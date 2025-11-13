В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об изменении погоды

В Ярославской области разгуляется ветреная погода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ожидается ветреная погода в течение суток. Предупреждение об этом опубликовало Министерство региональной безопасности. Судя по сообщению, ненастье разгуляется в регионе с 21:00 13 ноября до 21:00 14 ноября.

«В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении Министерства.

Телефон экстренных служб 112.

По данным эксперта центра «Фобос», теплые дни в Центральной России подходят к концу. Уже к выходным ожидается наступление холодов. В том числе, по прогнозу возможны обильные дожди.