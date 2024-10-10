НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +1

3 м/c,

ю-в.

 754мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51
Избили подростка
Трассу перекрыли из-за ДТП
Эпичные кадры сноса
Сахар подорожал
Снесут необычный дом
Умер знаменитый футболист
ЧП на вокзале
Первый снег
Как Курцын стал продюсером
Куда пропали мясные магазины
Криминал Должна государству больше миллиарда. Суд снял арест со счетов «королевы марафонов» Блиновской

Должна государству больше миллиарда. Суд снял арест со счетов «королевы марафонов» Блиновской

Она обязана отдать эти деньги налоговой

647
5 комментариев

Суд Москвы снял арест со счетов Елены Блиновской

В четверг, 10 октября, суд в Москве снял арест со счетов блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег.

Ранее адвокаты «королевы марафонов» просили снять арест, чтобы она смогла погасить долг перед Федеральной налоговой службой.

— Суд постановил удовлетворить ходатайства защиты об освобождении денег от ареста с перечислением в счет погашения задолженности, — процитировали решение суда «Известия».

Арест сняли с суммы 97 миллионов рублей, которая лежит на счетах королевы марафонов в банках, а также с части имущества.

При этом суд отказал Блиновской в снижении размера штрафа перед налоговой, общая сумма которого составляет более миллиарда рублей, включая штрафы и пени.

Елена Блиновская (в девичестве Останина) родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области. Ее мать была бухгалтером, отец — водителем. Вскоре семья переехала в Ярославль. Елена окончила ЯрГУ имени П. Г. Демидова по специальности «бухучет». Некоторое время она работала в рекламном агентстве. В 2007 году вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского. Вместе они открыли свадебный салон. Но бизнес просуществовал недолго. В семье появились дети (всего у пары родилось трое сыновей и дочь). В декретном отпуске Елена увлеклась темой личностного роста и начала учить этому других. Сначала помогала подругам, а потом стала коучем для масс. Главной ее фишкой было обучение правильному загадыванию желаний. У нее появилось множество учеников. В 2020-м Блиновская стала продюсером фильма «Марафон желаний» (18+). Подробнее о том, на чём зарабатывает чета Блиновских, мы писали в этом материале, а также публиковали профайл на «королеву марафонов».

Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области, когда она пыталасть уехать за границу. Сначала она находилась под домашним арестом, а с января 2024 года ее поместили в СИЗО. Королеву марафонов обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ФНС считают, что она не являлась добросовестным налогоплательщиком, использовала схемы, «направленные на незаконное снижение своих налоговых обязанностей», например дробление бизнеса.

В июле 2024 года завершилось расследование дела и началось судебное рассмотрение по существу. Елене Блиновской грозит до 10,5 года тюрьмы.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
32 минуты
Да что за глупости повторяют из раза в раз - не заработаешь миллионы на марафонах желаний - отмывание черных денег мафиозных структур, вот и весь марафон!
Гость
1 час
Только многодетная русская мать оптимизировала налоги как и ооочень многие ( вспомните чеки в магазине по десять штук) и её посадили в тюрьму , весь дотационный кавказ платит налоги (кто был там знает что карточки практически нигде не принимают) как справедливо мы живём по плану Таврического
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят». Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев — о том, почему на работе так важен туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление