«Опоздал на час»: после ледяного дождя в Ярославле начался транспортный коллапс. Видео

Один из наших читателей из-за утреннего коллапса час не мог добраться до работы.

«Опоздал на работу на час, хотя до работы четыре остановки. Стоит весь Ленинградский. С троллейбусами беда, искрят провода и еле едут. Водители высаживают у „Рио“», — написал ярославец.