Ярославль окутал густой туман. Мистические кадры

Синоптики рассказали, как образуется туман

С вечера 18 октября Ярославль окутал густой туман. Белая пелена заволокла улочки и проспекты. Как ранее рассказывали в Ярославском ЦГМС, такое явление образуется, когда прогретая земля отдает теплый воздух. Водяные капли скапливаются в приземном слое атмосферы и снижают видимость.

По данным Гидрометцентра РФ, погоду в регионах Центральной России определяет циклон, сместившийся из Восточной Европы в южную часть ЦФО.

Туман добавил мистического настроения. Особенно впечатляюще город стал выглядеть с высоты — многоэтажки скрылись в пелене.

Что скрывает туман? Источник: читатель 76.RU

Влажность в городе повысилась Источник: читатель 76.RU

Узнали высотки на Московском проспекте? Источник: читатель 76.RU

Утренний пейзаж Источник: читатель 76.RU

Через туман проступают лишь очертания Источник: читатель 76.RU

Городские локации, словно в игре, еще не прогрузились Источник: читатель 76.RU

Сонный район Источник: читатель 76.RU

Феодоровский собор величественно проступает сквозь пелену Источник: читатель 76.RU

В воскресенье, 19 октября, в Ярославле ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +4… +6 градусов, ночью температура опустится до -2 градусов.