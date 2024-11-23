«Повзрослел, окреп»: знаменитый кенгуренок Крош уедет из Ярославля

Кенгуренок Крош уедет из Ярославля Источник: Ярославский зоопарк











Кенгуренок Крош, которого похищали из ярославского зоопарка, уедет в другой город. Об этом сообщили в ярославском зоопарке.

— Наш Крош повзрослел, окреп, и поэтому сейчас идет подготовка к его переезду в новый дом, чтобы в дальнейшем там создать свою семью. Этот переезд будет важным этапом в жизни Кроша, — рассказали в зоопарке.

Отъезд кенгуренка планируется на середину декабря. Куда именно отправится Крош, в зоопарке обещают сообщить позже.

Многие ярославцы уже написали в группе зоопарка, что не хотят, чтобы кенгуренок уезжал.

— Здесь нет ничего грустного. Он будет создавать свою семью, так как уже вырос, и, соответственно, жить в одном вольере с родителями он не сможет. Для здорового потомства это необходимо, — ответили в зоопарке.

Поселить зверька в другом вольере в Ярославле, как пояснили сотрудники зоопарка, нет возможности.

Так сейчас выглядит кенгуренок Источник: Ярославский зоопарк

Напомним, кенгуренок Крош пропал из ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября 2024 года. Сотрудники заявили о похищении, так как сам зверек из вольера выбраться бы не смог. Через три дня в парке птиц «Воробьи» в Калужской области исчезли еще двое детенышей кенгуру.

Как оказалось, их похитил один и тот же человек. Вечером 2 октября стало известно о задержании подозреваемого на вокзале в Александрове Владимирской области. Им оказался 31-летний житель Вологодской области Иван Некрасов. При нем в сумке было два кенгуренка из Калужской области. Один из них погиб. Некрасов заявил, что хотел где-то обменять кенгурят на обезьяну.

Кроша на тот момент похититель уже продал частнику в подмосковный Королев. К счастью, малыша удалось найти и вернуть домой.