержания] не изменились. Все должны запомнить, что до вступления приговора в силу ничего не поменяется. А когда он вступит в силу, никто не знает. Мы еще ничего не получили [чтобы подать апелляцию]. Ни протокола, ничего. Я еженедельно посещаю Лену», — сказала нашим коллегам из MSK1.RU Сальникова.

У Елены и Алексея Блиновских четверо детей: старшему сыну сейчас 16 лет, близнецам — по 14, а младшей дочери всего 4 года.

Напомним, 3 марта Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей с конфискацией имущества. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), «отмывании» денег, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Елена Блиновская может выйти на свободу раньше, — уже в начале 2028-го года, примерно в феврале.

Напомним, ярославского блогера, коуча и предпринимательницу Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области. У семьи Блиновских заблокировали 136 банковских счетов.

Несколько месяцев она пробыла под домашним арестом. Однако после «новогодней вечеринки» в декабре 2023 года, где побывала девушка, проходящая по делу как свидетель, Елену отправили в СИЗО.

В октябре 2024-го суд снял арест и списал с нее долг. Ранее об этом просили адвокаты «королевы марафонов». В конце ноября Блиновскую признали банкротом и прекратили дело о взыскании 1,1 миллиарда рублей по налогам.