«Построили печь»: в Ярославле откроют ресторан с традиционной русской кухней

Владелец заведения рассказал эксклюзивные подробности Источник: Кирилл Поверинов











В Ярославле открылся ресторан русской кухни «Закрома» на улице Свободы. Это новый проект рестораторов Алексея Новикова и Павла Кашникова.

Ресторан оформлен в древнерусском стиле: один из залов украшает русская печь, огромный сундук, кованные детали и столы-пряники. Подробнее о фишках заведения рассказал в беседе с 76.RU ресторатор Алексей Новиков.

— Когда мы делаем проекты, когда каждый на своем месте — открываем рестораны, пишем статьи, делаем мероприятия, включаем подсветку — это дает толчок региону, — рассказал Алексей Новиков.

Алексей Новиков и Павел Кашников — создатели ярославской компании Good Karma Restaurants, куда входят сеть грузинских ресторанов «Мамука», паназиатских кафе «Манеки», ресторан авторской кухни «Сказка. Еда и вино», итальянский ресторан Osteria Lucia, ресторан восточной кухни «Сайёра».

Блюда из печи

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«Закрома» находятся по соседству с торговым центром «Аура», под итальянским рестораном Osteria Lucia. Для этого проекта к зданию «Дом жилой работников трамвайной станции» начала XX века пристроили летнюю веранду. Она оформлена в стиле подворья: каркас сделан из массивных деревянных балок, украшенных резьбой.

Кирпичное здание строилось к запуску первого трамвая. Напомним, на месте торгового центра «Аура» стояло трамвайное депо. Кадастровая стоимость «Дома работников трамвайной станции» составляет 32,6 миллиона рублей. По документам, это объект культурного наследия. По информации за 2021 год в выписках «Контур.Фокуса» с 2014 года владельцами здания значились бизнесмены Андрей и Наталья Ильины (оба в числе акционеров «Хлебозавода № 1», продают продукцию «Сдобрино», кроме того, они связаны с компанией по продаже и аренде недвижимости «Серебряный век» и «Деловой май»).

Внутри — фрески на стенах, сундуки, самовары, статуэтки и сухоцветы. Изюминка ресторана — расписная печь.

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— Русская кухня базово строится на русской печи. В нашем ресторане мы построили настоящую печь. Она имеет два устья: с высокой и низкой температурами. При низкой температуре у нас происходят процессы, связанные с томлением, в этой части готовят, к примеру, суточные щи, — рассказал Алексей Новиков.

«Наша цель — сохранять вкус»

Создатели проекта признаются — они готовы открывать для гостей «исторические» вкусы. Меню вдохновлено традиционными ярославскими и поволжскими рецептами.

— Наши специалитеты: Волжский судак, Романовский ягненок, ряпушка, молочный поросенок. Также намерены использовать особые сорта овощей и фруктов — Яблоко Белый налив и картошку Синеглазка, — добавил ресторатор. — Ключевой момент не в том, чтобы нам купить какой-то там помидор, какое-то там яблоко. А чтобы найти тот сорт, тот вкус, который будет максимально крутым. Собрать его в нужный момент времени, потому что тоже яблоко может недоспеть или переспеть. Наша цель — собирать их в нужный момент времени и сохранять вкус.

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В меню — ржаные лепешки, соленые грузди, одуванчиковое варенье, картовница из печи, ботвинья с раковыми шейками и другие блюда. В барной карте вместо привычных коктейлей и морсов — компоты из смородины и ягодная водица.

— После сбора урожая перед крестьянином стояла задача сохранить то, что он вырастил, на всю зиму. Именно из-за этого пошло движение с ферментацией, по нашему — с квашением. Квашеные огурцы, капуста и так далее. Мы тоже хотим заготавливать урожай после сбора, перерабатывать и доводить до состояния, в котором мы сможем подавать его круглый год, — добавил Алексей.

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Для поставок команда Новикова нашла фермеров в Брейтове.

— Семья, молодые ребята, им по 26 лет. Они такие заряженные, глаза горят. Девушка приехала из Москвы, ее парень — из Санкт-Петербурга. Это такие светлые люди. Говорят, что приехали в деревню, потому что в столице дышать нечем. Это не бизнесмены, работают по натуре. Многое щупают, пока что продумывают производство. Мы с ними всё делаем вместе, — рассказал Алексей.

Рестораторы работают над сохранением старинных ярославских рецептов.

— Мы гордимся тем, что родились, выросли на этой земле и работаем на благо родного края. Здесь была своеобразная трапезная культура и имелись свои рецепты. Наш многолетний опыт, а также глубокое погружения в историю и традиции края дают возможность воссоздать, а значит сохранить русскую кухню, обычаи русской трапезы и преподнести ее в современном прочтении, — считает Алексей Новиков.