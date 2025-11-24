НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Онлайн-трансляция «Опоздал на час»: после ледяного дождя в Ярославле начался транспортный коллапс. Видео

«Опоздал на час»: после ледяного дождя в Ярославле начался транспортный коллапс. Видео

На крупном проспекте остановилось троллейбусное движение

1 738

Утром 24 ноября Ярославль накрыл ледяной дождь. Пробки в городе достигли 9 баллов.

«Остановки забиты, транспорт под завязку. Я не смогла зайти в свой автобус. Опоздала на работу», — сообщают читатели 76.RU.

Анастасия Вязигина

К 10:00 дорожная обстановка оценивается в семь баллов. При этом затрудненный проезд сохраняется в Заволжском, Фрунзенском и Дзержинском районе.

Жители Заволжского района стоят на проспекте Авиаторов | Источник: «Яндекс Карты»Жители Заволжского района стоят на проспекте Авиаторов | Источник: «Яндекс Карты»

Жители Заволжского района стоят на проспекте Авиаторов

Источник:

«Яндекс Карты»

Во Фрунзенском районе затруднен проезд на проспекте Фрунзе и улице Вишняки | Источник: «Яндекс Карты»Во Фрунзенском районе затруднен проезд на проспекте Фрунзе и улице Вишняки | Источник: «Яндекс Карты»

Во Фрунзенском районе затруднен проезд на проспекте Фрунзе и улице Вишняки

Источник:

«Яндекс Карты»

А вот в Дзержинском районе наблюдаются локальные заторы на Тутаевском шоссе | Источник: «Яндекс Карты»А вот в Дзержинском районе наблюдаются локальные заторы на Тутаевском шоссе | Источник: «Яндекс Карты»

А вот в Дзержинском районе наблюдаются локальные заторы на Тутаевском шоссе

Источник:

«Яндекс Карты»

В центре проезд стал свободнее | Источник: «Яндекс Карты»В центре проезд стал свободнее | Источник: «Яндекс Карты»

В центре проезд стал свободнее

Источник:

«Яндекс Карты»

Анастасия Вязигина

Один из наших читателей из-за утреннего коллапса час не мог добраться до работы.

«Опоздал на работу на час, хотя до работы четыре остановки. Стоит весь Ленинградский. С троллейбусами беда, искрят провода и еле едут. Водители высаживают у „Рио“», — написал ярославец.

Троллейбусы заискрили во время ледяного дождя

Источник:

читатель 76.RU

Анастасия Вязигина

Анастасия Вязигина
Движение медленное | Источник: читатель 76.RUДвижение медленное | Источник: читатель 76.RU

Движение медленное

Источник:

читатель 76.RU

А вот и застрявшие троллейбусы | Источник: читатель 76.RUА вот и застрявшие троллейбусы | Источник: читатель 76.RU

А вот и застрявшие троллейбусы

Источник:

читатель 76.RU

Анастасия Вязигина

На Московском сохраняется плотное движение.

Ярославцы стоят на Московском проспекте | Источник: читатель 76.RUЯрославцы стоят на Московском проспекте | Источник: читатель 76.RU

Ярославцы стоят на Московском проспекте

Источник:

читатель 76.RU

Анастасия Вязигина

По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 24 ноября ожидается +2 °С, небольшие дожди. Всю неделю в Ярославле прогнозируются температурные колебания от -1 до +1 градуса.

Прогноз по дням

  • Ночью 25 ноября — 0 °С, днем — −1 °С, в течение суток без осадков;

  • ночью 26 ноября похолодает до -3 °С, пройдет небольшой снег. Днем — -1 °С, осадки прекратятся, но возобновятся вечером;

  • ночью 27 ноября — +1 °С, пасмурно, снег. Днем температура останется на той же отметке, к снегу прибавится дождь;

  • ночью 28 ноября — -1 °С, временами снег, днем — +1 °С, небольшие осадки, включая дождь со снегом;

  • ночью 29 ноября — -3 °С, ясно, без осадков, днем — +1 °С.

Анастасия Вязигина

Накануне в МЧС сообщали о гололедице и мокром снеге. Экстренное предупреждение будет действовать до 18:00 24 ноября.

«Местами налипание мокрого снега, гололед. Усиление юго-восточного, южного ветра порывами 12–17 м/с. На дорогах гололедица», — комментировали в МЧС.

В такую непогоду могут возникнуть повреждения ЛЭП и линий связи, нарушения в работе коммунальных систем, увеличение случаев травматизма среди ярославцев, обрушение аварийных крыш и рекламных конструкций.

На мосту через Которосль по направлению в центр встали троллейбусы.

«Кажется, провода коротнуло. На фото не очень видно, но усы искрят», — сообщает читатель 76.RU.

Предварительно, на Московском проспекте встали четыре троллейбуса.

Где стоят автомобилисты

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», пробки в городе достигли 9 баллов.

Сильнее всего загружены Тормозное шоссе, проспект Авиаторов, Фрунзе, а также улицы Дачная, Красноборская, Большая Октябрьская.

Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Ледяной дождь
Комментарии
10
Гость
51 минута
И опять возникает вопрос: почему МЧС предупреждает граждан, и не предупреждает те физиономии, которые отвечают за состояние дорог и их соответствие нормам, регулируемым законодательством?
Гость
43 минуты
Ледяной дождь добавил проблем, НО ПОЧЕМУ почему эти лица, который отвечают за содержание дорог, ОПЯТ И СНОВА И СНОВА проморгали ГОЛОЛЕД!!! Что на это скажет ПЛЮШКИН???
Гость
