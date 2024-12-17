«Мы твою маму развели»: пенсионерка продала квартиру, но осталась без денег

Когда пожилая женщина осознала, что натворила, у нее произошел срыв Источник: Андрей Лобанов, Иван Митюшёв / 29.RU











68-летнюю жительницу Новодвинска Архангельской области на протяжении месяца обрабатывали мошенники. Ее обманули на 6,5 миллиона рублей и довели до нервного срыва. Нина Алексеевна продала трехкомнатную квартиру, взяла автокредит и вынесла все деньги из дома. Сейчас она проходит лечение, а ее родные пытаются разобраться с последствиями и хотят признать сделку по продаже трешки недействительной. Сын обманутой пенсионерки Андрей рассказал нашим коллегам из 29.RU историю, которая изменила жизнь их семьи. Он считает, что этот опыт может помочь другим людям, которые оказались в похожей ситуации. Журналисты также связались с риелтором, которая помогала продавать квартиру. Оказалось, что у нее совершенно другая позиция.

Позиции обеих сторон приводим и в этом сюжете Источник: Кристина Полевая / 29.RU

«Сейчас ее квартиру продают»: как узнали близкие

Нина Лобанова полжизни трудилась на мебельной фабрике в Новодвинске, а когда ушла на пенсию, устроилась сторожем в детский садик рядом с домом. Ее муж работает терапевтом в городской больнице, ему 73 года. У супругов двое взрослых сыновей, один живет с семьей в Ярославле, другой — в Долгопрудном в Московской области.

Лобановы с младшим из сыновей Источник: Андрей Лобанов











В конце октября младший из братьев, Андрей, узнал, что его мама находится в Ярославле и собирается продать там свою однокомнатную квартиру: ему позвонили из МВД.

— Звонит полицейский из ОВД по городу Ярославлю, говорит: «Сейчас ее квартиру продают, есть подозрение мошеннического действия». Я говорю: «А вы откуда знаете?» [Он отвечает]: «К нам обратилась риелтор из срочного выкупа — она заметила за ней какие-то странности» , — вспоминает Андрей Лобанов.

По словам нашего собеседника, его мама действительно вела себя странно. Как минимум она не стала советоваться с близкими в таком важном вопросе. Мотивы тоже вызывали сомнения: мол, ей нужно было как можно скорее оценить квартиру, чтобы потом купить на деньги с ее продажи две однушки для внуков.

Андрей решил предать всю историю огласке Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











После того как сделка с риелтором в Ярославле не состоялась, Нина Алексеевна решила попробовать снова и обратилась к одному из местных застройщиков, который выкупает недвижимость. Пенсионерка заключила с компанией договор, но ее сыновья успели остановить и эту сделку. Правда, тогда они еще не знали, что мать уже успела продать квартиру в Новодвинске и взять кредит .

— Мама была в таком состоянии, что она в моменте нас обманула, ввела в заблуждение, — пояснил Андрей.

В какой-то момент старший сын Нины Алексеевны услышал, как она разговаривает по телефону с каким-то мужчиной. На вопрос, кто звонил, пенсионерка соврала, что это ее подруга. Тогда всё начало проясняться.

«Мать сходила на глазах с ума»

Всё это время Андрей был на связи с братом. Он выехал из Подмосковья, чтобы разобраться в ситуации и достучаться до мамы. Такой он ее еще никогда не видел:

— Когда я ее увидел в Ярославле, когда мы отняли у нее телефон, ограничили общение с мошенниками, у нее произошел сильный нервный срыв, истерика. У меня мать сходила на глазах с ума. Я не мог поверить, что это происходит. Она вообще не слышала все доводы, которые она слышала раньше . Ну то есть она абсолютно дееспособный человек, который понимал всё, что мы раньше говорили.

С Ниной Алексеевной никогда не происходило ничего подобного раньше Источник: Андрей Лобанов

Затем сыновья Нины Алексеевны увидели объявление о продаже ее трешки в Новодвинске и позвонили по указанному номеру. Женщина, которая представилась риелтором, ответила, что квартира уже продана .

Еще будучи в Ярославле, братья обратились в полицию, но их мама отказывалась давать показания.

— Она говорит: «Отстаньте. Я только с ФСБ работаю», и так далее, — вспоминает Андрей Лобанов. — В моменте ей говоришь: «Мама, какая ФСБ? Ты сторож из садика». Она: «Нет, ты не понимаешь, дай позвонить». Ну то есть это какая-то заезженная пластинка, четыре фразы: «мне надо позвонить», «я имею право», «я взрослый человек», «не мешайте мне» . Примерно так. Ты с ней разговариваешь и понимаешь, что просто ничего нового она не говорит. Как будто ей на голову кипятильник бросили и кипятили целый месяц ее мозги.

Больше всего сын переживает за состояние мамы Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











По словам Андрея, через какое-то время мама обмолвилась, что «не хочет никого посвящать в свои проблемы», а потом призналась, что подписала некий договор о неразглашении:

— Села, листок написала, сфотографировала и отправила. Они ей текст сказали какой, и всё. И это был, с их слов, я так понимаю, юридически сильный документ — мол, в случае нарушения договора последуют очень серьезные последствия . Это, опять же, игра на страхах.

«Мы твою маму развели»

Тем временем мошенники продолжали настойчиво названивать Нине Алексеевне. Когда пенсионерка перестала отвечать, они вышли на связь с ее сыновьями.

— Позвонили моему брату, чтобы уточнить, как мы их «раздуплили». Брат спросил: «А как вы ее обманули?» Он, [мошенник], ответил: «Профессионализм не пропьешь» . И дальше разговор был уже о том, что они сделали с мамой: «Мы твою маму развели на такую-то сумму», — вспоминает Андрей Лобанов.

Нина Алексеевна поняла, что ее обманули, только когда услышала запись разговора одного из сыновей с мошенником:

— Брат включил ей аудиозапись, ее передернуло несколько раз, так сильно.

У нее трясучка, осознание всего происходящего и новая фаза накатывания: «Жить не хочу, что я натворила, как я это сделала». Андрей Лобанов сын жертвы мошенников

В Ярославле обманутой пенсионерке оказали медицинскую помощь врачи-психиатры. Она смогла успокоиться только под воздействием препаратов.

Когда Нине Лобановой стало немного лучше, сыновья отвезли ее домой, в Новодвинск. Пенсионерку госпитализировали уже в областную психиатрическую больницу.

«Идешь сюда, говоришь это»: про схему

11 ноября отдел МВД по Новодвинску признал Нину Лобанову потерпевшей и возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. — С 24 сентября по 6 ноября 2024 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом на тайное хищение чужого имущества, используя средства мобильной связи, путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом перевода денежных средств на безопасный счет, похитило принадлежащие Лобановой Н. А. денежные средства в сумме около 6 500 000 рублей , — сообщается в постановлении.

Как именно действовали мошенники, близкие новодвинки могут лишь представить. Они старались лишний раз не травмировать ее расспросами. Но основные детали схемы им известны.

По словам Андрея Лобанова, в сентябре его маме позвонили якобы из «Архэнерго» по вопросу замены счетчиков. Ее убедили назвать код из СМС-сообщения. Так мошенникам удалось получить доступ к «Госуслугам».

— В этот момент они, может быть, уже начали определенное нейролингвистическое программирование, гипноз, еще что-либо, и они потихоньку ее ввели в определенное состояние, — предполагает наш собеседник. — На «Госуслугах» они проанализировали информацию по недвижимости, счетам , потому что там также есть доступ ко всей этой информации.

Всю необходимую информацию мошенники получили удаленно Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











После этого Нине Алексеевне начали звонить разные люди. Один мужчина представился сотрудником Центробанка, другой — полковником ФСБ из Москвы. Также с ней разговаривала девушка, которая выдавала себя за сотрудницу службы судебных приставов.

— Они начали втроем, выполняя разные роли, говорить, что делать, прошивать. Получается, на месяц ей на уши присели. Девушка из службы судебных приставов уже влезла в доверие, как подруга . Она с ней постоянно держала контакт: отправляла картинки, говорила, как соскучилась по ней за выходные. Была такая вот прям милая вся, хорошая: «Всё будет хорошо, Нина, ты со всем справишься».

Всё было четко прописано и сказано: идешь сюда, говоришь это. Давали определенные дыхательные практики, как успокоиться. Она была просто как марионетка. На их языке это значит «надеть шлем». Андрей Лобанов сын жертвы мошенников

Сначала мошенники заставили пенсионерку перевести на «безопасные» счета около 500 тысяч с накопительного счета и свои сбережения, которые она хранила дома, — это еще примерно 300 тысяч.

— И 240 тысяч они сняли у нее с карточки, когда поняли, что мы их рассекретили, — добавил Андрей Лобанов.

Нина Лобанова также взяла автокредит в одном из банков на сумму около 700 тысяч рублей. Банковскому сотруднику она сказала, что хочет купить машину сыну.

Согласно кредитному договору, Нина Алексеевна должна была предоставить в банк документы о покупке автомобиля, чтобы сохранить процентную ставку на том же уровне. Теперь она должна отдавать каждый месяц около 25 тысяч рублей .

Андрей Лобанов удивляется, что его маме так просто выдали автокредит.

— Я ездил в банк, спрашивал: «Приходит женщина, 68 лет, без прав, хочет взять автокредит сыну. А вы сыну позвонили? Вы сами говорите, у вас здесь мошенничество, каждую неделю приходят люди, страдают. А вы самый главный звонок не делаете». «Мы задали все вопросы согласно регламенту», — цитирует сотрудника банка наш собеседник. — Я понимаю, что у них стоит задача больше выдать кредитов, но, выдавая кредит моей маме, другим мамам, папам, их просто обрекают на банкротство . После этого они идут и банкротятся повально, пенсионеры с зарплатой 17 тысяч.

Выдавая деньги, в погоне за рублем они не то что ломают одну жизнь: жизнь мужчины, бабушки, дедушки. Но и жизни их детей — целые семьи страдают. Андрей Лобанов сын жертвы мошенников

Как продала квартиру

Следующим шагом, к которому мошенники готовили Нину Лобанову, стала как раз продажа трехкомнатной квартиры в Новодвинске.

— Из того, что я понял отрывками, они сказали, что это спецоперация по поимке мошенников, которые хотят лишить ее недвижимости , и чтобы этой недвижимости не лишиться, нужно ее продать. «А потом, когда мы их поймаем, это всё вам вернется, потому что мы поменяем номер ЕГРЮЛ и так далее», — вспоминает ее сын.

За трешку в панельном доме хозяйке предложили чуть больше 5 миллионов Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











По словам Андрея, эту квартиру мама получила по дарственной от его бабушки, которой сейчас 93 года. Она живет в частном доме под Новодвинском. Нина Алексеевна часто навещала пожилую мать, ухаживала за ней.

Чтобы продать жилье, пенсионерке сначала нужно было выписать свою мать. Это было несложно. Она объяснила, что хочет разменять трешку на две квартиры поменьше.

Самая обычная семья оказалась втянута в сложные финансовые схемы Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Далее по указаниям «сотрудников спецслужб» Нина Лобанова связалась с риелтором из Новодвинска.

Сделка по продаже квартиры, по мнению близких пенсионерки, была не совсем «чистой». По словам ее сына, покупателем стал некий инвестор, который мог перепродать жилье за цену, назначенную по своему усмотрению и на своих условиях, — Нина Алексеевна завещала ему квартиру и подписала на его имя доверенность . Оба документа заверял местный нотариус. Причем в доверенности фамилия новодвинки была написана с ошибкой.

Согласно предварительному договору купли-продажи, который есть в распоряжении редакции, Нина Лобанова продала свою квартиру за 5,1 миллиона рублей. Из них 2,6 миллиона ей должны были выплатить наличными, а 2,5 миллиона — поступить на расчетный счет.

Как утверждает Андрей Лобанов, на расчетный счет его матери поступила не вся сумма, указанная в договоре: согласно выписке из банка, не хватало 500 тысяч. Также, с его слов, инвестор отказался показывать ему подтверждающие документы о передаче наличных, сообщив, что он предоставит их только полиции или в суде.

— Мы просто просили объяснить, почему есть разница в расчетах по договору и по подтвержденным платежам. И нет никакого допсоглашения об изменении сумм расчета. На нашем месте любой человек хотел бы узнать о причинах изменения оплаты и попросить подтверждающие документы, на словах тяжело поверить в переданные суммы , — говорит он.

Андрей показал нам все документы, которые есть у него на руках Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











При этом санкции за нарушение условий предварительного договора довольно жесткие — Нина Лобанова должна вернуть покупателю сумму задатка за квартиру в двойном размере, то есть 10 миллионов рублей .

Но больше всего Андрея Лобанова шокирует тот факт, что сделка вообще состоялась:

— Возникает очень много вопросов к тому, зачем написано завещание, почему, допустим, риелтор, зная, что у нее есть муж, есть сыновья, никому не позвонила. Мой отец живет в этой квартире с мамой. Ее не смутило, что каждый раз, когда она приходила, ни разу не было отца? Странная, да, ситуация? Вдруг женщина резко хочет продать квартиру и никого в этой сделке не привлекает. Ну проверка какая-то должна быть, какая-то гражданская позиция должна быть .

У сына жертвы мошенников много вопросов к сделке Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Наш собеседник добавил, что и риелтор, и так называемый инвестор не захотели войти в положение их семьи и потребовали освободить жилье. На это Андрей ответил, что его мама не собирается передавать ключи от квартиры и съедет оттуда только по решению суда .

— Риелтор считает, что выполнила всё правильно с юридической точки зрения . И в дальнейшем этот инвестор заблокировал звонки от нас, — добавил северянин.

«Взлом отстоял»

Лобановы расторгли завещание и отозвали доверенность на перекупщика. Тем не менее их трешку уже успели перепродать за 5,9 миллиона. Ее взяли в ипотеку соседи, которые живут с новодвинцами в одном подъезде .

В аферу оказались втянуты соседи по подъезду Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Сведения о новом собственнике, по словам сына пенсионерки, уже есть в МФЦ. При этом акт приема-передачи квартиры не составлен и Нина Алексеевна из нее не выписана.

Андрей Лобанов попытался объяснить ситуацию соседям, которые выкупили квартиру его матери, — между ними по понятным причинам произошел конфликт.

22 ноября квартиру Нины Алексеевны (которая формально уже не ее. — Прим. ред.) пытались вскрыть. Сын женщины вызвал участкового.

— Пришла риелтор с четырьмя мужчинами, болгаркой и инструментами, и новый собственник. Я вызвал полицию. Приехали, составили протокол, провели разъяснительную беседу о неправомерных действиях. Они с трудом поняли ситуацию. Взлом отстоял, — рассказал наш собеседник.

Сын снял на видео, как участковый разговаривает с риелтором Источник: Андрей Лобанов











Сотрудник полиции объяснил, что все вопросы по сделке решаются в следственном отделе и доступ в квартиру сейчас закрыт.

Как подтвердили редакции в пресс-службе регионального УМВД, доверенность на перекупщика с первого договора действительно отозвана и сейчас недействительна, а сделка оспаривается в судебном порядке .

— В настоящее время изучаются документы, допрашиваются свидетели и лица, задействованные в оформлении сделки по продаже квартиры. В соответствии с Жилищным кодексом, бывший собственник обязан освободить квартиру на основании решения суда. Такого решения на данный момент нет , — добавили в ведомстве.

«Это родовая квартира»

Андрей Лобанов объясняет, что у его семьи нет цели кого-то обмануть и они готовы вернуть деньги за продажу квартиры после выяснения всех обстоятельств.

— Мы хотим разобраться в данной ситуации, потому что есть определенные обстоятельства, которые не позволяют сказать, что это полностью прозрачная сделка <…> Я обращался в прокуратуру, чтобы более внимательно отнестись не то чтобы к мошенничеству, потому что мошенничество сейчас сплошь и рядом, а к другим аспектам данного дела, потому что здесь фигурируют и риелтор, и инвестор, и нотариус, который проводил всю эту сделку.

— Эта квартира была бабушки, и я помню, как этот дом строился, и мы все в этой квартире выросли, — продолжает Андрей. — Это, можно сказать, родовая квартира. И я приложу все усилия, чтобы она осталась. Если потребуется вернуть деньги, я изыщу все возможности и сделаю это. Но так же я хочу, чтобы были привлечены другие участники, проверена их деятельность на чистоту данной сделки и подобных сделок, которые, возможно, они проводили ранее.

Наши журналисты пообщались с обеими сторонами конфликта Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Какие дальнейшие действия

Андрей Лобанов подал иск от имени своей матери о признании сделки по продаже квартиры недействительной. Ответчиками по нему проходят перекупщик, новый собственник и нотариус.

В исковом заявлении действия пенсионерки объясняются ее невменяемостью .

— Подписывая данный предварительный договор купли-продажи, я была в невменяемом состоянии, я не отдавала отчета своим действиям, не понимала кабальность условий [договора] <…>, я была подвергнута обману, — сообщается в тексте искового заявления.

В своем иске Лобановы ссылаются на часть 1 статьи 177 ГК РФ. Согласно этой статье, сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.

Также сын обманутой пенсионерки собирается подать иск о признании недействительным кредитного договора. При этом он понимает, что найти мошенников и вернуть похищенные деньги практически нереально.

— У меня есть только надежда на то, что удастся провести переговоры через суд с банком, с инвестором , чтобы разобраться во всей этой сделке, прийти к какому-то совместному правильному решению, — говорит Андрей Лобанов.

Андрей взял все юридические формальности на себя Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Из этой непростой истории, которая произошла с его семьей, Андрей сделал для себя важные выводы. Прежде всего он считает, что такое может произойти с каждым:

— Читая комментарии раньше, слушая новости, я думал: «Да как такое может быть?! Как они находят людей таких сумасшедших?» Нет, это абсолютно нормальные люди, дееспособные, из любых социальных групп . Это может быть главный бухгалтер какой-то компании, которая сумками выносит деньги. В моменте человек просто находится под влиянием манипуляции.

Как подчеркивает Андрей, ни в коем случае нельзя отчаиваться, если это случилось с вами или вашими близкими:

— Другие люди, [которых обманули мошенники], может быть, закрылись дома, лежат и не знают, что нужно обратиться к врачу, который им поможет понять, что это не конец жизни, а это просто определенный урок, который нужно прожить и двигаться дальше . Это тяжело, безусловно. Но у меня такая позиция по жизни: это уже произошло, и, если бы я начал убиваться по этому поводу, я бы не помог ни своей маме, ни отцу, не узнал бы всё, что я вам сейчас рассказываю.

Самое главное для героя нашего материала — отстоять квартиру Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Также на опыте своей мамы Андрей Лобанов хочет показать, как важно оберегать своих родных от возможных мошеннических действий. Он советует в том числе установить программы на телефоны пожилых родственников, которые могут помочь определить подозрительные звонки.

Помимо этого, он считает, что в нашей стране до сих пор есть пробелы в работе по профилактике мошенничества:

— Хотелось бы, чтобы было какое-то уделено внимание у органов на то, как проводятся иногда сделки, — проконтролировать, проверить на безопасность другие ситуации .

Что говорит риелтор

Сделку проводила риелтор Олеся Корнева, которая руководит агентством недвижимости «Ключъ». Она зарегистрирована как ИП с 2022 года.

В ноябре прошлого года Олесю Корневу показали в эфире передачи «Малахов» на телеканале «Россия 1». Там ее представили как воспитанницу бывшего воспитателя новодвинского интерната для сирот, пенсионера Анатолия Волкова. В программе утверждали, что новодвинец продал свою квартиру в Москве и перевел миллион рублей мошенникам, а Олеся Корнева помогла пенсионеру вернуть жилье назад .

Источник: Малахов. В логове телефонных мошенников: новейшие способы обмана / Smotrim.ru

По словам риелтора, Анатолий Волков попросил у нее деньги в долг и в разговоре с ним она поняла, что у него вымогают денежные средства. Она убедила бывшего воспитателя, что всё это — обман.

— После этого мы попытались найти покупателя, который приобрел у него квартиру, попытались осветить этот случай в СМИ. <…> Я позвонила в агентство, [через которое прошла продажа], я задала им вопрос: «Вас вообще ничего не смутило? Вы продаете квартиру ниже рынка как минимум на 500–700 тысяч рублей». Человек продает единственное жилье, поясняя, что он едет к каким-то родственникам. «Почему вы не связались с родственниками?» Они тоже заложники ситуации: просто дешево стоил объект недвижимости, — говорила Олеся Корнева в эфире.

Мы нашли несколько гражданских споров, которые рассматривал Новодвинский городской суд и где Корнева выступала как ответчик.

В беседе с журналистами 29.RU Олеся Корнева подтвердила, что судебных дел, когда люди пытались расторгнуть сделку, у нее «выше крыши».

— В материалах полиции и прокуратуры было сказано о том, что сами собственники непосредственно были согласны мне отдать это всё на определенных условиях. Но под давлением родственников они передумали. В связи с этим был расторгнут договор. Это не является каким-либо мошенничеством, то есть я не претендовала [на жилье], а ребята расторгли договор, ради бога .

Подробнее об этих делах Узнать В 2014 году истец Геннадий Денисов и прокуратура обратились с иском к Корневой. Денисов рассказал, что является инвалидом и состоит на учете у психиатра. Корнева дала ему подписать документы — он думал, что помогает зарегистрировать в квартире его сожительницу, а оказалось, что он подарил квартиру Корневой . В суд Корнева не пришла, но в отзыве на дело написала, что познакомилась с Денисовым, стала о нём заботиться, покупала продукты и мелкую бытовую технику. Денисову так понравилось быть под ее опекой, что он подарил ей свою квартиру с условием, что будет в ней жить. Суд встал на сторону инвалида и прокуратуры — ему вернули квартиру . В том же 2014 году прокуратура и истец Александр Красиков обратились в суд. В решении суда сказано, что Красиков имеет проблемы со зрением и страдает хроническим алкоголизмом. Он думал, что подписывает договор пожизненного содержания с иждивением, а оказалось, что подарил Корневой долю в квартире . В суд Корнева не пришла, но в отзыве на дело написала, что случайно познакомилась с Красиковым и не знала о его заболевании. Она считала его одиноким человеком, не умеющим наладить быт без женской руки. С ее слов, Красиков ей доверял и сам захотел подарить ей долю в квартире. Суд встал на сторону прокуратуры и вернул Красикову квартиру . В 2023 году в суд с иском к Олесе Корневой обратился Сергей Второй. Он рассказал, что обратился к ней как к риелтору и попросил помочь продать участок с садовым домиком. Случился пожар — дом подожгла его бывшая жена. Как рассказал в суде Второй, на следующий день Корнева приехала к нему в онкодиспансер и предложила заключить фиктивный договор купли-продажи земли , чтобы она смогла возместить ущерб за пожар. Он подписал его вместе с дополнительным заключением, что участок переходит ей. По условиям фиктивного договора, домик, земельный участок, баня и сарай якобы были проданы за 680 тысяч рублей. После того как Корнева продала участок, Второй пошел в суд и стал требовать вернуть землю ему, так как ему сказали, что сделка фиктивная и заключена, чтобы взыскать сумму ущерба за пожар, а по факту участок продали, денег он не получил. В суде он не смог доказать, что сделка была фиктивной . Суд учел, что он пытался продать участок, размещал объявления и обратился к риелтору. Также в 2023 году Корнева сама обратилась в суд с иском к Марии Процик. Она требовала дать ей копию ключей, выгнать из квартиры собаку и пустить ее в квартиру, так как она купила 1/3 доли. Процик написала, что долгие годы живет в этой однокомнатной квартире со своей дочерью. — Процик, ссылаясь на профессиональную деятельность истца, как риелтора, имеющего постоянное место жительство по другому адресу, считает действия истца по приобретению доли в квартире целенаправленными и умышленными с целью выжить ее из данной квартиры, — сказано в решении суда. Суд встал на сторону Корневой, обязав Процик в том числе избавиться от собаки . В 2020 году суд рассматривал дело Александра Зуева. Он рассказал, что получил по наследству 1/2 доли в квартире. Зуев много пил, не работал из-за эпилептических припадков. Стал бродяжничать, потерял паспорт, жил где придется. Потом он встретил Корневу. — Из-за припадков не помнит, когда и при каких обстоятельствах подошла Корнева Олеся, которая стала покупать спиртное, сигареты, давать продукты, потом возила в Архангельск . В декабре 2019 года осужден мировым судьей за неуплату алиментов. В колонию приезжали родственники, от которых узнал, что доля в квартире продана по доверенности Олеси Корневой Денису Гусеву, а истцу приобретена комната . Денег от продажи доли не получал, не хотел ее продавать и жить в комнате в коммунальной квартире. Не помнит подписания доверенности на Олесю Корневу, так как эпилептические припадки были очень часто. Как удалось Корневой заставить подписать доверенность, не знает. Доверенность выдана против воли, не понимал и не знал, что подписывает. Полагает необходимым провести судебную психиатрическую экспертизу, так как эпилепсия и алкоголизм лишали возможности оценивать свои действия и принимать правильные решения по совершению сделок, — сказано в решении суда. Впоследствии Зуев отказался от иска .

Что касается сделки с Ниной Лобановой, то она, по мнению Олеси Корневой, была проведена абсолютно законно.

Риелтору непонятны претензии со стороны родных пенсионерки:

— У нас было несколько покупателей, мы ее продали не сразу, то есть это не было каким-то одним днем, даже не в режиме недели . Не было какой-то скорости, как нас пытаются обвинить, что это всё мошенничество. Если бы это было мошенничество, мы бы сделали всё по-другому. Мы месяц шли к этой сделке. Они недопонимают, что мы такие же заложники ситуации, как они.

Нет ни одних документов, подтверждающих, что она куда-то перевела эти деньги, это всё ровно с их слов. Может, она отдала денежные средства родственникам на их нужды? Мы тоже этого не знаем. В этом разберется полиция. Олеся Корнева риелтор

По словам риелтора, Нина Лобанова не хотела продавать квартиру в ипотеку и «связываться с банками», поэтому они подписали с ней предварительный договор и оформили доверенность на перекупщика, чтобы заключить уже основной договор с реальным покупателем. Завещание на квартиру понадобилось для подстраховки.

— Мы подписали предварительный договор с внесением задатка, так как квартира была куплена для перепродажи. И по доверенности дальше ее продали. Если бы мы на себя переоформили полностью квартиру и продали бы ее дороже, мы бы попали на налоги. Нам это не нужно . Но на случай, если человек умирает, доверенность аннулируется, понимаете? — продолжает наша собеседница. — А она сказала, что едет в Ярославль покупать себе жилье, я же не знаю, вдруг ей кирпич на голову упадет, еще что-то, плохо станет, она же немолодой человек. Соответственно, для этого было сделано завещание.

Здесь уже мои риелторские способности, за сколько я продам дальше. И к Нине Алексеевне это уже не имеет никакого отношения. Олеся Корнева риелтор

Трешку Нины Лобановой приобрела семья, которая находится в непростых жизненных обстоятельствах, им нужна эта квартира.

— От меня здесь уже мало что зависит. И проблема в том, что это арктическая ипотека, она дается один раз в жизни. То есть в случае расторжения договора они больше никогда в жизни не возьмут ипотеку под 2% , — объясняет риелтор.

Олеся Корнева также утверждает, что Нина Алексеевна была готова продать квартиру подешевле, лишь бы ей отдали как можно больше денег наличными:

— Мы ей говорили: «Зачем вы продаете на 300–400 тысяч дешевле? Зачем вам столько денег терять?» [Она отвечала]: «Я готова вам скинуть, если вы у меня за наличку возьмете». Прямо слезно просила, что ей нужны деньги наличкой . Мы ей объясняли, что не так просто взять и снять такую большую сумму денежных средств физлицу, [перекупщику]. И мы очень долго согласовывали, чтобы хотя бы прийти к 50%.

Квартиру Лобановой смотрело несколько потенциальных покупателей Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











По словам риелтора, в действительности получилось так, что Нине Лобановой перевели на расчетный счет меньшую сумму, чем указана в договоре. Всё потому, что сделка прошла вне офиса и наличных удалось собрать больше, чем планировалось.

— Договор-то был заранее уже согласован. Просто в день сделки мы его вне офиса подписывали, и [перекупщик] приехал с большей суммой наличных и с меньшей по переводу на расчетный счет. Я предложила: «Доедем до офиса, исправим договор». Она говорит: «Нет-нет». Все сопутствующие документы ей подписаны. Мы потом это всё в суде будем предоставлять .

Наши обязанности перед ней в полном объеме были исполнены. Мы передали все денежные средства. Олеся Корнева риелтор

Олеся Корнева также считает, что эту историю неправильно сравнивать с тем, что пережил ее крестный Анатолий Волков, который стал участником шоу Малахова.

— Пожилой человек продает свое единственное жилье и говорит, что он якобы едет куда-то к родственникам. Но у него нет никаких родственников, вообще нет никого. Он просто на улице бы остался . У него есть ребята из детского дома, которых он воспитывал и которые все встали на его сторону. Мы не пошли жаловаться, мы пришли деньги собирать, — рассказывает риелтор. — Пытались отстоять квартиру. С юридической точки зрения мы понимали, что мы ее не вернем, потому что человек так же добросовестно приобрел квартиру, уплатил в полном объеме денежные средства. Поэтому мы только пытались его призвать: «Продай нам ее обратно просто по совести. Мы тебе готовы больше денег уплатить». Оказалось, это было его не единственное его жилье, он просто как в инвестицию вкладывал, поэтому, соответственно, он нам смог продать обратно, за что мы ему безумно благодарны.

Очень страшно, что я оказалась на другой теперь стороне. Олеся Корнева риелтор

Перед оформлением сделки с пенсионеркой Олеся Корнева проверила информацию о другой ее недвижимости. Также, по ее словам, она рассказала клиентке про случаи, связанные с мошенничеством.

— Свои истории рассказывала. [Спрашивала], нет ли к вам каких-то мошеннических действий. На что она мне сказала: «Лесь, ну ты совсем, что ли, я глупая женщина, я же вроде еще в уме, не в маразме».

Ситуация в том, что, когда я задавала все эти сопутствующие вопросы, Нина Алексеевна меня заведомо обманывала, врала мне. Олеся Корнева риелтор

Ничего странного в поведении пожилой новодвинки риелтор тоже не увидела:

— Понятно, что сейчас скажут, что ее учили, еще что-то, но реально выглядела очень адекватной . Предварительно брала договор почитать, меня ждала очень долго, потому что я отсутствовала в больнице. Она просто говорила: «Я хочу продать свою квартиру». То есть не было такого, что «мне срочно нужно».

При этом Олеся Корнева знала, что у Лобановой много родственников, но при всех вводных она не подумала, что нужно выйти с ними на связь:

— И у меня не было даже мысли, что муж не в курсе. Мы задавались вопросом: «А где у вас муж?» Она говорит: «Он очень много работают». Что муж врач, я об этом тоже не знала. Да, возможно, с моей стороны я там не позвонила кому-то. Ну, если честно, я до сих пор немножко недопонимаю, почему я должна была звонить . Муж, который совместно проживает и в полиции говорит о том, что не заметил какого-то странного поведения. Сын, к которому она приезжает и 10 дней живет, и в эти 10 дней продает [квартиру], ничего не видит. Почему я должна? Я абсолютно посторонний человек.

Олеся Корнева считает, что сейчас сами риелторы находятся в сложных условиях и порой сильно рискуют при оформлении очередной сделки:

— Мы обсуждали, скажем так, в очень большом круге, как мы можем себя застраховать. Почти никак. Единственное, что мы можем, — прозванивать родственников, если таковые имеются. Представляете, если не имеются. И мы можем попасть опять в аналогичную ситуацию. У нас мысли есть и такие, что сейчас любую сделку, можно вообще всё засовывать под мошенников .

Что говорит юрист

Мы также связались с незаинтересованным юристом и экспертом в сфере недвижимости Натальей Алексеевской. Наталья когда-то давно тоже работала риелтором, а сейчас защищает интересы своих клиентов в суде.

Юрист пояснила, что, как правило, при рассмотрении похожих дел суды не встают на сторону жертв мошенников.

— Практика говорит о том, что если лицо под влиянием каких-то третьих лиц выходит на сделку, подписывает договор купли-продажи, получает по нему денежные средства и отдает их кому-то другому, то в этих ситуациях, конечно, покупатель со своей стороны всё сделал. К нему пришел Иванов Иван, предложил купить квартиру, он быстренько ее выкупил, слава богу, у него в кармане были лишние 3 миллиона. И в чём же он виноват? — комментирует наш эксперт. — То есть практика у судов пока такая: если продавец вышел на сделку и всё подписал, неважно, кто ему в этот момент что говорит, он же соображал, подписывал договор купли-продажи, он получал за это денежные средства, а как он ими распорядился, это уже другая история . Да, рассматривается уголовное дело, ищут этих мошенников, которые его обманули, ищут деньги, которые неизвестно куда ушли.

Но как раз лицо, которое совершило сделку по договору о купле-продаже, остается ни с чем. Ни с деньгами, ни с квартирой. Наталья Алексеевская юрист

Но исключения всё же бывают. И как раз Наталье Алексеевской удалось через суд признать одну из таких сделок недействительной . Ее доверитель тоже попала под влияние мошенников и продала свою квартиру.

— Возможность признать эту сделку недействительной появилась по ряду определенных причин. Была в договоре купли-продажи существенно занижена стоимость. Продавец и покупатель друг с другом практически не встречались. Квартира была куплена очень срочно. И вообще в суде удалось доказать, что сделка была совершена как раз с пороком воли, под влиянием существенного заблуждения стороны . То есть лицо было дееспособно, всё соображало, но планировало заключить не эту сделку. То есть, если она пошла на совершение договора купли-продажи, соответственно, она должна была узнать реальную стоимость квартиры. Должна была собирать вещи к выезду. Должна была узнать о сроках снятия с регистрационного учета. Но она ничего этого не делала, потому что ей казалось, что она под влиянием мошенников должна совершить определенные действия, ч тобы вернуть квартиру себе . То есть сущность сделки была направлена не на совершение договора по продаже.

Наталья добавила, что ключевую роль в признании сделки недействительной сыграло то, что это был срочный выкуп .

— В данной ситуации всё было очень быстро. Квартира была срочно выкуплена, продавец не смогла вовремя оценить ситуацию. Эта сделка совершалась не для того, чтобы квартиру выставили на продажу и нашли постороннего покупателя. И еще очень важным моментом в моем рассматриваемом деле было то, что покупатель был как раз профессиональный участник рынка недвижимости. Это был риелтор .

Если практику смотреть, то это редкий случай. В основном, подобные сделки оставляют и отказывают в исках людям. Наталья Алексеевская юрист

Наталья добавила, что в ее ситуации мошенникам удалось обмануть не только продавца, но и покупателя квартиры.

— Мошенники становятся всё хитрее и изощреннее. Они понимают, что есть лица, которые сохраняют право проживания. И покупатели связывались даже якобы с сыном этой женщины . То есть у них были даже голосовые сообщения от этих людей о том, что человек обязуется сняться с регистрационного учета. Они высылали поддельный паспорт по мессенджеру в подтверждение, что он выписался.

Я понимаю прекрасно и тех людей, которые потратили свои денежные средства на приобретение этих квартир, и мы же не говорим о них, о том, что они мошенники, мы же не обвиняем их ни в чём. Здесь действительно есть лица, которые вводят в заблуждение и тех, и других. Наталья Алексеевская юрист

Наталья также отметила, что, пока идет судебное разбирательство, никто не может выселить проживающих в квартире людей:

— Когда прибегают в квартиру, ломают замки, выкидывают вещи, это всё незаконно. Всё должно происходить в судебном порядке: снятие с регистрационного учета, признание утратившим право пользования, выселение.

Что касается ответственности риелтора за заключение сделок под влиянием мошенников, то юридически они ее действительно не несут.

— Он посредник. Он не несет ни за что ответственности, нет ни одного договора, в котором будет прописана ответственность риелтора за то, что он провел какую-то сделку. Это на самом деле наименее ответственное лицо. Поэтому в любом случае обязанность каждого гражданина — проверять всё самостоятельно. Чем дотошнее будет продавец, чем дотошнее будет покупатель, тем меньше будет таких ситуаций.

Но, по мнению Натальи Алексеевской, именно риелторы являются одними из тех, кто может предотвратить беду:

— С точки зрения какой-то своей внутренней, личной ответственности. Юридической обязанности у него нет. Я разговаривала со своими коллегами, мы обсуждали очень много историй именно с мошенниками, и у нас такой спор возник, в состоянии ли мы понять, выяснить ситуацию. И мы пришли к тому, что если мы захотим покопаться, то мы покопаемся. Если глаза не будут зашорены деньгами, прибылью. Потому что мысль о том, что вот-вот я заработаю деньги сейчас, она тоже, мне кажется, блокирует людей на проверку каких-то данных. Человеческое такое, наверное, состояние, что, когда мы хотим заработать, мы не обращаем внимания на какие-то маленькие мелочи, от которых зависит очень многое .