НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +11

1 м/c,

ю-в.

 758мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,02
EUR 93,25
Сотни квартир без воды
Фигуранты по делу главы района
Дайджест ко Дню Победы
Грядет аномальная жара
Умер актер известного театра
Эвакуировали многоэтажку
Звезда «Дома-2» на СВО
Сколько зарабатывают ярославцы
Бизнес Ярославский ресторан получил федеральную награду. Что это за заведение

Ярославский ресторан получил федеральную награду. Что это за заведение

Популярные рестораторы рассказали об участии в конкурсе

1 098
7 комментариев
Ресторан «Закрома» получил награду в Национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2025» | Источник: Павел КашниковРесторан «Закрома» получил награду в Национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2025» | Источник: Павел Кашников

Ресторан «Закрома» получил награду в Национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2025»

Источник:

Павел Кашников

Ярославский ресторан русской кухни «Закрома» взял приз Национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2025» (18+). Церемония награждения прошла 14 апреля в Москве.

В конкурсе принимали участие 800 ресторанов со всей России. Первое место занял проект «Посольство» из Самары, второе — бистро «Жерарня» из Новосибирска. «Закрома» заняли третье место, команде из Ярославля вручили бронзовую пальмовую ветвь за лучшую ресторанную концепцию.

Премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» (18+) проводится ежегодно с 2006 года. Награды вручаются ресторанам и рестораторам за лучшие концепции, воплощенные в бизнесе.

«Я давно наблюдаю за „Пальмовой ветвью“, с каждым годом конкуренция среди участников становится все серьезнее. И в этот раз, глядя на финалистов, я понимал, что будет непросто», — рассказал 76.RU один из авторов концепции ресторана «Закрома» Павел Кашников.

Кадры с церемонии вручения награды представителям ресторана «Закрома» | Источник: Павел КашниковКадры с церемонии вручения награды представителям ресторана «Закрома» | Источник: Павел Кашников

Кадры с церемонии вручения награды представителям ресторана «Закрома»

Источник:

Павел Кашников

Участникам конкурса предстояло пройти несколько испытаний: нужно было представить фирменные блюда заведения, а также подготовить ролик про ресторан. Ярославцы готовили бутерброд с ряпушкой, вишневую запеканку из русской печи и томатный шраб (настойка. — Прим. Ред.).

«Для нас это очень ценно, в Ярославле и области никто ранее не получал награды такого уровня! Из 800 новых ресторанных концепций России мы вошли в топ-12. Мы невероятно гордимся, что нам с командой это удалось сделать!» — поделился с 76.RU ресторатор Алексей Новиков.

Павел Кашников и Алексей Новиков вместе с партнерами развивают проекты Good Karma Restaurants, куда входят грузинские рестораны «Мамука», паназиатские кафе «Манеки», ресторан авторской кухни Павла Трифонова «Сказка. Еда и вино», итальянский ресторан Osteria Lucia, ресторан восточной кухни «Сайёра» и другие. Проекты работают в Ярославле, Рыбинске, Костроме и Иванове.

Ранее стало известно, что шесть ярославских заведений попали в лонг-лист популярной ресторанной премии WHERETOEAT. Подробности — читайте в этом материале.

Согласны с результатами?

Да
Нет
Свое мнение напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Ресторан Заведения Премия
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
2 часа
Пальмовая ветвь в пальмовой Империи где всё жорево из пальмы
Гость
1 час
Молодцы ребята! Поздравляю!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
«Рынок повернулся на 90 градусов»: реально ли построить дом в ипотеку и почему это сложнее, чем купить квартиру
Екатерина Мишина
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление