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Криминал Похищение кенгурят Ярославского кенгуренка Кроша нашли живым

Ярославского кенгуренка Кроша нашли живым

Первые подробности

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Крош нашелся

Ярославского кенгуренка Кроша нашли. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

— Моими коллегами из УМВД России по Ярославской области и ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий на территории города Королёв Московской области обнаружен детеныш кенгуру, ранее похищенный из Ярославского зоопарка, — рассказала она.

Крош жив. Его состояние в ближайшее время оценят специалисты.

Первые кадры с найденным Крошем

Напомним, Кроша, который появился на свет минувшей зимой, украли из Ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября. Сотрудники сразу заявили, что самостоятельно выбраться из вольера он бы не смог. Поисками животного занялась полиция, было возбуждено уголовное дело по статье о краже с проникновением.

А 30 сентября стало известно о пропаже еще двух кенгурят в «Парке птиц» в Калужской области. Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что массовая пропажа животных — коммерческий заказ от кого-то из частников.

Вечером 2 октября появилась информация, что во Владимирской области задержали подозреваемого в похищении кенгурят. По данным РИА Новости, при задержанном были найдены два животных из Калужской области. К сожалению, один из них погиб. По информации «Известий», злоумышленнику удалось продать одного кенгуренка в Москву. Еще двух он также вез в столицу, но был пойман правоохранителями.

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