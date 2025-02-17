В Ярославле выставили на продажу торговый центр в самом крупном районе. Сколько за него просят

В Ярославле выставили на продажу торговый центр «Яркий» в Заволжском районе Ярославля. За здание на проспекте Машиностроителей, 30/18 просят 600 миллионов рублей.
Площадь торгового центра — 23 тысячи 842 квадратных метра. Продажей занимается московская компания «YOUKON». Объявление выставили на платформе «Авито».
— Объект представляет собой готовый арендный бизнес с подтвержденной окупаемостью в 6 лет, — говорится в объявлении.
Среди плюсов торгового центра указывают выгодное расположение, уникальную концепцию «Яркого», ориентированного на семейный отдых и шопинг, широкий выбор магазинов в торговой галерее, привлекательных якорных арендаторов, высокую проходимость и другое.
ООО «Яркий» было образовано в августе 2017 года. Директором и полноправным владельцем бизнеса указан Андрей Олегович Гуцалюк. В 2023 году компания заработала 228,4 млн рублей, из которых после вычета всех расходов и уплаты налогов чистая прибыль составила 39,4 млн рублей.
В разговоре с корреспондентом 76.RU представитель компании «YOUKON» сообщил, что 90% площадей сдаются по договорам долгосрочной аренды.
— Инвестиционные преимущества: доходность 13%: Обеспечение стабильного денежного потока и эффективной работы инвестиционного капитала. ТРЦ функционирует, имеет постоянных арендаторов, что существенно минимизирует инвестиционные риски. Перспективы увеличения выручки и привлечения новых арендаторов благодаря выгодному расположению и развитой инфраструктуре, — говорится в объявлении.