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Криминал Заработал десятки миллионов, продавая строительную технику: чиновника Минобороны отправили в СИЗО за взятки

Заработал десятки миллионов, продавая строительную технику: чиновника Минобороны отправили в СИЗО за взятки

Его будут судить за совершение пяти преступлений

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3 комментария

Куща взяли под стражу

Начальника управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление № 14» Минобороны России Игоря Куща будут судить за взятки. Он смог заработать обманным путем свыше 34 миллионов рублей.

— Он обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — сообщили в Telegram-канале следкома.

Игорь Кущ работал в должности начальника управления техникой и механизмами ФГУП в «Главном военном строительном управлении № 14» Минобороны России. В течении двух лет, с С 2022-го по 2024-й, он не просто списывал старую технику, а получал за нее взятки от представителей коммерческих компаний, которые ее покупали.

Куща взяли под стражу, а на его имущество стоимостью более 50 миллионов рублей наложили арест.

— После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд, — добавили в ведомстве.

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Комментарии
3
Гость
33 минуты
Очередной путинский патриот.
Гость
16 минут
только в кремле и дотационном кавказе живут и работают честные люди
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