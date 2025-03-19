НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

 754мм 59%
Подробнее
4 Пробки
USD 82,85
EUR 90,83
Что с группой «Крем Сода» после трагедии
Крупный банк переедет в Ярославль
Собака напала на ребенка
Отменили концерт на стадионе
Где сейчас Блиновская
Попали в списки на обмен
Почему Кубок Континента не берут в руки
Массовая авария в Ярославле
Хоккеиста отстранили от игр
Рыбаков унесло на льдине
Криминал Задержали Елену Блиновскую «Она не жалуется»: адвокат Блиновской рассказала, где сейчас «королева марафонов» и с кем остались дети

«Она не жалуется»: адвокат Блиновской рассказала, где сейчас «королева марафонов» и с кем остались дети

Защитники все еще не получили полный текст приговора и протокол заседания суда

2 457
10 комментариев
Адвокат рассказал, кто остался с детьми Елены и Алексеях Блиновских | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАдвокат рассказал, кто остался с детьми Елены и Алексеях Блиновских | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Адвокат рассказал, кто остался с детьми Елены и Алексеях Блиновских

Источник:

Дети Елены Блиновской, которую суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы, сейчас находятся с бабушкой по матери, Ниной Останиной. Сама Блиновская — до сих пор в СИЗО № 6 в Печатниках (это единственный женский следственный изолятор в Москве, — Прим. ред.). Об этом рассказала ее адвокат Наталия Сальникова.

«Она не жалуется вообще. Ее условия [содержания] не изменились. Все должны запомнить, что до вступления приговора в силу ничего не поменяется. А когда он вступит в силу, никто не знает. Мы еще ничего не получили [чтобы подать апелляцию]. Ни протокола, ничего. Я еженедельно посещаю Лену», — сказала нашим коллегам из MSK1.RU Сальникова.

У Елены и Алексея Блиновских четверо детей: старшему сыну сейчас 16 лет, близнецам — по 14, а младшей дочери всего 4 года.

Напомним, 3 марта Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей с конфискацией имущества. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), «отмывании» денег, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Елена Блиновская может выйти на свободу раньше, — уже в начале 2028-го года, примерно в феврале.

Напомним, ярославского блогера, коуча и предпринимательницу Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области. У семьи Блиновских заблокировали 136 банковских счетов.

Читайте также

Несколько месяцев она пробыла под домашним арестом. Однако после «новогодней вечеринки» в декабре 2023 года, где побывала девушка, проходящая по делу как свидетель, Елену отправили в СИЗО.

В октябре 2024-го суд снял арест и списал с нее долг. Ранее об этом просили адвокаты «королевы марафонов». В конце ноября Блиновскую признали банкротом и прекратили дело о взыскании 1,1 миллиарда рублей по налогам.

Подробнее о деле Блиновской — в нашем сюжете.

ПО ТЕМЕ
Елена Блиновская СИЗО Королева марафонов Приговор
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
11 часов
Мы русские своих не бросаем! а вот на дотационном Кавказе все платят налоги по полной программе, не то что мы так держать Владимир 🌟🌙👑
Гость
2 часа
Утомил уже этот показательный цирк. У нас воры покруче, нехилые должности занимают и таврический под них целые структуры создаёт. Белоусов год разгрести не может...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление