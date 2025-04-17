Ярославский ресторан получил федеральную награду. Что это за заведение

Ресторан «Закрома» получил награду в Национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2025» Источник: Павел Кашников











Ярославский ресторан русской кухни «Закрома» взял приз Национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2025» (18+). Церемония награждения прошла 14 апреля в Москве.

В конкурсе принимали участие 800 ресторанов со всей России. Первое место занял проект «Посольство» из Самары, второе — бистро «Жерарня» из Новосибирска. «Закрома» заняли третье место, команде из Ярославля вручили бронзовую пальмовую ветвь за лучшую ресторанную концепцию.

Премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» (18+) проводится ежегодно с 2006 года. Награды вручаются ресторанам и рестораторам за лучшие концепции, воплощенные в бизнесе.

«Я давно наблюдаю за „Пальмовой ветвью“, с каждым годом конкуренция среди участников становится все серьезнее. И в этот раз, глядя на финалистов, я понимал, что будет непросто», — рассказал 76.RU один из авторов концепции ресторана «Закрома» Павел Кашников.

Кадры с церемонии вручения награды представителям ресторана «Закрома» Источник: Павел Кашников











Участникам конкурса предстояло пройти несколько испытаний: нужно было представить фирменные блюда заведения, а также подготовить ролик про ресторан. Ярославцы готовили бутерброд с ряпушкой, вишневую запеканку из русской печи и томатный шраб (настойка. — Прим. Ред.).

«Для нас это очень ценно, в Ярославле и области никто ранее не получал награды такого уровня! Из 800 новых ресторанных концепций России мы вошли в топ-12. Мы невероятно гордимся, что нам с командой это удалось сделать!» — поделился с 76.RU ресторатор Алексей Новиков.

Павел Кашников и Алексей Новиков вместе с партнерами развивают проекты Good Karma Restaurants, куда входят грузинские рестораны «Мамука», паназиатские кафе «Манеки», ресторан авторской кухни Павла Трифонова «Сказка. Еда и вино», итальянский ресторан Osteria Lucia, ресторан восточной кухни «Сайёра» и другие. Проекты работают в Ярославле, Рыбинске, Костроме и Иванове.

Ранее стало известно, что шесть ярославских заведений попали в лонг-лист популярной ресторанной премии WHERETOEAT. Подробности — читайте в этом материале.