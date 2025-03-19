Покровитель в погонах? Как убийство боксера в ночном клубе связано с бандой, которая пытала студенток на автомойке

Эта история стала известна всей стране 21 февраля после публикации на портале E1.RU, но случилась она еще в начале января. Вскоре после Нового года пятеро парней вывезли четырех девушек на автомойку.

Этому предшествовал конфликт: 21-летний Давид Анашкин навязчиво названивал одной из девчонок. За нее заступилась подруга, попросила его больше не звонить. В результате молодые люди наговорили друг другу грубостей.

За это девушек похитили и привезли на мойку, двух из них заставили раздеться, обливали ледяной водой, били, унижали, таскали за волосы. Издевательство снимали на видео — это сейчас главное доказательство в уголовном деле. Если бы не огласка в СМИ, всё спустили бы на тормозах.

Изначально уголовное дело возбудили лишь по статье «Хулиганство», из-за чего мучители, скорее всего, отделались бы принудительными работами или условным наказанием. После того как вся страна узнала, что натворили парни, было возбуждено еще два уголовных дела по статьям «Похищение» и «Принуждение к действиям сексуального характера».

Сейчас задержаны и арестованы четверо подозреваемых из этой банды. Девушки оказались не единственными жертвами.