Теплая осень сдает позиции? Какая погода ожидается в ближайшие дни в Центральной России

В Центральной России осень пока уверенно держит оборону, однако теплые дни подходят к концу. По данным центра «Фобос», 13 и 14 ноября, воздух будет прогреваться до +5…+10 °C. Уже к выходным, 15 и 16 ноября, регион накроет волна арктического холода.
«Из-за столкновения тепла и холода осадки ожидаются довольно сильными — местами может выпасть свыше 1/4 месячного объема влаги», — уточнили специалисты «Фобоса».
По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле плюсовая температура сохранится до выходных, однако в ночь с 15 на 16 ноября ожидается резкое понижение до отрицательных значений.
Погода в Ярославле:
в четверг, 13 ноября, переменная облачность, днем +4…+6 °C, ночью +5…+7 °C, ветер южный, умеренный. Давление в норме;
в пятницу, 14 ноября, переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +5…+7 °C, днём +6…+8 °C. Давление пониженное, ветер юго-западный, порывы до 15 метров в секунду;
в субботу, 15 ноября, переменная облачность, небольшой снег, туман. 0…+2 °C, ветер северо-западный, умеренный;
в воскресенье, 16 ноября, малооблачно. Ночью −2…−4 °C, днем 0…−2 °C. Ветер юго-западный, умеренный;
в понедельник, 17 ноября, переменная облачность, небольшой снег, туман. Ночью −2…−4 °C, днем 0…−2 °C, ветер южный, умеренный;
во вторник, 18 ноября, переменная облачность, сильный дождь и туман. +2…+4 °C, ветер западный, порывы до 13 метров в секунду. Давление пониженное;
в среду, 19 ноября, переменная облачность, −1…+1 °C, ветер западный, умеренный.