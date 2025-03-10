Где вкуснее? В лонг-лист престижной всероссийской премии попали заведения в Ярославле. Список

Эксперты собрали топ заведений в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Шесть заведений в Ярославле попали в ежегодный лонг-лист популярной премии WHERETOEAT. Это — независимая ресторанная премия, которую в 2013 году учредила ассоциация российских гастрономических журналистов.

«Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Иными словами, тех, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире», — говорится на официальном сайте организаторов премии.

WHERETOEAT — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Список заведений, попавший в лонг-лист по итогам 2024 года:

«Иоанн Васильевич»;

«Мамука»;

«Пенаты»;

«Сказка»;

«Агапа»;

«Lucia Osteria».