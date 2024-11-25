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Криминал Извращенец зажал девушку у подъезда и мастурбировал — местный священник признался, что это был он. Собрали все, что известно

Извращенец зажал девушку у подъезда и мастурбировал — местный священник признался, что это был он. Собрали все, что известно

Когда девушка вырвалась, он нагнал ее и пытался изнасиловать

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9 комментариев

Священника подозревают в развратном поведении

Мужчина из Екатеринбурга напал на девушку около ее дома в центре города. Он зажал ее у входа в подъезд и мастурбировал. Силовики уже задержали нападавшего. В этом они подозревают 26-летнего священника.

— У него есть жена, ребенок. Характеризуется сугубо положительно. Что его толкнуло на такой шаг — загадка. Расследуется дело за насильственные действия сексуального характера, — сообщил нашим коллегам из E1.RU осведомленный источник.

Все произошло в центре столицы Урала, на улице Куйбышева. Девушка возвращалась домой после концерта. Когда она подходила, за ней увязался мужчина.

— Я ускорила шаг, подошла к подъезду, попыталась как можно быстрее открыть дверь, но он схватил меня за пятую точку и тут же закрыл проход, удерживая дверь ногой и телом, — рассказала E1.RU пострадавшая. — Я снова попыталась открыть дверь, но у меня ничего не получилось.

Начало произошедшего сняла камера домофона

Девушка смогла вырваться и побежала от извращенца. В это время она позвонила маме и позвала на помощь. Объясниться пострадавшая не успела, мужчина нагнал ее и начал бить по голове и телу.

— Он пытался схватить меня за интимные места, потом повалил на землю, продолжая мастурбировать, а второй рукой схватил за волосы, так как у меня спал капюшон во время драки, и пытался повернуть голову на себя. Я била его локтем в пах. Мама услышала в трубку мои крики и бегом выбежала на улицу, — рассказала конец истории пострадавшая.

Мать девушки спугнула мужчину, и он убежал. Пострадавшая отправилась в полицию и написала заявление 11 ноября.

Спустя две недели силовики задержали подозреваемого. Им оказался молодой священник, у которого есть жена и ребенок. В Екатеринбург он переехал из Тюмени, где окончил духовную семинарию. В столице Урала молодой человек продолжил образование. К 26 годам он получил сан иерея, а работал клириком в одном из центральных храмов в городе — «Большой Златоуст», который расположен через дорогу от горадминистрации.

Его уже доставили в суд, где он признал свою вину.

— Избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий. Запретить общаться по телефону и интернету с потерпевшей, — огласила решение судья.

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Священник Изнасиловал Признание Суд Екатеринбург
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Комментарии
9
Матрёшка
31 минута
Наш суд - самый гуманный суд в мире … Не изнасиловал же, да? Только попытался
Гость
1 час
Больше в церковь не пойду.
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