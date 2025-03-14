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Ярославским бизнесменам компенсируют 50% затрат. В какой сфере

О программе софинансирования рассказал губернатор

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3 комментария
В Ярославле собирают заявки на финансирование кемпинга | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUВ Ярославле собирают заявки на финансирование кемпинга | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

В Ярославле собирают заявки на финансирование кемпинга

Источник:

В Ярославле до 27 марта принимаются заявки на федеральное софинансирование по кемпингам. Об этом сообщил Михаил Евраев на пресс-конференции с журналистами.

«Сколько сможем собрать заявок на федеральное финанасирование по кемпингам, столько мы и получим, примерно. Практически полностью финансируется эта программа. Смысл в том, что федерация финансирует 50% строительства номера, но не более полутора миллиона рублей», — объяснил Михаил Евраев.

Губернатор привел пример с ценой спального домика, у которого два номера и две веранды, ориентировочно — шесть миллионов рублей.

«Из них три миллиона федерация дает безвозмездно. Можно создать активы, за половину их стоимости», — объяснил губернатор.

Заявки можно направить в правительство региона.

Ранее стало известно о строительстве на берегу Волги отелей, спа-комплексов и ресторанов. Будет 145 мест для размещения туристов и 280 рабочих. Проект будет реализован до 2027 года.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Кошмар
Гость
40 минут
А по-русски разучились писать?
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