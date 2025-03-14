Ярославским бизнесменам компенсируют 50% затрат. В какой сфере

В Ярославле собирают заявки на финансирование кемпинга Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











В Ярославле до 27 марта принимаются заявки на федеральное софинансирование по кемпингам. Об этом сообщил Михаил Евраев на пресс-конференции с журналистами.

«Сколько сможем собрать заявок на федеральное финанасирование по кемпингам, столько мы и получим, примерно. Практически полностью финансируется эта программа. Смысл в том, что федерация финансирует 50% строительства номера, но не более полутора миллиона рублей», — объяснил Михаил Евраев.

Губернатор привел пример с ценой спального домика, у которого два номера и две веранды, ориентировочно — шесть миллионов рублей.

«Из них три миллиона федерация дает безвозмездно. Можно создать активы, за половину их стоимости», — объяснил губернатор.

Заявки можно направить в правительство региона.