Вторая волна непогоды: ярославцев экстренно предупредили о снегопаде

Снегопад будет идти до вечера 27 ноября

«Дождь, налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица ожидаются по Ярославской области и Ярославлю в период с 18 часов 26 ноября до 18 часов 27 ноября. Пешеходы, будьте аккуратны, передвигаясь по улицам и дорогам. Водители, соблюдайте скоростной режим», — указано в сообщении.

К вечеру 26 ноября в Ярославле испортится погода. В Министерстве региональной безопасности выпустили экстренное предупреждение о мокром снеге.

В ярославском управлении МЧС добавили, что из-за такой погоды в регионе могут быть повреждены ЛЭП, нарушена работа коммунальных систем, повышаются риски повреждения аварийных крыш.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, из-за ледяного дождя в Ярославле образовались девятибалльные пробки, было парализовано троллейбусное движение, а также останавливали колесо обозрения.

По данным центра «Фобос», погоду в европейской части страны формирует новый вихрь.

«Облачная гряда его тёплого фронта протянется от берегов Балтики вглубь Центрального района. Эти облака несут с собой дожди, на севере переходящие в снег, а на Верхней Волге опять не исключены гололёдные явления», — пояснили специалисты.

Согласно прогнозу сервиса «Погода 76.RU», днем 26 ноября в Ярославле ожидается -1 градус, ветер северный, 1 метр в секунду. Ночью возможно похолодание до -2 градусов.