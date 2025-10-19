НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

 757мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Реорганизация спортшкол
На Соколе сдали новый дом
Ретро Ярославль
«Умные решения» в недвижимости
Тест на знание географии
Новый сериал
Питание в холода
Отзыв на отдых во Вьетнаме
Зарплаты в садиках
Повысят налоги
Осень Синоптики предупредили ярославцев о «неустойчивой погоде». Прогноз

Синоптики предупредили ярославцев о «неустойчивой погоде». Прогноз

В регионе ожидаются дожди

216
Синоптики рассказали о погоде на неделе | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUСиноптики рассказали о погоде на неделе | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Синоптики рассказали о погоде на неделе

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

На неделе, с 20 октября, в Ярославской области ожидается дождливая погода. При этом возможно небольшое потепление до +8 градусов. Такой прогноз дали специалисты центра «Фобос».

«В Центральной России ожидается неустойчивая погода, и в отдельные дни местами пройдут небольшие дожди, днем +5…+10 °C, в Черноземье до +9…+14 °C, в ночные часы местами не обойдется без заморозков», — прокомментировали в «Фобосе».

По данным синоптиков, в минувшие выходные на территории Ярославской области уже зафиксированы первые морозы. Столбики термометров опустились до -6,2 градуса.

Погода по дням в Ярославле

  • 20 октября ожидается ясная погода, +6…+8 °C, ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

  • 21 октября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью: +1…+3 °C, днем: +3…+5 °C, ветер слабый.

  • 22 октября в течение суток ожидается переменная облачность; ночью: +2…+4 °C, днем: +6…+8 °C, ветер слабый.

  • 23 октября ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем: +4…+6 °C, ветер слабый.

Ранее мы также публиковали эффектные кадры густого тумана. Актуальный прогноз можно узнать с помощью сервиса «Погода 76.RU».

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Прогноз погоды Похолодание Центр Фобос
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
8 минут
У нас в Ярославле погода что-то совсем разгулялась, не ожидал таких сюрпризов.
Гость
5 минут
В Москве тоже дожди, похоже на все регионы такая погода накатила.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление