В Ярославле выставили на продажу торговый центр в самом крупном районе. Сколько за него просят

В Ярославле выставили на продажу ТЦ «Яркий» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле выставили на продажу торговый центр «Яркий» в Заволжском районе Ярославля. За здание на проспекте Машиностроителей, 30/18 просят 600 миллионов рублей.

Площадь торгового центра — 23 тысячи 842 квадратных метра. Продажей занимается московская компания «YOUKON». Объявление выставили на платформе «Авито».

— Объект представляет собой готовый арендный бизнес с подтвержденной окупаемостью в 6 лет, — говорится в объявлении.

Среди плюсов торгового центра указывают выгодное расположение, уникальную концепцию «Яркого», ориентированного на семейный отдых и шопинг, широкий выбор магазинов в торговой галерее, привлекательных якорных арендаторов, высокую проходимость и другое.

ООО «Яркий» было образовано в августе 2017 года. Директором и полноправным владельцем бизнеса указан Андрей Олегович Гуцалюк. В 2023 году компания заработала 228,4 млн рублей, из которых после вычета всех расходов и уплаты налогов чистая прибыль составила 39,4 млн рублей.

В разговоре с корреспондентом 76.RU представитель компании «YOUKON» сообщил, что 90% площадей сдаются по договорам долгосрочной аренды.