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Где вкуснее? В лонг-лист престижной всероссийской премии попали заведения в Ярославле. Список

Рассказываем, какие места отметили организаторы конкурса

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13 комментариев
Эксперты собрали топ заведений в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭксперты собрали топ заведений в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Эксперты собрали топ заведений в Ярославле

Источник:

Шесть заведений в Ярославле попали в ежегодный лонг-лист популярной премии WHERETOEAT. Это — независимая ресторанная премия, которую в 2013 году учредила ассоциация российских гастрономических журналистов.

«Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Иными словами, тех, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире», — говорится на официальном сайте организаторов премии.

WHERETOEAT — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Список заведений, попавший в лонг-лист по итогам 2024 года:

  • «Иоанн Васильевич»;

  • «Мамука»;

  • «Пенаты»;

  • «Сказка»;

  • «Агапа»;

  • «Lucia Osteria».

Ресторан «Агапа» оказывается в списке лучших по мнению WHERETOEAT не впервые. Ранее заведение вошло в топ-10 победителей Национальной ресторанной премии, заняв 10-е место.

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Комментарии
13
Гость
10 марта, 16:26
Иван Васильевич! Отличный ресторан.
Гость
11 марта, 00:03
"попали в ежегодный лонг-лист популярной премии WHERETOEAT. " Почему то вывески обязуют все делать на русском языке. А всякие премии и конкурсы, межрегиональные, называютя на иностранном. Что за двойные стандарты?
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