Осень «Порвутся облака»: синоптики рассказали, когда в Ярославле наступит метеорологическая осень

Публикуем прогноз погоды на неделю

Публикуем прогноз погоды на неделю

81
Синоптики дали прогноз погоды на неделю в Ярославле

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики дали прогноз погоды на неделю в Ярославле

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

На неделе, с 15 по 19 сентября, в Ярославской области установится метеорологическая осень. При этом согласно прогнозу специалистов центра «Фобос», до среды в Центральной России задержится солнечная погода, без осадков.

«В четверг-пятницу в регион прорвутся облака атмосферного фронта, и ливни собьют показания термометров до +16…+21 градусов», — указано в прогнозе.

Постепенно в регионах начнется мягкая смена климатических сезонов.

«По-настоящему осенняя погода нагрянет в следующие выходные. В субботу североатлантический циклон принесет с собой полчища фронтальных облаков, проливные дожди: на метр московских улиц выпадет 22 литра небесной воды, или около 1/3 всей месячной нормы, штормовой ветер и понижение температуры воздуха», — прогнозируют специалисты.

В Ярославской области все чаще стали наступать ночные и утренние заморозки. Минусовая температура по ночам фиксируется в северных районах области.

«В канун астрономической осени, которая наступит 22 сентября, погода примет статус осени метеорологической и, с задержкой в 16 суток, проведёт смену климатических сезонов», — предупредили в «Фобосе».

В ночь на 15 сентября температура в Ярославле опустится до +7…+9 °C. Давление будет выше нормы.

Прогноз погоды в Ярославле по дням:

15 сентября будет ясная погода, +19…21 °С, ветер южный, умеренный. Давление немного выше нормы.

16 сентября, в течение суток: переменная облачность; ночью: +8…10 °С, днем +20…22 °C, ветер южный, умеренный.

17 сентября, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +12…14 °C, днем +17…19 °C, ветер южный, умеренный.

18 сентября, также возможна переменная облачность, небольшой дождь; ночью +9…11 °C, днем +18…20 °C, ветер южный, умеренный.

Актуальные данные можно отслеживать на сервисе «Погода 76.RU».

Анастасия Вязигина

заместитель главного редактора
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
