Ярославль окутал густой туман. Мистические кадры

Ярославль окутал густой туман. Мистические кадры

Любуемся сонным городом

943
Синоптики рассказали, как образуется туман | Источник: читатели 76.RU

Синоптики рассказали, как образуется туман

Источник:

читатели 76.RU

С вечера 18 октября Ярославль окутал густой туман. Белая пелена заволокла улочки и проспекты. Как ранее рассказывали в Ярославском ЦГМС, такое явление образуется, когда прогретая земля отдает теплый воздух. Водяные капли скапливаются в приземном слое атмосферы и снижают видимость.

По данным Гидрометцентра РФ, погоду в регионах Центральной России определяет циклон, сместившийся из Восточной Европы в южную часть ЦФО.

Туман добавил мистического настроения. Особенно впечатляюще город стал выглядеть с высоты — многоэтажки скрылись в пелене.

Что скрывает туман? | Источник: читатель 76.RU

Что скрывает туман?

Источник:

читатель 76.RU

Влажность в городе повысилась | Источник: читатель 76.RU

Влажность в городе повысилась

Источник:

читатель 76.RU

Узнали высотки на Московском проспекте? | Источник: читатель 76.RU

Узнали высотки на Московском проспекте?

Источник:

читатель 76.RU

Утренний пейзаж | Источник: читатель 76.RU

Утренний пейзаж

Источник:

читатель 76.RU

Через туман проступают лишь очертания | Источник: читатель 76.RU

Через туман проступают лишь очертания

Источник:

читатель 76.RU

Городские локации, словно в игре, еще не прогрузились | Источник: читатель 76.RU

Городские локации, словно в игре, еще не прогрузились

Источник:

читатель 76.RU

Сонный район | Источник: читатель 76.RU

Сонный район

Источник:

читатель 76.RU

Феодоровский собор величественно проступает сквозь пелену | Источник: читатель 76.RU

Феодоровский собор величественно проступает сквозь пелену

Источник:

читатель 76.RU

В воскресенье, 19 октября, в Ярославле ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +4… +6 градусов, ночью температура опустится до -2 градусов.

Ранее мы также показывали, как столица Золотого кольца преобразилась осенью. Желтая и красная листва украсила город. Самые эффектные локации для фото ищите в этом материале.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Туман Прогноз погоды ЦГМС
Комментарии
9
Гость
57 минут
Осенний туман размывает границы Вчера и сегодня, сегодня и завтра... Картины вокруг и фигуры, и лица, И зыбкие грани меж вымыслом с правдой. Осенний туман — чародей наважденья И автор картин в стиле сюрреализма, С игрой фантастичной меж светом и тенью, На грани какого-то авантюризма...
Гость
1 час
Жаль, что из-за тумана город словно замер, люди могут испытывать неудобства.
Читать все комментарии
