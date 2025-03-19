Покровитель в погонах? Как убийство боксера в ночном клубе связано с бандой, которая пытала студенток на автомойке

История издевательств над студентками на мойке в Каменске-Уральском Свердловской области, которая прогремела на всю страну, открывает целый ворох возможных криминальных связей. Одна из ниточек этого клубка выводит нас на громкие события 2023 года — убийство боксера в ночном клубе.
29-летний КМС по боксу Александр Максимов был застрелен ночью 12 августа тремя пулями в затылок из травмата, а его товарищ был ранен в живот. Компания, в которой был стрелявший, скрылась с места преступления. Позже полиции сдались двое: Олег Бабушкин и Сергей Мальцев. Бабушкин признал свою вину и отправился на СВО. Мальцев ожидает решения суда.
Е1.RU стало известно, что это раскрытое преступление связано с историей автомойки, где издевались над людьми. Оказывается, ее владелец Максим Гурьев был свидетелем убийства. Он давал показания в суде — выходит, что на стороне убийцы. Это попало на кадры каменского телевидения «РимМедиа». Гурьев говорил, что погибший Александр Максимов сам напал на Бабушкина, хотя на видео четко видно, как Александра расстреливают. Местный коммерсант Олег Бабушкин и Гурьев хорошо знакомы.
Что случилось на автомойке «Леон» в Каменске-Уральском
Эта история стала известна всей стране 21 февраля после публикации на портале E1.RU, но случилась она еще в начале января. Вскоре после Нового года пятеро парней вывезли четырех девушек на автомойку.
Этому предшествовал конфликт: 21-летний Давид Анашкин навязчиво названивал одной из девчонок. За нее заступилась подруга, попросила его больше не звонить. В результате молодые люди наговорили друг другу грубостей.
За это девушек похитили и привезли на мойку, двух из них заставили раздеться, обливали ледяной водой, били, унижали, таскали за волосы. Издевательство снимали на видео — это сейчас главное доказательство в уголовном деле. Если бы не огласка в СМИ, всё спустили бы на тормозах.
Изначально уголовное дело возбудили лишь по статье «Хулиганство», из-за чего мучители, скорее всего, отделались бы принудительными работами или условным наказанием. После того как вся страна узнала, что натворили парни, было возбуждено еще два уголовных дела по статьям «Похищение» и «Принуждение к действиям сексуального характера».
Сейчас задержаны и арестованы четверо подозреваемых из этой банды. Девушки оказались не единственными жертвами.
По информации E1.RU, накануне убийства 11 августа Бабушкин праздновал день рождения. Позже компания (или ее часть) отправилась в ночной клуб Joy (сначала они отдыхали в другом заведении). В распоряжении редакции есть фотография, сделанная с празднования того дня рождения. На фото среди гостей есть и Максим Гурьев.
Но и это еще не всё. Сейчас юрист из Каменска-Уральского Юлия Майорова, которая представляет интересы одной из потерпевших девушек, готовит обращение в правоохранительные органы: свердловский Следственный комитет и областное ГУ МВД. Юрист просит провести проверку в отношении местного силовика. Человек, похожий на одного из руководителей полиции города, попал на видеозапись с убийства в ночном клубе.
По данным юриста, этот человек приехал туда вместе с компанией Олега Бабушкина. Также он есть на том самом групповом снимке с дня рождения Бабушкина. При этом он никак не фигурирует в уголовном деле об убийстве Максимова.
«На видео его узнали коллеги, после скандала с мойкой передали эту информацию мне. Я прошу провести служебную проверку в отношении данного сотрудника и всё выяснить. Как так вышло, что сотрудник правоохранительных органов не воспрепятствовал преступлению, не принял мер к задержанию преступника? Кроме того, следствие скрыло его в этом деле», — говорит Юлия.
Но самое главное: Юлия полагает, что, возможно, именно этот сотрудник полиции покровительствует банде с автомойки. Возможно, благодаря ему похитителям так долго всё сходило с рук: и махинации с банковскими картами, и вовлечение студентов и школьников в дропперство, и незаконная работа пункта приема металлолома, выручка которого проходила через чужие банковские карты (дропперов). А самое главное — похищения, избиения и издевательства над людьми.
«Мне передали фотографии, селфи. Этот самый полицейский начальник стоит рядом с владельцем пункта металлоприемки Александром Лачугиным и владельцем мойки Максимом Гурьевым», — говорит юрист.
Юлия Майорова передала все эти дружеские фотографии следователям в Екатеринбурге. Эти снимки есть также в распоряжении редакции E1.RU. Называть фамилию и должность силовика мы не будем, поскольку эту информацию должны проверить правоохранительные органы: Следственный комитет и Управление собственной безопасности полиции.
В полиции Каменска-Уральского нам сообщили, что «данная информация будет тщательно проверена руководством МО МВД России „Каменск-Уральский“. По результатам изучения будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством».
«Руководство полиции Каменска-Уральского проверит информацию», — сообщили в пресс-службе каменского отделения.
Напомним, фамилия Гурьева уже фигурировала в наших публикациях. Мы рассказывали историю одного из потерпевших по уголовному делу о банде с мойки. Дмитрию сейчас 21 год.
Два года назад компания парней из пяти человек затолкала Диму в багажник, вывезла на пустырь, там его били и издевались, угрожали облить бензином и поджечь. Требовали признаться, что он раскидывает закладки — наркотики. Потом объявили, что он должен всем денег, и отпустили.
Заявление в полицию парень так и не написал, мучители за это заплатили ему 50 тысяч. Дмитрий также рассказал, что после этого люди из той компании от него не отстали, хотели подставить, подкинуть наркотики. Сейчас он проходит потерпевшим по уголовному делу о банде с мойки.
По громкому делу о пытках на автомойке уже задержаны пятеро подозреваемых, среди них есть двое несовершеннолетних. Какой статус в этом деле у Лачугина и Гурьева — неизвестно. Следственный комитет пока воздерживается от официальных комментариев.
Накануне Первый канал в новом выпуске программы «Пусть говорят» рассказал продолжение истории в Каменске-Уральском. Один из героев публикации, 21-летний Дмитрий, рассказал, как его похитила и избивала банда с мойки, вымогая деньги и требуя признаться, что он закладчик. Кстати, во время телеэфира явно неспроста несколько раз включали то самое видео 2023 года с убийством боксера в клубе.
Всё, что известно о банде с мойки, мы собираем в одном разделе.