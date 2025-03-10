Где вкуснее? В лонг-лист престижной всероссийской премии попали заведения в Ярославле. Список

Шесть заведений в Ярославле попали в ежегодный лонг-лист популярной премии WHERETOEAT. Это — независимая ресторанная премия, которую в 2013 году учредила ассоциация российских гастрономических журналистов.
«Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Иными словами, тех, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире», — говорится на официальном сайте организаторов премии.
WHERETOEAT — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Список заведений, попавший в лонг-лист по итогам 2024 года:
«Иоанн Васильевич»;
«Мамука»;
«Пенаты»;
«Сказка»;
«Агапа»;
«Lucia Osteria».
Ресторан «Агапа» оказывается в списке лучших по мнению WHERETOEAT не впервые. Ранее заведение вошло в топ-10 победителей Национальной ресторанной премии, заняв 10-е место.