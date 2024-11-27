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Криминал Похищение кенгурят подробности В Ярославле обвиняемого в похищении кенгурят положили в больницу. Что случилось

В Ярославле обвиняемого в похищении кенгурят положили в больницу. Что случилось

Адвокат Екатерина Сентищева пояснила 76.RU детали произошедшего

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3 комментария

Ивана Некрасова поместили под стражу из-за похищения кенгурят

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В Ярославле обвиняемого в похищении кенгуренка Кроша 31-летнего Ивана Некрасова направили из СИЗО в больницу. По словам адвоката мужчины Екатерины Сентищевой, Иван попал туда практически сразу после избрания меры пресечения. Однако общественности об этом стало известно лишь сейчас.

— Он уже давно находится в больнице. Сразу же, как только ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала правозащитник в беседе с 76.RU 27 ноября.

Ранее она сообщала, что у Ивана Некрасова, предположительно, есть психическое расстройство. Однако в беседе с журналистом Екатерина ушла от ответа о причинах помещения Ивана в медучреждение.

— Я не могу подсказать [причины], потому что это диагноз моего подзащитного. Относится к адвокатской тайне, я не могу раскрывать вам эти вещи, — рассказала Екатерина Сентищева.

По словам адвоката, Ивана не переводили из больницы обратно в СИЗО. Сейчас сторона защиты планирует обжаловать решение о его помещении под стражу и ее продление. Недавно суд постановил, что Иван пробудет под арестом до 27 января 2025 года.

Кенгуренок Крош исчез из ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября 2024 года. Сотрудники сразу указали, что пушистый малыш не мог выбраться сам, случившееся больше похоже на похищение. Позже эту версию подтвердили в полиции. Подробностей расследования журналистам не раскрывали до последнего. По данным источника 76.RU, подозреваемый перерезал провод, чтобы отключить видеокамеры, а затем проник на территорию зоопарка, открыл вольер и вытащил кенгуренка.

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Через три дня в парке птиц «Воробьи» в Калужской области исчезли еще двое детенышей кенгуру — им даже не успели дать имена, настолько они были маленькими. Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что случаи связаны и могут быть частным заказом.

Вечером 2 октября стало известно о задержании подозреваемого. Его поймали на вокзале в Александрове Владимирской области. В полиции сообщили, что 31-летний вологжанин вез экзотических животных в клетчатой дорожной сумке-челноке. Это были кенгурята из калужского парка. Один из малышей погиб. Кроша нашли на следующий день в Подмосковье. Мы публиковали подробный текст о том, что известно о предполагаемом похитителе кенгурят.

Отметим, что к середине декабря Крош уедет из Ярославля. В зоопарке рассказали, что такое решение было принято, чтобы знаменитый кенгуренок обзавелся собственной семьей.

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Кенгуру Больница Медпомощь Обвиняемый Похищение
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Комментарии
3
Гость
13 минут
Кенгуренка замучил до смерти.
Гость
10 минут
Специально скрывали, что больного человека закрыли. Помотрим, что скажет Катя Мизулина.
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