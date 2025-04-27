«Не нужно рано утром куда-то бежать». Юрист оставила работу и стала печь торты на дому

Спустя годы югорчанка решилась оставить офисную работу Источник: Татьяна Литвиненко











Раньше жительница Ханты-Мансийска Татьяна Литвиненко работала юристом, а свободное время посвящала любимому хобби — кондитерству. Она с удовольствием пекла тортики для близких, но однажды подруга предложила идею — а что, если превратить увлечение во что-то большее? Теперь у Татьяны своя кондитерская на дому. 86.RU рассказывает ее историю.

Страшно было отдавать первые заказы

— Я обожаю печь, но раньше делала это только для себя и семьи. Помню, мы еще в первом классе с подругой брали старые книжки и повторяли кондитерские рецепты оттуда. В Ханты-Мансийске у меня какое-то время не было духовки. Торты приходилось заказывать. А потом, когда духовка появилась, я начала готовить десерты с удвоенной силой, — рассказывает Татьяна.

Превратить увлечение в небольшой бизнес вдохновила подруга.

— Она говорила: «Давай попробуй! Чего ты боишься?» А я еще в студенчестве хотела печь на заказ, но не знала, где и как находить клиентов, — вспоминает наша героиня. Спустя годы Татьяна всё же решилась уйти из найма. — Я взяла обучение по тортам. Мне казалось, что кондитер обязан иметь диплом. Но, если честно, курс особо ничего не дал. Помню, как страшно было отдавать первые заказы.

Источник: Татьяна Литвиненко

Больших вложений в домашний бизнес не потребовалось. За годы хобби у Татьяны собрался весь нужный инвентарь. Коробочки для сладостей без труда нашла в магазине для кондитеров и на маркетплейсах. На помощь пришли подруги: они создали страницы домашней кондитерской в соцсетях, придумали дизайн и название — Torts berry. С английского berry переводится как «ягода» — это одна из любимых начинок Татьяны.

Источник: Татьяна Литвиненко

— Меня находят через сарафанное радио или соцсети, но вести их сложно. Я вообще не представляю, как работают блогеры. На одно минутное видео с ярмарки я потратила весь день. Однажды мы неделю не могли снять видео, потому что не было солнца, а от него зависит картинка, — вспоминает кондитер.

Торты в дворянском стиле

В домашней кондитерской Татьяны есть торты, бенто-торты, капкейки, меренговые рулеты. Самая популярная начинка — фисташка/малина. Еще часто заказывают «Красный бархат», рецептуру которого Татьяна подбирала сама: шоколадный ганаш, малиновый соус, который при желании можно заменить на вишневый.

Источник: Татьяна Литвиненко

Татьяне интересно пробовать разные трендовые торты, но особого спроса на них нет.

— В тренде длинные узкие торты. Ради такого я специально заказывала подложку, выпекала без форм коржи. Еще для мамы делала торт «Итальянский пирог» — низкий и широкий, подложка 30 сантиметров в диаметре.

Но их не берут.

— Единственное трендовое, что заказывают, это торт «Ламбет». Он в дворянском стиле, с кремовыми рюшами и бантиками. Для детей берут пряники и леденцы, — рассказывает Татьяна.

Источник: Татьяна Литвиненко

Кондитер берется и за популярные ныне бенто-торты, но признается, что рисовать на них не любит.

— Есть клиентка, которая постоянно просит рисунки на бенто-тортах. А я плохо рисую. Но после третьего тортика она мне написала: «Вы будете нашим семейным кондитером». Теперь почти каждый месяц их заказывает, а мне каждый раз страшно из-за рисунка, — рассказывает Татьяна.

Но самые любимые клиенты — это семья. Она с удовольствием печет для мамы, сестры, подруг.

— Многие пытаются выудить рецепты, но я не даю, это секрет, — смеется Татьяна.

Заработать в два раза больше

Источник: Татьяна Литвиненко

Ингредиенты для кондитерских изделий неумолимо растут в цене. Как сообщает Центробанк, из-за засухи и болезни какао-деревьев урожай какао-бобов стал меньше. А их стоимость, соответственно, больше. Это привело и к увеличению цен на шоколад и другие сладости. Особенно на западные.

В этой ситуации кондитеры выкручиваются как могут: ищут недорогие альтернативы. Но Татьяна опасается, что от этого пострадает вкус тортов и пирожных.

— Я не готова снижать качество из-за ингредиентов, идти на замены. Допустим, бельгийский шоколад Callebaut я точно ни на что не поменяю. Нет такого шоколада, который по вкусу был хотя бы близок к этому, — считает кондитер. — Альтернатива может всё испортить. Как-то раз я была в Тюмени и делала торт для подружки. Не зная, где есть кондитерские магазины, я взяла в обычном гипермаркете сыр. Но он был не такой, какой я использую. И это сильно отразилось [на качестве торта]. Вкус, текстура, стабилизация — вообще всё изменилось.

Источник: Татьяна Литвиненко

Цена готового торта складывается из стоимости ингредиентов и времени, потраченного кондитером. Декор Татьяна чаще всего в оплату не включает, хотя делает его. Она говорит, что все клиенты по-разному реагируют на цены. Кто-то понимает, что ингредиенты дорогие, кто-то уходит искать более бюджетные сладости.

— А вообще, может ли свое небольшое дело заменить работу по найму? — спрашиваем Татьяну.

— Вполне. Прожиточный минимум точно есть, с лихвой. Многое зависит от сезона, от праздников. За хороший месяц можно заработать в два раза больше, чем за плохой. Для меня самое горячее время — начало года. А дальше пеку в основном на дни рождения, — отвечает она.

Татьяна говорит, что у собственного бизнеса есть большое преимущество перед офисной работой — ты можешь сам планировать день, распределять время.

— График плавающий, больше успеваешь. Захочешь пойти в кафе или другое место в середине рабочего дня, а людей там не будет. Не нужно рано утром вставать и куда-то бежать, — отмечает она.

Но бывают и переработки. В праздники особенно.

— Иногда пеку вечером и даже ночью, потому что клиент срочно попросил торт на завтра. Я понимаю, как сильно он человеку нужен, и не отказываю, — признается Татьяна.

Источник: Татьяна Литвиненко

У нашей героини есть мечта. Она хочет открыть свою кондитерскую. Уже выбрала помещение, ищет инвесторов. Там Татьяна будет не только печь, но и проводить мастер-классы.