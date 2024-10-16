Заработал десятки миллионов, продавая строительную технику: чиновника Минобороны отправили в СИЗО за взятки

Куща взяли под стражу Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Начальника управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление № 14» Минобороны России Игоря Куща будут судить за взятки. Он смог заработать обманным путем свыше 34 миллионов рублей.

— Он обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — сообщили в Telegram-канале следкома.

Игорь Кущ работал в должности начальника управления техникой и механизмами ФГУП в «Главном военном строительном управлении № 14» Минобороны России. В течении двух лет, с С 2022-го по 2024-й, он не просто списывал старую технику, а получал за нее взятки от представителей коммерческих компаний, которые ее покупали.

Куща взяли под стражу, а на его имущество стоимостью более 50 миллионов рублей наложили арест.