В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об изменении погоды

В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об изменении погоды

Когда наступит ненастье

2 583
В Ярославской области разгуляется ветреная погода

В Ярославской области разгуляется ветреная погода

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ожидается ветреная погода в течение суток. Предупреждение об этом опубликовало Министерство региональной безопасности. Судя по сообщению, ненастье разгуляется в регионе с 21:00 13 ноября до 21:00 14 ноября.

«В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении Министерства.

Телефон экстренных служб 112.

По данным эксперта центра «Фобос», теплые дни в Центральной России подходят к концу. Уже к выходным ожидается наступление холодов. В том числе, по прогнозу возможны обильные дожди.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле плюсовая температура сохранится до выходных, а вот в ночь с 15 на 16 ноября ожидается резкое понижение до минусовых показателей. Например, ночью 16 ноября может похолодать до −4 °C, а днем ожидается 0…−2 °C.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
8
Гость
3 часа
Страшно!..
Гость
3 часа
У нас в городе даже при слабом ветре всё равно нужно быть осторожным.
Читать все комментарии
