Ярославль окутал густой туман. Мистические кадры

С вечера 18 октября Ярославль окутал густой туман. Белая пелена заволокла улочки и проспекты. Как ранее рассказывали в Ярославском ЦГМС, такое явление образуется, когда прогретая земля отдает теплый воздух. Водяные капли скапливаются в приземном слое атмосферы и снижают видимость.
По данным Гидрометцентра РФ, погоду в регионах Центральной России определяет циклон, сместившийся из Восточной Европы в южную часть ЦФО.
Туман добавил мистического настроения. Особенно впечатляюще город стал выглядеть с высоты — многоэтажки скрылись в пелене.
В воскресенье, 19 октября, в Ярославле ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +4… +6 градусов, ночью температура опустится до -2 градусов.
