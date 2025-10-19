Синоптики предупредили ярославцев о «неустойчивой погоде». Прогноз

На неделе, с 20 октября, в Ярославской области ожидается дождливая погода. При этом возможно небольшое потепление до +8 градусов. Такой прогноз дали специалисты центра «Фобос».
«В Центральной России ожидается неустойчивая погода, и в отдельные дни местами пройдут небольшие дожди, днем +5…+10 °C, в Черноземье до +9…+14 °C, в ночные часы местами не обойдется без заморозков», — прокомментировали в «Фобосе».
По данным синоптиков, в минувшие выходные на территории Ярославской области уже зафиксированы первые морозы. Столбики термометров опустились до -6,2 градуса.
Погода по дням в Ярославле
20 октября ожидается ясная погода, +6…+8 °C, ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.
21 октября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью: +1…+3 °C, днем: +3…+5 °C, ветер слабый.
22 октября в течение суток ожидается переменная облачность; ночью: +2…+4 °C, днем: +6…+8 °C, ветер слабый.
23 октября ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем: +4…+6 °C, ветер слабый.
Ранее мы также публиковали эффектные кадры густого тумана. Актуальный прогноз можно узнать с помощью сервиса «Погода 76.RU».