«Опоздал на час»: после ледяного дождя в Ярославле начался транспортный коллапс. Видео

Утром 24 ноября Ярославль накрыл ледяной дождь. Пробки в городе достигли 9 баллов.
«Остановки забиты, транспорт под завязку. Я не смогла зайти в свой автобус. Опоздала на работу», — сообщают читатели 76.RU.
К 10:00 дорожная обстановка оценивается в семь баллов. При этом затрудненный проезд сохраняется в Заволжском, Фрунзенском и Дзержинском районе.
Один из наших читателей из-за утреннего коллапса час не мог добраться до работы.
«Опоздал на работу на час, хотя до работы четыре остановки. Стоит весь Ленинградский. С троллейбусами беда, искрят провода и еле едут. Водители высаживают у „Рио“», — написал ярославец.
А как вы сегодня добирались по делам?
На Московском сохраняется плотное движение.
По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 24 ноября ожидается +2 °С, небольшие дожди. Всю неделю в Ярославле прогнозируются температурные колебания от -1 до +1 градуса.
Прогноз по дням
Ночью 25 ноября — 0 °С, днем — −1 °С, в течение суток без осадков;
ночью 26 ноября похолодает до -3 °С, пройдет небольшой снег. Днем — -1 °С, осадки прекратятся, но возобновятся вечером;
ночью 27 ноября — +1 °С, пасмурно, снег. Днем температура останется на той же отметке, к снегу прибавится дождь;
ночью 28 ноября — -1 °С, временами снег, днем — +1 °С, небольшие осадки, включая дождь со снегом;
ночью 29 ноября — -3 °С, ясно, без осадков, днем — +1 °С.
Накануне в МЧС сообщали о гололедице и мокром снеге. Экстренное предупреждение будет действовать до 18:00 24 ноября.
«Местами налипание мокрого снега, гололед. Усиление юго-восточного, южного ветра порывами 12–17 м/с. На дорогах гололедица», — комментировали в МЧС.
В такую непогоду могут возникнуть повреждения ЛЭП и линий связи, нарушения в работе коммунальных систем, увеличение случаев травматизма среди ярославцев, обрушение аварийных крыш и рекламных конструкций.
На мосту через Которосль по направлению в центр встали троллейбусы.
«Кажется, провода коротнуло. На фото не очень видно, но усы искрят», — сообщает читатель 76.RU.
Предварительно, на Московском проспекте встали четыре троллейбуса.
Где стоят автомобилисты
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», пробки в городе достигли 9 баллов.
Сильнее всего загружены Тормозное шоссе, проспект Авиаторов, Фрунзе, а также улицы Дачная, Красноборская, Большая Октябрьская.