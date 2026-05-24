Можно заработать, но есть подвох. Чем грозят россиянам узаконенные сверхурочные?

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который заметно меняет правила сверхурочной работы сотрудников. Максимальная продолжительность переработок увеличена вдвое — с 120 до 240 часов в год. Чего нам ждать дальше от работодателей, разбиралась «Фонтанка».

О чём речь?

Поправки вносятся в Трудовой кодекс. Они и увеличивают возможность официальной переработки в 2 раза. Кроме того, определен механизм оплаты переработок. Так, при обычном графике первые 2 часа оплачиваются в полуторном размере, а последующие — в двойном. Для сотрудников с суммированным учетом времени действует специальная формула: начиная со 121-го часа сверхурочной работы в год каждый час должен оплачиваться не менее чем в двойном размере.

При этом вводятся ограничения для некоторых групп работников. Для сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих по внутреннему совместительству более чем на 0,25 ставки, и для тех, кто занят на вредных производствах, сохраняется «старый» лимит — не более 120 часов в год. Привлекать к переработкам пенсионеров, людей предпенсионного возраста и специалистов на вредных производствах работодатель сможет только при наличии письменного согласия самого сотрудника и медзаключения, подтверждающего, что переработка не повредит его здоровью.

Зачем это нужно?

Как рассказали «Фонтанке» эксперты, фактически новые правила вводят в правовое русло нынешнее положение дел на рынке труда.

«Изменения нужны, чтобы узаконить переработки, сделать их оплачиваемыми, видимыми для налоговых органов. Они позволят компаниям отражать сверхурочные в их налоговой отчетности и в учете отработанного рабочего времени», — поясняет Елена Ткаченко, профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Эксперт добавляет, что сами работодатели заинтересованы в том, чтобы сверхурочные были узаконены. В том числе был запрос от предприятий узаконить семичасовую-семидневную рабочую неделю.

«Современные рабочие режимы, особенно на предприятиях оборонной промышленности, специфичны. Там переработки носят системный характер, но их нельзя было включать в основной график. Поэтому работодателям приходилось идти на всяческие ухищрения, чтобы оплатить переработки и учесть их в отработанных часах», — продолжает профессор.

Теперь работодатель может легально отражать переработки, а при расчете фактической трудоемкости работы указывать это время как отработанное.

«Такие детали важны, например, при подтверждении трудоемкости в рамках гособоронзаказа, для промышленников, которым требуется совершенно прозрачная отчетность при финансировании. В том числе при привлечении кредитов», — добавляет Елена Ткаченко.

Отказаться будет сложно

Да, фактически речь идет о том, что работодателю теперь будет проще оформлять схему работы своих сотрудников. Но есть и обратная сторона медали. Пока новый закон не начал действовать, сотрудник может отказаться от сверхурочных и обратиться в трудовую комиссию, если не хочет перерабатывать. Но после вступления его в силу право работника на возражение против дополнительной работы будет очень сильно урезано, заключает Елена Ткаченко.

Как рассказывала ранее «Фонтанке» доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елена Акимова, в среднем в день россияне работают по 7 часов 17 минут, и это как минимум на 2 часа больше, чем рабочий день в некоторых странах.

«Занятое население в России и так работает много, можно сказать, перерабатывает. В целом необходимо сокращать сверхурочную работу и снижать продолжительность рабочей недели для повышения эффективности труда и качества жизни населения», — считает эксперт.