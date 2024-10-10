Должна государству больше миллиарда. Суд снял арест со счетов «королевы марафонов» Блиновской

Суд Москвы снял арест со счетов Елены Блиновской Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В четверг, 10 октября, суд в Москве снял арест со счетов блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег.

Ранее адвокаты «королевы марафонов» просили снять арест, чтобы она смогла погасить долг перед Федеральной налоговой службой.

— Суд постановил удовлетворить ходатайства защиты об освобождении денег от ареста с перечислением в счет погашения задолженности, — процитировали решение суда «Известия».

Арест сняли с суммы 97 миллионов рублей, которая лежит на счетах королевы марафонов в банках, а также с части имущества.

При этом суд отказал Блиновской в снижении размера штрафа перед налоговой, общая сумма которого составляет более миллиарда рублей, включая штрафы и пени.

Елена Блиновская (в девичестве Останина) родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области. Ее мать была бухгалтером, отец — водителем. Вскоре семья переехала в Ярославль. Елена окончила ЯрГУ имени П. Г. Демидова по специальности «бухучет». Некоторое время она работала в рекламном агентстве. В 2007 году вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского. Вместе они открыли свадебный салон. Но бизнес просуществовал недолго. В семье появились дети (всего у пары родилось трое сыновей и дочь). В декретном отпуске Елена увлеклась темой личностного роста и начала учить этому других. Сначала помогала подругам, а потом стала коучем для масс. Главной ее фишкой было обучение правильному загадыванию желаний. У нее появилось множество учеников. В 2020-м Блиновская стала продюсером фильма «Марафон желаний» (18+). Подробнее о том, на чём зарабатывает чета Блиновских, мы писали в этом материале, а также публиковали профайл на «королеву марафонов».

Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области, когда она пыталасть уехать за границу. Сначала она находилась под домашним арестом, а с января 2024 года ее поместили в СИЗО. Королеву марафонов обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ФНС считают, что она не являлась добросовестным налогоплательщиком, использовала схемы, «направленные на незаконное снижение своих налоговых обязанностей», например дробление бизнеса.