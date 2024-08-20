НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +19

3 м/c,

сев.

 753мм 83%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,54
EUR 98,94
Тест по предметам из СССР
Гостиница на месте памятника
Что за ресторан с печью
Египетская вечеринка
Поставила на ноги бойца СВО
Война из-за парковки
Как работает глухой таксист
Срочник пропал под Курском
Город «Построили печь»: в Ярославле откроют ресторан с традиционной русской кухней

«Построили печь»: в Ярославле откроют ресторан с традиционной русской кухней

Появились подробности нового проекта ярославских рестораторов

1 824
16 комментариев

Владелец заведения рассказал эксклюзивные подробности

В Ярославле открылся ресторан русской кухни «Закрома» на улице Свободы. Это новый проект рестораторов Алексея Новикова и Павла Кашникова.

Ресторан оформлен в древнерусском стиле: один из залов украшает русская печь, огромный сундук, кованные детали и столы-пряники. Подробнее о фишках заведения рассказал в беседе с 76.RU ресторатор Алексей Новиков.

— Когда мы делаем проекты, когда каждый на своем месте — открываем рестораны, пишем статьи, делаем мероприятия, включаем подсветку — это дает толчок региону, — рассказал Алексей Новиков.

Алексей Новиков и Павел Кашников — создатели ярославской компании Good Karma Restaurants, куда входят сеть грузинских ресторанов «Мамука», паназиатских кафе «Манеки», ресторан авторской кухни «Сказка. Еда и вино», итальянский ресторан Osteria Lucia, ресторан восточной кухни «Сайёра».

Блюда из печи

+1

«Закрома» находятся по соседству с торговым центром «Аура», под итальянским рестораном Osteria Lucia. Для этого проекта к зданию «Дом жилой работников трамвайной станции» начала XX века пристроили летнюю веранду. Она оформлена в стиле подворья: каркас сделан из массивных деревянных балок, украшенных резьбой.

Кирпичное здание строилось к запуску первого трамвая. Напомним, на месте торгового центра «Аура» стояло трамвайное депо. Кадастровая стоимость «Дома работников трамвайной станции» составляет 32,6 миллиона рублей. По документам, это объект культурного наследия. По информации за 2021 год в выписках «Контур.Фокуса» с 2014 года владельцами здания значились бизнесмены Андрей и Наталья Ильины (оба в числе акционеров «Хлебозавода № 1», продают продукцию «Сдобрино», кроме того, они связаны с компанией по продаже и аренде недвижимости «Серебряный век» и «Деловой май»).

Внутри — фрески на стенах, сундуки, самовары, статуэтки и сухоцветы. Изюминка ресторана — расписная печь.

+1

— Русская кухня базово строится на русской печи. В нашем ресторане мы построили настоящую печь. Она имеет два устья: с высокой и низкой температурами. При низкой температуре у нас происходят процессы, связанные с томлением, в этой части готовят, к примеру, суточные щи, — рассказал Алексей Новиков.

«Наша цель — сохранять вкус»

Создатели проекта признаются — они готовы открывать для гостей «исторические» вкусы. Меню вдохновлено традиционными ярославскими и поволжскими рецептами.

— Наши специалитеты: Волжский судак, Романовский ягненок, ряпушка, молочный поросенок. Также намерены использовать особые сорта овощей и фруктов — Яблоко Белый налив и картошку Синеглазка, — добавил ресторатор. — Ключевой момент не в том, чтобы нам купить какой-то там помидор, какое-то там яблоко. А чтобы найти тот сорт, тот вкус, который будет максимально крутым. Собрать его в нужный момент времени, потому что тоже яблоко может недоспеть или переспеть. Наша цель — собирать их в нужный момент времени и сохранять вкус.

+1

В меню — ржаные лепешки, соленые грузди, одуванчиковое варенье, картовница из печи, ботвинья с раковыми шейками и другие блюда. В барной карте вместо привычных коктейлей и морсов — компоты из смородины и ягодная водица.

— После сбора урожая перед крестьянином стояла задача сохранить то, что он вырастил, на всю зиму. Именно из-за этого пошло движение с ферментацией, по нашему — с квашением. Квашеные огурцы, капуста и так далее. Мы тоже хотим заготавливать урожай после сбора, перерабатывать и доводить до состояния, в котором мы сможем подавать его круглый год, — добавил Алексей.

+1

Для поставок команда Новикова нашла фермеров в Брейтове.

— Семья, молодые ребята, им по 26 лет. Они такие заряженные, глаза горят. Девушка приехала из Москвы, ее парень — из Санкт-Петербурга. Это такие светлые люди. Говорят, что приехали в деревню, потому что в столице дышать нечем. Это не бизнесмены, работают по натуре. Многое щупают, пока что продумывают производство. Мы с ними всё делаем вместе, — рассказал Алексей.

Рестораторы работают над сохранением старинных ярославских рецептов.

— Мы гордимся тем, что родились, выросли на этой земле и работаем на благо родного края. Здесь была своеобразная трапезная культура и имелись свои рецепты. Наш многолетний опыт, а также глубокое погружения в историю и традиции края дают возможность воссоздать, а значит сохранить русскую кухню, обычаи русской трапезы и преподнести ее в современном прочтении, — считает Алексей Новиков.

Ранее мы рассказывали, что в Ярославле готовится к переезду легендарный бар на улице Свободы. Собственник рассказал, когда решится судьба заведения.

ПО ТЕМЕ
Ресторан Стройка Еда Блюда Русская кухня Русская печь
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Гость
20 августа 2024, 08:50
А репа будет?
Гость
20 августа 2024, 08:30
а туалет там тоже "Традиционный" ?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Походные премудрости: собираем рюкзак правильно, чтобы не умереть в лесу
Ирина Харитон
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление