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Криминал Аресты генералов Генерала ВС РФ арестовали за взятку: СК раскрыл, на чём нажился чиновник и сколько денег за это получил

Генерала ВС РФ арестовали за взятку: СК раскрыл, на чём нажился чиновник и сколько денег за это получил

Расследование уголовного дела продолжается

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17 комментариев

Расследование сейчас продолжается

Бывшего начальника управления планирования связи Вооруженных сил России Александра Оглоблина арестовали. Следователи обвиняют генерал-майора в получении крупной взятки. Сейчас Оглоблин находится под стражей.

— По версии следствия, в 2016–2021-м Оглоблин получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» взятку в размере более 10 млн рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России, — сообщили в Telegram-канале следкома.

Александр Оглоблин не так давно вышел из колонии. В 2022 году его осудили за кражу 1,6 млрд рублей и отправили в тюрьму на 4,5 года. Кроме того, на Оглоблина наложили штраф 800 тысяч рублей и лишили его звания генерала и двух орденов — Почета и «За военные заслуги». В марте 2024 года ему заменили срок, который он еще не успел отбыть, на исправительные работы в обмен на показания о генерале Вадиме Шамарине. Он также проходит по делу о взятке вместе с генеральным директором ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексеем Высоковым и главным бухгалтером этого же общества Еленой Гришиной.

Задержание Вадима Шамарина, а теперь и Александра Оглоблина — продолжение резонансных арестов среди генералов и служащих Министерства обороны. Основная волна задержаний прошла весной 2024 года. Большинство из них обвиняют во взяточничестве и хищениях. Первым стало уголовное дело против Тимура Иванова, его задержали 24 апреля. Позже под стражу взяли Юрия Кузнецова, а потом бывшего замминистра Павла Попова. Всё, что известно об этих арестах, читайте в специальном сюжете.

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Комментарии
17
Гость
3 часа
Уверен, это один такой генерал на всю армию. Остальные честные и взяток не берут.
Гость
2 часа
А я Терешковой напишу!
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